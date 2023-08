La investidura: antes de que amanezca

Sánchez y Feijóo se presentan como candidatos sin una garantía de votos. El PP parece seguir la táctica de “cuanto peor mejor” o de “tierra quemada”. Sánchez parece continuar con su jugada al “todo o nada” que le llevó a dirigir el PSOE.

El destino del pueblo español en los próximos cuatro años y quizás en los próximos decenios se decide en estos días aunque muchos parezcan no tener mucho interés por el resultado de la investidura. Pero como las predicciones meteorológicas que anuncian sol radiante y nos empapamos con inesperadas lluvias torrenciales, tampoco aquí hay predicción segura. La posible investidura está ahora en manos del Rey, ya que para bien o para mal hubo esos resultados electorales. Ahora estamos en la oscuridad antes de que amanezca.

A pesar de que Feijóo ha destacado la remontada de su formación azul, los números no le llevan automáticamente a La Moncloa, siendo 172. El día del anuncio del resultado electoral hubo gran jolgorio en la plaza de Génova 13 donde ocurrieron cosas curiosas, los aplausos y vítores no se los llevó el gallego sino la madrileña de su cuadrilla y muchos de los asistentes no eran populistas sino ligones. Hubo aquel día un video viral en las redes en dónde un asistente interrogado dijo no sentir gran cosa porque ni tan siquiera había votado por el Partido Popular: “¿Lo que me hace sentir a mí? Pues no te puedo decir gran cosa porque yo estoy aquí con los amigos, pero yo me he abstenido”. Una respuesta que triunfó en las redes sociales, donde usuarios y usuarias de la famosa plataforma del pájaro azul hicieron bromas acerca de tal reacción. ¿Abstencionista? Unos aseguraron que el video-protagonista había ido a ver si ligaba, otros que le daba vergüenza decir que había votado por Vox o el PP. Y otros que no sabía dónde había caído ni qué celebraban.

El todavía presidente del Partido Popular reafirma después de su entrevista protocolaria con el Rey que el PP ganador en las elecciones generales es el que debe gobernar. Vuelve, según sus adversarios, a mentir ya que España no tiene régimen presidencialista como Francia: “A lo largo de toda nuestra historia democrática, siempre se ha reconocido que la fuerza política ganadora en las elecciones generales es la que debe gobernar”. La redes sociales han recordado que lo que dice no es verdad. Que no es lo que han hecho el PP y Vox en las autonomías y municipios. Desde hace ya varios meses, redes sociales le imputan afirmaciones poco rigurosas o directamente falsas. En esta ocasión, aseguran que Alberto Núñez Feijóo no refleja lo que dice la Constitución. Y esto aparecerá en boca de Yolanda Díaz en su comparecencia después de la entrevista real añadiendo que el Partido Popular está solo, que no cuenta con apoyos. Incluso la COPE conservadora y derechista ha dicho que: “El PP a lo que más puede aspirar es a una repetición electoral.”

¿Verdaderamente canario?

Coalición Canaria acusada de ser más de los oligarcas canarios que de sus votantes parece inclinarse por Feijóo. Unos la llaman la CC de Coalición Compraventa o Cuentas Corrientes, porque lo canario de suyo está en las cuentas corrientes de sus dirigentes actuales. Esto no les hace gracia lógicamente. Los críticos dicen con exageración que una prueba trágica está en el incendio de Tenerife producido por el calor o provocado, pero que se ha extendido por falta de franjas y medidas preventivas. El dinero se repartió entre empresas afines, pero no se aplicó al medio ambiente. Y ningún Partido verdaderamente canario se aliará con gusto al centralismo de Vox.

¿Deseo imposible? Gobierno estable

En España el gran problema está en la información o desinformación que llega al gran público. La mayoría de los medios están en manos oligarquicas interesadas en sus propios intereses económicos y no en el país, ni en su pueblo. Por ello, los lectores en su mayoría no están bien informados de las opciones políticas ni en las consecuencias de votar por un programa politico u otro. Así desde la subida electoral de Podemos y la capacidad de generar un gobierno de izquierda con medidas de reforma fiscal y social, la oculta mafia mediática acentuó la campaña de calumnias y descrédito contra Podemos y sus figuras, especialmente contra Pablo Iglesias y su esposa Irene Montero. Llegaron a colocar piquetes de manifestantes pagados delante de la casa del matrimonio en un acoso constante con insultos y calumnias, todo claro por el derecho a la libre opinión, según sentenció algún juez.

