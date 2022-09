La selección española de SUP, capitaneada por la grancanaria Iballa Ruano, conquista la plata en el europeo

La selección española de stand up paddle, capitaneada por la grancanaria Iballa Ruano, conquista la medalla de plata en la general del Euro SUP (stand up paddle) 2022 de Dinamarca, que finalizaba este fin de semana y que venía disputándose desde el 27 de agosto.

Tras el europeo, la selección ya prepara la cita más importante del año, el mundial ISA que se celebrará en Puerto Rico.