Agaete celebra 'añurgada' una Rama con más de 50.000 personas

Todo estaba previsto en la villa de Agaete para que a las 05.00 horas este viernes, 4 de agosto, se celebrara con normalidad la Diana, el primer acto del día grande de las fiestas de Las Nieves, pero a los cinco minutos del comienzo del acto la Banda paró de tocar para que los servicios de emergencias pudieran asistir a una vecina que había sufrido un paro cardiaco. No se pudo hacer nada por salvar su vida. La Diana quedó suspendida y las primeras horas del día transcurrieron en Agaete con mucho dolor e incertidumbre, hasta que minutos antes de prender el volador que da inicio a la fiesta, el Ayuntamiento emitió el comunicado de que La Rama seguiría su curso, en consonancia con el deseo expreso de la familia de la vecina fallecida.

Un minuto antes de las 10.00 horas los asistentes guardaron escrupuloso silencio junto a la parroquia de la Concepción para después estallar en música y baile con la primera y más popular canción de la Banda de Agaete, Popurrí de La Rama bailado por músicos, papagüevos y rameros que iban tiñendo las calles verde tipo “rama de brezal”, ese verde que, un año más, tiene como objetivo, en una danza ensayada por nadie y sabida por todos, ir desde la cumbre hasta el mar para rememorar aquellos momentos en que nuestros antepasados rogaban al cielo un buen año de lluvias para la tierra.

Más de 50.000 personas acudieron a Agaete: vinieron de todas las islas, vinieron de despedida de soltera e incluso desde Argentina porque “les habían hablado de esta fiesta única”. Entre colorines y el característico sonido del bucio por las esquinas, la gente vive La Rama con arreglo a los tiempos que corren, con selfies y mucho rumor de redes sociales pero respetando y reconociendo el valor de los momentos clave de la jornada.

50.000 personas entre bebés porteados por sus padres, niños a la pelela de sus madres, jóvenes aprovechando el viernes y los no tan jóvenes que se “pidieron el día en el trabajo” para acudir a esta cita anual con la banda y los papagüevos. Desde el zaguán de su casa, Luis nos contaba que estaba a punto de cumplir años y que había visto ya desde aquel lugar “noventa ramas”. Sus bisnietos le miraban, porque para los niños noventa es mucho, con su camiseta oficial de las fiestas de este año y preparándose para el momento del día en el que ellos serán los protagonistas: la retreta.

También contó a este periódico una historia de nietas y bisnietos, Raquel, que sostenía a su hijo en brazos señalando al papagüevo de Mariquita, dedicado a su abuela, “que aún vive y está esperando en la Plaza del Calvario para verlo”, para verse. Ni por Mariquita ni por ninguno de los papagüevos pasan los años, aunque la procesión va por dentro, son siempre fieles a su cita: El Chino, Maggie (la inglesa soñadora “que Canarias vino un día”), El Faneque, Cristo o Cacha. Todos ellos lo estarán dando todo durante el día y serán puntuales a su cita con los niños y su preparada y mimada Retreta, momento para los farolillos y los fuegos artificiales de la pirotecnia Francisco Jiménez Dávila y esperar un año más para la danza desde la cumbre hasta el mar que se repite verano desde que lo decidieron los ancestros.

Para disfrutar plenamente de la fiesta, la empresa de guaguas Global ha preparado un dispositivo especial, con refuerzo de vehículos y horarios, para que los asistentes, en la medida de lo posible, elijan el transporte público para llegar a la fiesta y para volver a casa.

La estación o parada de guaguas se ubicará en la GC-2. Glorieta de la Plazoleta de La Aldea (recta de la piscina municipal y polideportivo).

Además, el Ayuntamiento de Agaete pondrá en funcionamiento un servicio especial de guaguas gratuito para todas las personas que quieran desplazarse desde la Cruz Chiquita hasta el Valle y viceversa en horario ininterrumpido.

La artista, Lía Ateca, se ha sumado a la tarea colectiva de poner Agaete bonito para las fiestas de Las Nieves y estos días se la ha podido ver en las calles, culminando obras de arte en las calles. Ateca es una artista comprometida con los momentos buenos y los de lucha de este la villa, prestando en su día su trabajo y su firma a la causa activista contra la construcción del macromuelle de Agaete.

La jornada contará con más de 400 efectivos de seguridad y emergencias para garantizar la celebración de La Rama, con Policía Local, Nacional, Autonómica, Guardia Civil, Protección Civil, agentes antidisturbios (UIP), así como un dispositivo especial de tráfico y control de alcoholemia y drogas.

Para esta edición de la fiesta se reforzará la seguridad en la entrada y salida del pueblo, tanto con controles de alcoholemia y estupefacientes, como con cordones policiales para evitar que entre cristal en el casco urbano. Además, habrá agentes de paisano para el control en el interior de la fiesta.

Una de las novedades de esta edición en lo relativo a la seguridad es la contratación de seguridad privada para La Retreta a las 22.00 horas, y que de esta forma “los protagonistas de este acto, los niños y niñas, puedan pasear con total garantías rodeados de un cordón policial”.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.