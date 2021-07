Sí Podemos critica que algunas cooperativas de Tenerife fuerzan a los productores a vender papas a pérdidas

Francisco Déniz, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias en el área de Agricultura, denuncia que ''la mala gestión por parte de la gerencia de las diversas cooperativas del norte de Tenerife ha hecho que muchos productores prefieran no llevar las papas a las instalaciones por los bajos precios que las mismas les proponen''.

''No es una situación nueva, viene repitiéndose de forma sistemática. Los agricultores, por diversas circunstancias, se ven obligados a vender su producto muy por debajo del coste de producción'', afirma Déniz.

Por ello, el diputado regional de Sí Podemos Canarias ha mantenido en los últimos días contactos directos con agricultores de las medianías del norte de Tenerife, interesándose por la injusticia cometida con la gente productora de papas, comprobando que “cada vez hay menos productores y productoras que llevan las papas a la cooperativa Garañaña porque no están de acuerdo con los precios que les dan”.

Recuerda Déniz que esta cooperativa utiliza instalaciones y maquinaria públicas y recibe subvenciones directas del Cabildo de Tenerife, “que algo tendrá que decir, ya que sería lógico que dicha institución inspeccione el desempleo de la misma, ya que no se puede permitir que esto siga sucediendo”.

“Algunos productores que sí han preferido llevarlas, se han encontrado con la respuesta de la gerencia de que las cámaras de frío estaban estropeadas o no había espacio suficiente, por lo que han tenido que guardarlas en sus casas o, en muchos casos, dejarlas en el terreno a ver si los precios subían algo y los gangocheros se las llevaban por un precio más elevado. Pero no ha sido así. Muchos aguantaron hasta el final, pero no les quedó otro remedio que vender a 30 céntimos sin contar con la merma, con lo que al final la vendieron por debajo de 30 céntimos”, insiste.

Según ha podido saber Déniz durante sus reuniones es que “otro de los factores que está arruinando el mercado y desilusionando a la gente rural, es la presencia de papa de importación que compite en el mercado y en las grandes cadenas de supermercados con la papa del país”.

Como ya tuvo ocasión de denunciar el año pasado durante la presencia de contenedores de papa de Israel “llenas de tierra y venenos prohibidos en la UE que estaban en el puerto de Santa Cruz para entrar en la isla, y que finalmente fueron expulsados”, esta dinámica prosigue, incluso ahora que “hay papa nuestra para abastecer el mercado”.

“Lo peor de todo, y lo que se repite, es que quienes importan papa de fuera, son quienes dicen defender la producción del país”, denuncia.

Por ello, hace un llamamiento “al pueblo canario para que, en esta época, se consuma y se exija papa del país”, toda vez que “no puede ser que se pague a los productores de Benijos a 30 céntimos y que en el supermercado se vendan a 1´60 euros” y exige que “no vuelva a ocurrir lo sucedido en Benijos que se pagaron las papas a menos de 30 céntimos por la desidia y mala gestión de la gerencia de la cooperativa, y por falta de medios para conservar el producto”.

“Las administraciones públicas deben tener el problema de la papa como punto principal en la agenda política, explicando además la importancia de la Ley de Cadena Alimentaria que se está tramitando en el Congreso”, asegura el diputado.

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias recuerda que estudios realizados para determinar el coste de producción estiman que éste “se sitúa en torno a los 40/45 céntimos por kilo, a lo que hay que añadir el coste de la fuerza de trabajo”, por lo que “es necesario que el mundo agrícola apoye la Ley de Cadena Alimentaria que pretende que en cualquier transacción agrícola el precio de mínimo de venta se fije a partir del coste de producción”

Por ello, “es necesario comenzar a trabajar ya para que la próxima cosecha no suceda lo mismo”, por lo que Déniz propone que “se revisen e inspeccionen los acuerdos con las cadenas de supermercados y el tipo de exigencias para mantener los stock que siempre acaba siendo de papa importada, y que terminan despreciando la papa del país y arruinando a nuestros cosecheros”.

“A los supermercados que hacen su fortuna en las Islas, hay que exigirles que respeten nuestros productos. Y que mientras haya del nuestro, no se importe de fuera”, insiste.

Para Déniz, ahora es el momento de “defender al sector primario con hechos, y hay que tomar medidas con lo que no funciona, pues de que se produzcan cambios reales depende que muchas familias sigan trabajando en la agricultura”.

Concretamente, recuerda que en lo alto de La Orotava, y según estudios de la Universidad de La Laguna (ULL) y del Instituto Canario de Estadística (Istac), hay unas 2.334 parcelas destinadas al cultivo de papas, lo que suponen 326’48, hectáreas, “aunque hay otras que se utilizan año sí año no”, lo que significa “un hecho relevante para el mantenimiento de una renta agraria decente para nuestra gente”. Según el Istac la extensión que abarca el cultivo de la papa en el municipio orotavense “es más del 30% del total de todos los cultivos del Valle”.

Según Déniz, “es necesario impulsar el cooperativismo honesto”, por lo que “el Cabildo y todas las administraciones implicadas deben garantizar el correcto asesoramiento y la inspección constante, así como reclamar una mayor transparencia y democratización en la gerencia de la cooperativa. A partir de ahí es cuando puede y debe exigirse la colaboración de todos los socios”.

Así mismo, señala el diputado regional que “urge convocar de nuevo la mesa de la papa” con el fin de “definir los criterios de la importación y homogeneizar los criterios de la venta a las grandes cadenas de supermercados, así como fijar democráticamente las fechas en las que se puede autorizar la importación de papa de fuera. De lo contrario, estaremos dando tumbos y compitiendo deslealmente, y en peores condiciones”.

“En la próxima campaña de la papa no puede repetirse lo sucedido en Benijos. La gente merece un precio justo que cubra costes por encima de los de producción. Solo así se defiende el sector primario”, concluye.