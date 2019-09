El grupo Simbeque project da el salto a Colombia con su fusión del folclore canario

El grupo integrado por once artistas del Archipiélago viajará a Bogotá con el objetivo de internacionalizar la música canaria desde su visión contemporánea Simbeque project dará a conocer su particular homenaje al folclore canario en el que fusionan, conservando letras y melodías, sonidos de la cultura canaria con elementos de la música moderna como el jazz, el drum and bass o el rock