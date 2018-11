Cuando Alpa-Nueva Canarias obtuvo representación en el Ayuntamiento de Agaete, en el mandato 2011-2015, entre las múltiples iniciativas que llevamos al pleno municipal, se encontraba la de solicitar una consulta popular sobre el proyecto de ampliación del muelle de Las Nieves, y la necesidad de información del contenido de dicha obra por parte de su promotor, el Gobierno de Canarias

Lo hicimos porque estábamos y estamos en el convencimiento, de que nunca se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía, y escuchar a los vecinos y vecinas tiene que ser siempre una prioridad para quien gestiona lo público.

El entonces grupo de Gobierno municipal del PP, rechazó nuestra moción sin argumentos, y afirmando la actual portavoz popular “que nadie la podría acusar de que la ampliación del muelle no se hiciera”. Cuando llegamos al Gobierno municipal en junio de 2015, nos encontramos con el proyecto de ampliación en marcha, por lo que hicimos todo lo posible y necesario para que se escuchara al gobierno municipal y a la ciudadanía de Agaete.

La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias paralizó el proyecto, y con el cambio de consejero del área, en el 2016, se retomó el mismo, procediendo el consejero, Pablo Rodríguez, a su adjudicación.

Desde el Ayuntamiento de Agaete, insistimos en escuchar a nuestros vecinos y vecinas, solicitando al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias la celebración de una consulta popular. Las dos peticiones fueron rechazadas.

Hemos observado el máximo respeto con todas las opiniones, administraciones y procesos, pero la descortesía institucional por parte del Gobierno de Canarias es lo que ha brillado en estos años, llegando a ningunear a la ciudadanía y al Gobierno de Agaete, por lo que desde el Ayuntamiento de Agaete, decidimos oponernos oficial y contundentemente, a la ampliación del muelle.

Y es que no se trata solamente de la ampliación del actual puerto, porque en el fondo, y es lo esencial para nosotros, está el futuro de Agaete, uno de los principales destinos turísticos del noroeste de Gran Canaria, y de toda la isla.

Cuando se construyó el actual muelle, se dejaron a un lado cuestiones fundamentales, que a día de hoy siguen sin resolverse. No hay un acceso directo, por lo que el tráfico debe pasar por el centro del núcleo urbano de Las Nieves, lo que es una barbaridad que no se puede seguir consintiendo.

¿Qué sucede con el acceso directo al muelle? ¿ Qué pasa con el viaducto del Juncal que ya está obsoleto y que no puede absorber más tráfico? ¿Qué sucede con los problemas de conectividad del norte de Gran Canaria ya colapsado? …

¿Se iniciará la obra de ampliación del muelle sin una clara y transparente fundamentación de su necesidad para el desarrollo de Agaete, y de la comarca? ¿Se ejecutará la obra de ampliación del muelle de espaldas a la conservación del litoral de la villa de Agaete, y su paisaje?

Muchas son las cuestiones no consideradas en la ejecución de la ampliación del muelle que hacen que no se justifique. Esta obra se torna en una acción desarrollista en contra de un Agaete sostenible y armonizado por el que trabajamos y queremos. Ante todo ello, nuestra postura sigue siendo rotunda: No a la ampliación del muelle.

El Gobierno de Canarias da la espalda a la ciudadanía, su actuación se aparta de los intereses de Agaete y de su población.

Desde Alpa-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Agaete nos negamos a que la historia se repita. Estamos al lado de nuestros vecinos y vecinas, apoyándolos y luchando por y con ellos, situándonos en contra de la ampliación del muelle de Las Nieves, y sumándonos a la manifestación del próximo Sábado 10 de noviembre, como instrumento soberano de la expresión de la ciudadanía de Agaete.