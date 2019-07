Carla Súarez avanza a la tercera ronda de Wimbledon en busca de su mejor marca

Carla Suárez Navarro avanzó este jueves a los dieciseisavos del torneo de Wimbledon, tercer grand slam de la temporada, al derrotar a la francesa Pauline Parmentier (número 88 mundial) por 7-6 (2) y 7-6 (4) en un encuentro igualadísimo en el que se manejó mejor contra la presión, pese a desaprovechar cuatro pelotas de partido.

La victoria de la tenista grancanaria, única española superviviente en el cuadro femenino del All England Club, le llevará a enfrentarse por un puesto en los cuartos de final (su mejor marca en Londres) contra la alemana Angelike Kerber (quinta cabeza de serie) o la estadounidense Lauren Davis (95 mundial).

Sólida con su revés y paciente al fondo, con la misma calma exhibida en su victoria ante la australiana Samantha Stosur en primera ronda (6-2 y 7-5), Carla se impuso a una rival a la que no se le da demasiado bien la hierba del All England, donde con la de este jueves acumula tres victorias y once derrotas.

Dirigida por su técnico Oscar Serrano, Carla controló los nervios iniciales y con dos reacciones levantó el partido, para llevarse la tercera victoria ante Parmentier, a quien había doblegado en la primera ronda de Roland Garros en 2008 y en la segunda de Cincinnati en 2014. La primera reacción fue con una desventaja de 5-2 en el primer set para forzar el primer desempate de la tarde, donde tomó rápida delantera.

El segundo parcial también comenzó mal para la española que se vio abajo 3-1, pero pudo reaccionar de igual forma que en el primero para lograr luego los dos primeros puntos de partido en el undécimo juego. Parmentier forzó el desempate, pero de nuevo en el tie break la calma de la española le sirvió para tomar las riendas del encuentro y con 6-1 se dedicó luego a esperar el fallo de la francesa, que llegó en el último punto después de haber levantado otros cuatro más.