El partido que luchaba contra las oligarquías acabó apareciendo como si fuera testaferro de países extranjeros como Venezuela, Cuba y la inexistente Unión Soviética, como dijo una diputada de Vox. ¿Quién lo iba a decir, hasta el “liberal” El País anunciaría su debilitamiento, su enfermedad, su proxima muerte y su desaparición? Eso, a lo largo de estos años de campaña, hizo que Yolanda Díaz y otros subsumidos en Sumar pusieran veto a figuras claves en la lucha feminista como Irene Montero. Y difamaran a Podemos tratando de romperlo desde dentro diciendo que “un grupo cada vez más reducido de camaradas dictan los cánones bolcheviques, consolidan su poder purgando disidentes mientras preconizan la democracia real”. Los que querían sustituir a los políticos profesionales por gente corriente, y anteponer las medidas sociales a los cargos públicos, han puesto todas sus energías en elevarse a altos y remunerados cargos, lo anterior es lo que vomitaban con alegría los imbéciles y los ignorantes.. Lo que atribuían falsamente a los podemistas es lo que estamos viendo que hacen, con silencio sepulcral de esos mismos medios, en las conductas de los elegidos de Vox y del PP.

A pesar de toda esa difamación y de las diferencias internas del Gobierno no cabe duda de que hemos tenido un Gobierno estable que ha hecho frente a la peor crisis que combinaba la pandemia COVID con la crisis económica. Ahora en la actual coyuntura la cosa está todavía más difícíl, debido al resultado electoral. La mitad de los votantes fue empujado a una parte por los medios y la otra mitad se pronunció por la España real, multilingüistica y plurinacional. Pero la palabrería de Vox y del PP ha presentado al Gobierno como un hatajo de criminales antipatriotas.

Y la cosa no ha parado. Las elecciones pasaron pero el lenguaje bélico de Vox y PP continuó como cuando Feijóo desde el balcón de Génova pedía al PSOE que no tuviera la intención de bloquear España. Si cree el ladrón que todos son de su condición, aquí el Feijóo está diciendo lo que le inspira su “condición” a realizar si no se sienta en la silla presidencial,

Larga noche de espera

Ante el Rey está la difícil tarea de decidir lo posible y necesario, no sólo para el futuro gobierno y el arco parlamentario, sino también para el conjunto de la Sociedad Española.

La primera de las opciones es que Felipe VI proponga como candidato al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ya que en el Parlamento consiguió mayoría para la Presidencia y Mesa del Congreso. Aunque parte de sus socios en la investidura no están en la ronda de consultas y por tanto no pueden informar de su voto, el presidente del Gobierno en funciones puede expresar su deseo de ir a la investidura contando con sus diputados y los de Sumar.

En el Parlamento tuvo su acuerdo (¿no era una coalición?)178 votos que eran votos temblorosos e inseguros con una única virtud: cerrar el paso a la Derecha centralista y autoritaria que ignora la realidad plurinacional y plurilingüistica de España.

La ley establece que si pasados dos meses desde ese momento no se ha logrado investir presidente, deben convocarse nuevas elecciones. Por tanto, si se piensa en todas las posibilidades, se podría fijar la sesión en una fecha en la que, sumando esos dos meses desde la primera investidura fallida más los 47 días preceptivos desde que se disuelven las Cortes, las elecciones cayeran en domingo.

Si Sánchez resultara elegido candidato, habría Gobierno mucho más rápido de lo esperado; si no fuera así, se activaría seguramente otra ronda de consultas. Si la investidura se celebra la última semana de agosto -hasta el 28 no estarán constituidos los grupos parlamentarios- una repetición electoral acaecería antes de Navidad. Si se dejase para más adelante, en septiembre, la campaña -y hasta las elecciones- podrían producirse en mitad de las fiestas navideñas. Y en ese momento no habría un Nacimiento politico del niño Salvador, sino posiblemente se vería un feto con dos cabezas y tres piernas. Y ese Gobierno sería perseguido y crucificado en poco tiempo.

La gran mayoría ciudadana se interesa más por el futbol o el Campeonato de ténis que por la política. Y parte de esos se creen superiores a los políticos. La ignorancia es atrevida. Van por el mundo político sin demasiado interés consumiendo lo que le dicen las radios, prensa y televisiones de los medios privados que son privativos del poder de las oligarquías poseedoras.

Si uno fuera supersticioso o creyese en los presagios caleidoscopicos o siderales, en las ventajas o maldiciones numéricas, recordaría que la casa en Genova del PP tiene el número fatídico de 13 y que la entrevista real de Feijóo ha sido en martes. Martes y trece. Y además una reina Letizia que se salta los protocolos monarquicos y desciende al campo con las campeonas para alzar la Copa llevando una camisa roja, bueno, esos son más que presagios, parecen prediccciones.

Segundo abismo: Feijóo candidato, pero no por candidez

Si el Rey, como segunda opción, designase al impopular Feijóo este expondría al publico su desnudez galaica, para vergüenza de todos y peligro de la estabilidad de la Corona. Porque hasta la fecha no ha presentado ningún programa excepto sus insultos al actual Gobierno.

Si Feijóo no lograra finalmente los apoyos de la cámara, lo más probable sería ir a otra ronda de contactos. Sería, en ese caso, el turno del candidato Sánchez. Entonces resurgiría un nuevo bombardeo mediático. Se repetiría el peligro de pactar con criminales y terroristas que ahora está silenciado, excepto en boca de Abascal y Vox. La Derecha mediática no estará quieta, acudirá a los sepulcros politicos y a los cementerios ideológicos, En el pasado sacaron a F.González, A.Guerra y a otras figuras sin lograr frenar la formación del Gobierno con Podemos, ahora lo haría incluyendo si fuera necesario a momías políticas.

