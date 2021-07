José Antonio Valbuena: “El Gobierno de Coalición Canaria cometió un error al cancelar la agencia canaria de cambio climático”

En abril de 2017, el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) anunció la creación del Observatorio Canario de Cambio Climático. Para coordinar la iniciativa pusieron al frente al experto Ezequiel Navío, quien a finales de dicho año remitió un informe al Ejecutivo denunciando la inactividad del ente. Ahora, con la Ley de Cambio Climático aprobada en el Congreso y el objetivo de generar la mayor parte de la electricidad que se consume con energías limpias de cara a 2030, el Archipiélago debe ir contrarreloj para lograr los objetivos (el 80% de la energía en las islas se produce con combustibles fósiles). Y el consejero Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Jose Antonio Valbuena, lamenta que no se diera el impulso necesario al proyecto.

“Fue un error que se cancelara la agencia canaria de cambio climático. Eso fue una decisión poco acertada”, ha afirmado Valbuena durante una entrevista en el programa llamado Resiliencia de Trópico Distópico, emitido este 14 de julio en Televisión Canaria. El consejero, quien accedió tras haber sido consejero de Medio Ambiente en el Cabildo de Tenerife de 2007 hasta 2019, considera que si se hubiera apostado por el Observatorio “el panorama hubiese sido distinto”.

Valbuena sucedió en el cargo a Nieves Lady Barreto, cuya cartera se llamaba Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. En una respuesta en el Parlamento regional, Barreto llegó a reconocer en diciembre de 2017, seis después de la creación de un Observatorio que no había celebrado ni una sola reunión, que no se tomaba en serio el cambio climático porque ninguna administración en el mundo lo hacía. “Eso no puede ser, es un error, un grave error”, ha calificado Valbuena.

Pero no solo no se llegó a ejecutar el Observatorio anunciado, sino que Fernando Clavijo boicoteó el primer centro de la ONU contra el cambio climático en España, que se ubicaría en Gran Canaria, llegando a cancelarse. En la actualidad, el consejero asegura que todas las Consejerías del Ejecutivo regional están en sintonía para cumplir los objetivos fijados, mientras que respecto a los ayuntamientos y cabildos apunta que aún “hay que dar una vuelta al tornillo”.

El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, también reconoció en una entrevista que se había retomado el Observatorio para recuperarse. Y este miércoles, Canarias ha sido la autonomía elegida para acompañar al Gobierno central en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas (ONU), que tiene lugar este 15 de julio y en el que se procede al segundo Examen Nacional Voluntario sobre el desarrollo de las agendas sostenibles 2030.

Adaptación y mitigación

Valbuena explica que la lucha contra el cambio climático en Canarias se realiza desde dos frentes: la adaptación, para intentar paliar sus efectos, y la mitigación, para tratar de revertir la situación. Para ello, dice que el Gobierno debe introducir medidas a corto plazo que pasan por diseñar un ecosistema normativo que deje claro cuales son las obligaciones de todos los entes de la sociedad canaria, pero también cuales son los derechos que tienen, es decir, “definir de forma clara cuales son las reglas del juego”.

En este sentido, el consejero advierte que la gran asignatura pendiente es la adaptación, sobre todo en ámbitos como el turismo, motor de la economía canaria. “El nivel medio del mar va a subir aproximadamente 1 metro en todas las costas isleñas y eso supondrá una configuración importante de las playas”, en otras palabras: “Hay un recurso que tenemos del que no vamos a poder disponer en el futuro, que son las playas”. Y, por ello, vaticina que habrá que hacer un esfuerzo para redirigir la industria y hacerla sostenible.

Otro aspecto que destacó Valbuena durante la entrevista fue los efectos que el cambio climático tendrá sobre la salud. “Un estudio de las dos universidades canarias sobre los ingresos hospitalarios asociados a patologías del corazón ha desvelado que entre 2014 y 2017 en torno a 800 personas ingresaron con algún tipo de afección cardíaca. Y 49 personas murieron entre esas fechas y de ellas, 42 murieron justo cuando teníamos episodios de calima extrema. Habrá que diseñar planes de vigilancia específicos para reducir las muertes”, especificó el consejero.

Combustibles fósiles

El objetivo marcado por el Gobierno de Canarias, en sintonía con la Ley de Cambio Climático estatal, es que “la generación de electricidad esté sustentada en un 67% por renovables distribuidas”, mediante un sistema descentralizado y democratizado, remarca Valbuena.

El consejero reconoce que las islas llegan con retraso a cumplir ese objetivo, lastrado por empresas privadas como Endesa, con quien reconoce haber tenido “diferencias”, pero a la que le reconoce su intención de ser protagonista en la transición energética.

Pero también achaca gran parte de responsabilidad a la administración regional de Coalición Canaria, “que consolidaba el papel de Endesa como actor protagonista del sistema eléctrico” en el Plan Energético de Canarias (Pecan) aprobado en 2006. En el documento, se planteaba como objetivo para el año 2015 que el 30% de la electricidad de las Islas fuese generada con energías alternativas y se apoyase, de forma complementaria, en el gas natural al ser menos contaminante que el petróleo.

El gas "no será una alternativa en las ciudades”, dijo el consejero en una de sus primeras intervenciones como responsable del área regional. Y durante la reciente entrevista en Trópico Distópico, Valbuena vuelve a insistir: “En Tenerife han apostado por el gas de forma errónea”, en referencia a la moción aprobada en el Cabildo para introducir una regasificadora en el puerto de Granadilla. “Las políticas energéticas las define el Gobierno de Canarias”, recuerda.

En referencia a las empresas petrolíferas, Valbuena considera que este recurso “tiene sus días contados” y las propias entidades están redirigiendo su hoja de negocio hacia las renovables. Aunque remarca que la probable causa de esta acción se deba a que las reservas de petróleo se están agotando, porque de lo contrario, “no se produciría el cambio de paradigma”.

Y en este escenario, Valbuena considera que Canarias puede ser un lugar donde se favorezca las oportunidades en torno al empleo verde. “Esta transición puede ser un elemento importante para reconocer una mano obra en sectores donde no existen y para eso también estamos en manos de la Consejería de Educación”.

El consejero considera que, en el ámbito mundial, se han hecho muy mal las cosas en los últimos tres siglos y a la generación actual y futura “le toca sufrir los errores de la humanidad”. Y para combatirlos, considera fundamental la resiliencia o la adaptación para que “el frente no nos barra”.