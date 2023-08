El rey encarga a Feijóo que intente la investidura sin tener garantizados los apoyos necesarios

Alberto Núñez Feijóo intentará ser investido presidente del Gobierno por el Congreso. El líder del PP ha recibido el encargo del rey, refrendado por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, después de que la ronda de contactos con los representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios haya determinado que cuenta con más apoyos seguros que los del candidato del PSOE, Pedro Sánchez. Con todo, el éxito de Feijóo no está garantizado, como él mismo ha reconocido, y está sujeto a una carambola política descartada por alguno de los socios imprescindibles, como el PNV, por lo que el jefe del Estado lo ha elegido pese a no tener atada la mayoría necesaria.

Así lo ha comunicado Armengol en una comparecencia en el Congreso pasadas las ocho de la tarde. “Su majestad el rey, finalizadas las consultas con los grupos con representación que han querido asistir, me ha comunicado su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijóo”. La presidenta de la Cámara Baja no ha anunciado cuándo será el debate y votación de investidura. “Me pondré en contacto con el candidato para conocer su opinión. Una vez hablado con él, tomaré la decisión que crea más adecuada”, ha concluido.

El líder del PP, quien ha comparecido también en el Congreso esta tarde, ha asegurado que su intención es iniciar los contactos con los grupos a partir del lunes, dado que el plazo formar para que estos se constituyan termina el viernes. Pero Feijóo ha alcanzado acuerdos con UPN, CC y Vox antes de que se cumpliera esta formalidad.

Feijóo ha cerrado la ronda de consultas con Felipe VI esta misma tarde. Allí ha reclamado al jefe del Estado que lo designara candidato. “Quiero anunciar mi disposición a ser candidato a la investidura como presidente del Gobierno si así lo considera” el rey, ha dicho Feijóo en una rueda de prensa en el Congreso tras ser recibido por el rey.

A su llegada al Palacio de la Zarzuela, a las cuatro de la tarde, ya estaban claro los votos que han recabado los dos candidatos. El líder del PP tiene asegurados 172, después de que Vox no haya cumplido la amenaza de retirarle su apoyo tras dejarles fuera de la Mesa del Congreso la semana pasada. Sánchez, por su parte, solo puede confirmar 152 votos favorables de momento, ya que ERC, Junts, EH Bildu y el BNG no han acudido a la cita con el jefe del Estado.

El PNV sí ha asistido, pero no han revelado el sentido de su voto. Se han limitado a señalar que “ningún candidato” lo tiene. Lo que sí han dejado claro los vascos es que no tienen intención de apoyar a Feijóo mientras eso suponga unir sus votos a los de Vox.

Feijóo tiene así 172 votos seguros, a cuatro de la mayoría absoluta que le garantizaría la investidura. Pero suma más en contra: 178. Ese número es el objetivo de Sánchez y, aunque no los consiga para él, en teoría no serán para Feijóo, por lo que el gallego no podrá ser investido presidente en primera ni en segunda vuelta, cuando es suficiente la mayoría simple: salvo cambios, tendrá más 'noes' que 'síes'.

Sánchez, a Feijóo: “Una investidura no es un trámite de exhibición”

Antes de que Felipe VI encargara oficialmente la investidura al líder del PP, Pedro Sánchez había remarcado que “sea cual sea la decisión que tome el jefe del Estado cuenta con el respaldo y el respeto del PSOE”. Sin embargo, en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa tras su paso por la Zarzuela, el presidente del Gobierno en funciones había enviado un mensaje a Alberto Núñez Feijóo: “Una sesión de investidura no es un trámite de exhibición, tiene como única finalidad reunir el respaldo parlamentario necesario para la formación de un nuevo gobierno”. En ese sentido, el candidato del PSOE añadió que, aunque el líder del PP “está en su derecho” la investidura sería, en cualquier caso, “fallida”.

“No hay otra alternativa que reeditar un Gobierno de progreso que consolide los avances de estos últimos años” insistió para recordar que “quienes se presentaron con un proyecto derogatorio no obtuvieron ni los votos ni los escaños suficientes” para formar Gobierno. “Sus esfuerzos y contorsiones para optar a una investidura son perfectamente legítimos, pero baldíos”, remarcó.