Mientras tanto nos hace caer redondos la idiotez política de un ex-sindicalista antidiluviano, Nicolás Redondo, parloteando que Sánchez se deja secuestrar por un prófugo y por el carlismo del siglo XIX que hoy, nos lo dice él, es un integrismo nacionalista egoísta, xenófobo y antieuropeo“.

“El PSOE debería saber que en política no se puede hacer todo lo que no es un delito”, ha insistido el Redondo expolítico, cuyo pasado no fue precisamente ajeno a toda sospecha.

Redondo insistió en que si gana Sánchez esta legislatura “se situará en la lista de los episodios más bochornosos de nuestra historia moderna”, pues:“El acuerdo de todos los partidos anticonstitucionales ha funcionado en la mesa del Congreso y funcionará para la investidura de Pedro Sánchez”. ¡Toma castaña! Con un señor Redondo así, que se cree socialista, no hacen falta Abascales ni otras eminencies.

Huelen mal los redondos, guerras y felipistos gonzalicoz, pero no porque estén muertos físicamente, sino por estar mal desenterrados en el terreno de los medios desinformativos de las oligarquías económicas desde el que “resucitan” siempre que hay una posibilidad de formar gobierno de izquierdas sin pacto con las derechas.

A Redondo sólo le falta una “pandereta” para acompañar su resucitar.

El ex-socialista que acusa de “lamentable” al Gobierno Sánchez, nos devuelve a la España retrasada, de pandereta, la que el resto de los europeos vieron durante tiempo como una anomalía“. Sentenciando que ”el PSOE no representa la izquierda que necesita España“ pues esta generación se ha puesto del lado de ”quiénes frecuentemente en nuestra historia frustraron las ilusiones de progreso de los españoles, porque en el siglo XIX fue el carlismo y hoy es un integrismo nacionalista egoísta, xenófobo y antieuropeo.

Ante este panorama de ciencia-ficción y comedia sanchopancesca sin el ingenioso hidalgo, pero con las peores suciedades de la Mancha, es inevitable el recurso a la comedia, a la Literatura y a la canción.

A mí me viene un título “Antes de que amanezca” del autor argentino Diego Angelino,ganador del Primer Premio del diario La Nación en 1974, en un jurado integrado por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Alicia Jurado, Eduardo Mallea y Leónidas de Vedia. Se trata de una historia que transcurre entre sombras: una mirada introspectiva que se desarrolla entre el descenso y el ascenso del sol, pero siempre en la penumbra. En realidad, en un primer momento el libro se llamó Antes de que amanezca, y bajo este título recibió la distinción.

En ese mundo de sombras se encuentra nuestra política y unos tiemblan, otros rezan y no pocos maldicen la incertidumbre de lo que pasará cuando la decisión del Rey vea la luz del sol, cuando la investidura amanezca

Roberto Cantoral, cantante y compositor mexicano, compuso una canción que me acompaña desde mi juventud cuando la oí interpretada por Lucho Gatica. Sobre el motivo y momento de su composición hay dos versiones: la primera fue que durante una gira había mantenido un romance con una de las muchachas del espectáculo, quien a la mañana siguiente debería volver a Nueva York. Este episodio amoroso, y la presencia de un reloj de salón durante su último encuentro le inspiraron. La segunda versión es una leyenda urbana, según la cual Roberto Cantoral compuso la canción una noche aciaga, cuando los médicos le informaron de que su esposa, gravemente enferma, difícilmente vería la mañana.

El amante desesperado pide que se detenga el tiempo, que no amanezca por miedo a la soledad sin su amor. Algunos politicos temen ese amanecer sin la Estrella del poder que les alumbra y guía, y piden al Reloj del Destino que pare el tiempo:

Reloj, detén tu camino

Porque mi vida se apaga

Ella es la estrella que alumbra mi ser

Yo sin su amor no soy nada

Detén el tiempo en tus manos

Haz esta noche perpetua

Para que nunca se vaya de mí

Para que nunca amanezca

El Poder no es el Amor, pero para algunos políticos es superior… Pero, guste o no, amanecerá un nuevo día.

La decisión del Rey Felipe está dentro de sus atribuciones pero no parece acertado creer que el señor Feijóo pueda garantizar una política estable para el país, puesto que estará condicionado por el peso ultra de Vox. Al mismo tiempo reavivará los focos conflictivos catalanes y vascos, por no decir los conflictos laborales y culturales.

Es un mérito de Feijóo haberse presentado como tabla de salvación. Habrá que cuidar que no sea de plomo y se hunda. El problema es que se lo facilitaron los llamados „independentistas“ al negarse a cumplir los mínimos protocolarios y ocultar sus voces. Pero las palabras se las lleva el viento y el viento que va a soplar puede ser huracanado.

No, todavía no ha amanecido, las sombras de la incertidumbre continúan. El candidato a la investidura está designado, pero no está elegido.