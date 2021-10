V Congreso de NC, foros abiertos

En febrero del próximo año Nueva Canarias celebrará su V Congreso Nacional, coincidiendo con los diecisiete años de existencia de la organización canarista progresista. Una ponencia política y otra organizativa centrarán los debates del evento congresual. Pero antes, en el periodo octubre-febrero, estamos organizando distintas actividades que enriquecerán el Congreso, con una Convención sobre municipalismo que celebraremos en noviembre y la realización de diversos foros monotemáticos sobre asuntos de enorme relevancia para esta tierra, en la economía, el medioambiente o los derechos sociales; foros abiertos con la participación de expertos de diversos ámbitos del conocimiento.

Los foros abiertos se constituyen como un espacio interdisciplinar de análisis, debate y propuestas. El próximo foro, Canarias ante la emergencia ambiental y climática del planeta, se celebrará el jueves 28 de octubre, y contará con la participación de Gonzalo Piernavieja (director de Innovación del Instituto Tecnológico de Canarias), Juan Palop (arquitecto y urbanista ambiental), Reyes Montiel (jefa de gabinete de la ejecución de Madrid Central y asesora ambiental en Moncloa) y Raúl García Brink (Cabildo Insular de Gran Canaria).

El ciclo continuará, el 4 de noviembre, con el foro Economía y desarrollo, claves para nuestros objetivos sostenibles, que se desarrollará en Tenerife. Y, a mitad de noviembre, la isla de Fuerteventura será sede del denominado Canarias en África, oportunidades para el codesarrollo. En diciembre tendrá lugar el foro sobre Los derechos sociales y la sociedad de los cuidados y, por ultimo, en el próximo enero se analizará el presente y el futuro de los nacionalismos.

Valor de la política

El primero de los foros, desarrollado el pasado miércoles, tuvo como eje el valor de la política. Un debate en el que participé junto a Carmen Hernández, alcaldesa de Telde y diputada en el Parlamento de Canarias, Antonio Morales, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, y Carmen Nieves Gaspar, exalcaldesa de Granadilla y actual directora general de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias.

En su desarrollo se puso hincapié como desde la actividad política, en los distintos ámbitos institucionales, se ha producido una profunda transformación de Canarias desde el inicio del proceso democrático y el desarrollo autonómico, que afectó positivamente a los servicios públicos, con enormes debilidades y atrasos, o a las infraestructuras, que presentaban numerosas carencias. Esencial, también, ha sido el papel el municipalismo transformador. Así como la implicación en la defensa de los derechos y especificidades de Canarias en el ámbito estatal -Estatuto y REF- y europeo, con nuestra condición de región ultraperiférica (RUP).

Una política que debe estar siempre puesta al servicio de la mayoría social, de la gente y especialmente de la más vulnerable, del territorio y del medio. La política que escucha, la dispuesta al diálogo y al entendimiento con otros que no piensan exactamente lo mismo, la que no se cree en posesión de la verdad absoluta.

Y es desde la actividad política desde donde corresponde superar hoy la situación que nos ha dejado la pandemia de la Covid 19, su impacto sanitario, económico y social, y los problemas y retos anteriores a esta, que en Canarias son muchos. Los parámetros negativos que Canarias presenta en empleo, pobreza o niveles educativos no nacieron con el Covid, desgraciadamente se vienen arrastrando en el tiempo. Y no son una maldición bíblica: podemos y debemos superarlos. Como ahora corresponde aunar todos los esfuerzos del conjunto de las administraciones para afrontar la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

Debemos avanzar hacia un modelo económico sostenible y autocentrado, pensado desde y para Canarias, que genere riqueza y empleo de calidad. La de abordar los problemas del crecimiento demográfico y sus consecuencias en el tráfico, los servicios públicos, el consumo de energía y agua o las dificultades de acceso a la vivienda. O superar las desigualdades sociales y acabar con unos intolerables niveles de pobreza. A trabajar por lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres. A dar pasos firmes que nos permitan avanzar hacia ciudades con movilidad sostenible, más respirables y más humanas. O a combatir cualquier forma de marginación y de discriminación.

Un canarismo sensible con el hecho insular, esencial en nuestra realidad, que combine el factor insular con un proyecto común de construcción nacional de Canarias. No se puede entender Canarias sin el hecho insular y sin políticas que faciliten similares parámetros de calidad de vida en todos los territorios; no se puede construir Canarias desde insularismos estrechos y egoístas.

Ajeno a ortodoxias ideológicas, desde un progresismo abierto, constructivo y superador de las graves desigualdades que padece nuestra tierra. Acogedor con las personas que, venidas de cualquier lugar del mundo, viven y trabajan en nuestra tierra; que condena por completo el racismo y la xenofobia. Respetuoso con las distintas creencias religiosas, pero con una concepción laica de la sociedad. Que haga de la buena gobernanza de la Comunidad canaria la mayor legitimación del autogobierno, de la capacidad de los canarios y canarias para construir nuestro presente y futuro.

Canarismo

En ese sentido, consideramos que el canarismo debe sustentarse en distintos pilares. Y que debe ser capaz de empoderar a esta tierra, para que su pueblo y sus instituciones tomen en cada momento las decisiones fundamentales sobre su presente y sobre su futuro. Pero, al mismo tiempo, desde NC defendemos un canarismo fuertemente implicado en la mejora de las condiciones de vida de los canarios y canarias, superando lacras como la elevada pobreza, los reducidos salarios o los insuficientes niveles educativos. Comprometido con nuestra identidad como pueblo y profundamente feminista y ecologista. Y, asimismo, rotundo en la defensa de la democracia frente a la extrema derecha, caracterizada por su machismo, racismo y homofobia, así como por ser profundamente centralista.

En NC siempre hemos tenido muy claro que para construir Canarias deben ir indisolublemente de la mano los avances nacionales y los avances sociales. Y que ello exige proyectos propios, no solo de “obediencia canaria”, sin sucursalismos, sin sometimientos a ninguna fuerza estatalista, sino también la plena autonomía de la política respecto a poderes económicos y mediáticos. Ese es nuestro compromiso con Canarias y con su gente que pretendemos consolidar y actualizar en nuestro V Congreso Nacional.