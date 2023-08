Sánchez pide al rey ser candidato y le recuerda a Feijóo que la investidura no es “un trámite de exhibición”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha trasladado este martes al rey su disposición de someterse a una sesión de investidura para obtener el respaldo del parlamento y ser reelegido jefe del Ejecutivo. “Le he trasladado al jefe del Estado mi disposición a asumir mi responsabilidad y a lograr la investidura, desde el PSOE creemos estar en disposición de aunar el respaldo necesario, tal y como quedó demostrado con la votación de la mesa”, ha dicho durante una intervención ante la prensa en el Palacio de la Moncloa.

Ante la hipótesis de que Felipe VI encargue en primera instancia la investidura al líder del PP como candidato más votado en las elecciones, Sánchez ha remarcado que “sea cual sea la decisión que tome el jefe del Estado cuenta con el respaldo y el respeto del PSOE” pero ha enviado un mensaje a Alberto Núñez Feijóo: “Una sesión de investidura no es un trámite de exhibición, tiene como única finalidad reunir el respaldo parlamentario necesario para la formación de un nuevo gobierno”. En ese sentido, el candidato del PSOE ha añadido que aunque el líder del PP “está en su derecho” la investidura sería, en cualquier caso, “fallida”.

“No hay otra alternativa que reeditar un Gobierno de progreso que consolide los avances de estos últimos años” ha insistido para recordar que “quienes se presentaron con un proyecto derogatorio no obtuvieron ni los votos ni los escaños suficientes” para formar Gobierno. “Sus esfuerzos y contorsiones para optar a una investidura son perfectamente legítimos, pero baldíos”, ha insistido.

Ley de amnistía

Durante el turno de preguntas de la prensa el presidente en funciones se ha referido a la ley de amnistía, la principal demanda de las formaciones independentistas catalanas a las que necesita para la sesión de investidura. Sánchez ha reivindicado lo hecho por su Ejecutivo en los últimos cuatro años para desinflamar el conflicto político en Catalunya derivado de la declaración de independencia unilateral y ha avanzado que sus pasos partir de ahora serán coherentes con esa hoja de ruta.

“Parece claro que la sociedad catalana apuesta claramente por el reencuentro y mantendremos la coherencia con lo que hemos venido haciendo. El diálogo es el método y la Constitución es el marco”, se ha limitado a apuntar tras señalar que “no es el momento” para dar detalles de las negociaciones con el conjunto de aliados parlamentarios.

“Nosotros tenemos una ventaja respecto al PP, y es que podemos hablar con todas las formaciones políticas menos con una, y ellos solo pueden hablar con una”, ha dicho en referencia a la alianza estratégica de los populares con la ultraderecha y a las vías de diálogo abiertas por el PSOE con las formaciones independentistas.

“El comportamiento de Rubiales fue inaceptable”

Pedro Sánchez también ha sido preguntado durante su comparecencia por el comportamiento machista y vejatorio del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con la futbolista campeona del mundo, Jenni Hermoso. “Los comportamientos del señor Rubiales, si demuestran algo, es que en nuestro país queda mucho camino por recorrer en la igualdad y los derechos de las mujeres”, ha lamentado.

“Fue un hecho inaceptable”, ha incidido, “las disculpas no son ni suficientes ni adecuadas y tiene que seguir dando pasos el señor Rubiales”. Preguntado por el si el Gobierno que preside dará algún paso por forzar la dimisión o el cese de Rubiales, Sánchez contestó: “La Federacion Española de Fútbol no pertenece al organigrama del Gobierno de España. El presidente es elegido y destituido por sus asociados. Pero ya he dicho que sus disculpas son insuficientes y tiene que dar más pasos para aclarar un comportamiento que a todas luces es inaceptable”, concluyó.