¿De qué bando eres?

Setenta y tres cargos militares retirados han enviado una carta al rey de España para que se active en contra del Gobierno de izquierda con la excusa de que además de ser progresista está apoyado por Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, a los que los militares llaman filioterroristas y separatistas, copiando la expresión de la derecha reaccionaria española y más concretamente de Vox, cuyo líder Santiago Abascal se ha unido a este chat excéntrico y periclitado.

Los militares han enviado esa carta al rey Felipe VI para que este se pronuncie pero el monarca no se ha pronunciado en ningún sentido, apoyando o rechazando, lo cual sí es bastante cuestionable y desesperanzador porque el jefe del Estado de una monarquía parlamentaria y constitucional tiene el deber de condenar un pronunciamiento golpista de estas características por muy retirados que estén sus promotores, que han cobrado toda su vida del Estado (y lo siguen haciendo) tanto en la dictadura franquista como en la democracia actual.

No sé hasta qué punto puede más en el pronunciamiento de estos jubilados castrenses, si que el gobierno sea de izquierda o que sea separatista o si estos ultraderechistas prefieren menos una España rota a una España roja o viceversa .

Por lo pronto, se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de Nueva Canarias y el rechazo de Coalición Canaria. Es evidente que en este caso hay unos nacionalistas canarios que creen en este gobierno de España mientras que otros lo cuestionan.

Puede parecer que Nueva Canarias es de izquierda y Coalición Canaria es de derechas porque si ambos hubiesen tenido la misma ideología seguro que habrían votado igual por el bien de las islas. O sea, que hay nacionalistas y nacionalistos.

Han pasado 80 años tras la guerra civil española y el país continúa dividido en dos bandos irreconciliables, incluso en el archipiélago. Lo que no sabemos aún es hasta cuándo seguiremos igual. Parece la historia interminable. Claro que un bando dirá que sí y otro dirá que no. No tenemos remedio.