Positiva participación del Círculo en el Torneo de Katas Tento Waza de judo

El Círculo de Amistad XII de Enero disfrutó de una positiva participación en el Torneo de Katas Tento Waza, celebrado el domingo [28 de abril] en el Pabellón Rosendo Alonso Tapia de Punta Larga, en el municipio de Candelaria. 16 representantes del Recreo se dieron cita en un campeonato dispuesto para las categorías entre Prebenjamín y Absoluto.

El representante del Círculo, David Pérez (Tori), junto al judoca del Tento Waza, Lupicino Díaz (Uke), dieron el pistoletazo de salida a la competición de la Villa Mariana con el ‘kodokan goshin jutsu’, que les sirvió como entrenamiento para el Campeonato de España, que se celebrará en los próximos meses, y donde la pareja defenderá el octavo puesto logrado el pasado año en Villaviciosa de Odón.

En la categoría absoluta, la entidad del Recreo contó con la presencia de Blas Pérez y Francisco Alcalá con el Kime no Kata; de Pablo Puerto y Eduardo Alcalá en Katame no Kata; y de Héctor Alcalá, quien se presentará próximamente al examen de negro primer Dan, en Nague No Kata. Todos ellos dejaron el listón muy alto en el apartado técnico de sus respectivas modalidades.

En este Torneo de Katas también tuvieron la oportunidad de participar los más pequeños del Círculo, quienes desarrollaron el 'kokumin taiku', así como un programa técnico de caídas, dando muestras del crecimiento experimentado por los judocas de la cantera del Recreo.