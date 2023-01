Clavijo, el piscinero farsante

Tienes en el patio trasero de tu casa una piscina que ocupa 20 metros cuadrados, aproximadamente, entre la estructura que la soporta, la pileta en sí, los cinco escalones para subir a ella y los cuatro para bajar hasta el fondo y chapotear. Debajo de la estructura tienes la maquinaria para el tratamiento del agua, y a un extremo, una funda enrollable que se despliega para proteger la piscina de las inclemencias del tiempo, de la tierra o las hojas de los árboles cercanos. Y lo normal, lo más normal del mundo, es que cuando llega el fresquito a la ciudad donde vives es que recojas todo ese tinglado y lo retires del patio trasero de tu casa para guardarlo… para guardarlo, ¿dónde?

Lo normal, lo más normal del mundo es que cada vez que haces esa operación llames a un notario de tu ciudad para que levante acta de que en el espacio donde estaba esa piscina, con su estructura, su maquinaria de depuración y su funda enrollable ya no hay nada sino un trozo de césped artificial, más nuevo y con más color que el resto del que luce en el resto del patio trasero de tu casa porque se te ha quedado ahí un hueco delator.

Lo más normal del mundo es que cojas ese testimonio notarial y te plantes en el Ayuntamiento de tu ciudad a decirle a sus servicios de Urbanismo, los que te tienen abierto un expediente de disciplina urbanística por no haber pedido la preceptiva licencia, que es mentira que tengas una piscina en el patio trasero de tu casa y que por eso no has dejado pasar a sus inspectores, total, ¡si no hay nada que ver!

Y lo más normal del mundo es que digas a la prensa que tú no has hecho nada raro, que tu piscina no necesita licencia, que todo es un invento de un periódico desafecto, de los que no te ríen las gracias, y que solo has retirado la piscina porque como “es de plástico” casi se puede decir que la pliegas y la guardas debajo del hueco de la escalera, junto a la zapatera.

Por cierto, ese periódico -este- no ha tenido que rectificar nada sobre este asunto: seguimos sosteniendo desde el primer día y hasta que se demuestre lo contrario, que la piscina de Clavijo es ilegal. Otra cosa es que hayamos publicado sus escritos de rectificación, a los que tiene derecho y a lo que estamos obligados, a pesar de que lo que hace es un insultante fraude legal. Siempre hemos recabado su versión antes de publicar estas noticias y la hemos ofrecido a nuestros lectores. Él seguirá diciendo que no necesita licencia y nosotros nos ceñiremos a las resoluciones administrativas que dicen lo contrario.

El expresidente del Gobierno de Canarias y candidato a volver a serlo por Coalición Canaria, Fernando Clavijo, pretende que todos creamos sus delirantes versiones sobre lo que ha venido ocurriendo en el patio trasero de su casa de La Laguna desde los tiempos en que fue concejal y alcalde de esa ciudad. La piscina es el hito más destacable, sin duda, pero más grave parece ser para los técnicos que haya talado dos árboles de gran porte sin someterse a las prescripciones de la ordenanza municipal a la que está afectada su casa, dentro del centro histórico lagunero. O que haya levantado una pérgola sin someterse a las exigencias urbanísticas.

Fernando Clavijo hizo que lo nombraran senador por la Comunidad Autónoma para huir de los jueces y tribunales de Canarias cuando aún estaba investigado en el caso Grúas. Había perdido las elecciones autonómicas y prefirió hacer oposición desde los pasillos de la Cámara Alta en vez de enfrentarse a sus adversarios en el Parlamento regional, del que sí forman parte todos los candidatos que tratarán de disputar la presidencia al socialista Ángel Víctor Torres. La protección ante el Tribunal Supremo se le acabará en mayo, cuando sea elegido de nuevo diputado regional. Podrá entonces volver a pedir a su partido que lo proponga como senador por si para entonces no se han resuelto en el alto tribunal las imputaciones que pesan sobre él por el caso Reparos y que, extrañamente, no caminan en esa tan elevada instancia.

De lo que no le va a salvar el Supremo es del expediente de disciplina urbanística que tiene abierto en el Ayuntamiento de La Laguna, que continúa activo aunque el exalcalde haya retirado su piscina alegando que llegó el fresquito a la ciudad. A ver si un día aparecen de repente los dos árboles que taló y entonces ya puede pasar de piscinero farsante a jardinero milagroso.