Paco Déniz en Schamann

Estuve el lunes pasado por la tarde con Francisco Antonio Déniz Ramírez, Paco Déniz amigable y políticamente hablando, y me he llevado una grata sorpresa. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctor en Sociología por la Universidad de La Laguna, en donde ha ejercido la docencia desde 1988. Nació en Schamann, y como tantos otros canariones se fue a estudiar a la universidad lagunera, formó familia y se quedó a vivir en La Laguna.

Cuando llegué a Schamann, un poco antes del acto que preparó Sí Podemos Canarias para la reunión de la lista autonómica, le pregunté a un señor mayor dónde estaba La Tarta, el lugar donde me dijo Paco en que se iban a ver los morados. El señor con cierta ironía me dijo: "¿Pero usted no sabe donde estaba “La Tarta”?, mire, es allí abajo, era una dulcería fabulosa, hacía unos dulces que la gente se chupaba los dedos, las tartas, la milojas, los merengues”.

Paco Déniz también empezó a hablarnos de La Tarta, de la tienda de "Juanito el Barato”, y su mujer Rosita, la clásica de aceite y vinagre de los barrios y los pueblos de la isla, la tienda de ropa de Mercedita, de la calle Halma, y del Sol Cinema, y de los nombres galdosianos de las calles de Schamann: Doña Perfecta, Sor Simona, Pablo Penáguilas, Federico Viera, Agustina de Aragón, Mariucha, donde la madre de Noemí Santana Perera, Magdalena Perera, tiene una ferretería muy conocida en el barrio.

Desgranando cosas, rememorando juventud, Paco Déniz nos hablaba de cuando Alfredo Schamann Hernández compró en febrero de 1912 a Gonzalo de la Torre Sarmiento una gran extensión de terreno que lindaba con tierras de los Blandy Brothers, cuando todavía estos terrenos pertenecían al ayuntamiento de San Lorenzo, que más tarde cuando la Guerra Civil fue incorporado a Las Palmas de Gran Canaria a punta de pistola y de asesinatos por los franquistas.

Desde la zona de Schamann, en aquellos tiempos, se llegaba en burros y carretas a la playa de Tamaraceite, como se conocía por entonces a lo que es ahora mi querida playa de Las Canteras, y de ahí que siempre me haya sentido muy identificado con la Ciudad Alta, y no sé explicarlo, mucho a Schamann. Como había que hablar de la quisicosa política de las elecciones, aunque Paco Déniz estaba muy a gusto relatando sus correrías por el barrio de su juventud antes de llegar a La Laguna, nos empieza por explicar qué era y es la serigrafía del alma de toda la gente que puebla todos estos rincones. Es uno de los núcleos más importantes de Las Palmas de Gran Canaria, y como tantos otros, se construyó con el esfuerzo de la clase obrera y campesina. Y construimos también unos valores, una forma de estar, de ser y también de luchar, explicaba Déniz a veces emocionado.

Paco Déniz continuó remozando viejos recuerdos, para también referirse a los problemas sociales de la época; “en aquel entonces defendíamos la necesidad de mejores dotaciones, de colegios, de guarderías, de alcantarillado, de recogida de basura, de ambulatorios y médicos. Un Estado de Bienestar que hoy desgraciadamente y tras la pérdida de derechos y recortes se han ido perdiendo y deteriorado la vida del barrio”.

A Déniz lo acompañaron dirigentes de Unidas Podemos, y también el número tres de la candidatura de la lista autonómica, el doctor José Joaquín O'Shanahan, quien también hizo una exposición muy acertada de las necesidades de la Sanidad canaria, de la dependencia de los mayores, de la tercera edad y la falta de residencias para mayores. Al final, Paco Déniz hacía un llamamiento a su barrio de nacimiento, al pueblo de Gran Canaria, para que votase en masa a la lista regional “para que salga también la candidata número dos, Araceli Esther Refoyo Cuenca, y por supuesto el compañero doctor José Joaquín O'Shanahan”. Una tarde muy grata en Schamann.