Agaete celebra un concierto de piano con intérpretes de 9 a 78 años

El Huerto de las Flores de Agaete recibirá este sábado 24 de junio con entrada libre a las 12.30 horas un concierto “poco común” con un amplio abanico de intérpretes de piano, con edades que van de los 9 a los 78 años. Se trata de los alumnos/as de la escuela de piano 'Fantasías en do', que ofrecerá un recital en el emblemático jardín botánico municipal y que para muchos de ellos/as será su primera vez interpretando en público.

Además de la amplia gama de edades de los pianistas, también será original por los diferentes estilos musicales que se interpretarán en las piezas, con incluso algunos dúos y un par de cantantes que se acompañarán a sí mismos con el piano.

El concierto, gratuito con entrada libre, se celebrará este sábado a las 12.30 horas con más de 20 músicos.

Desde el icónico Himno de la Alegría, a 'Siguiendo el Rock' de Gerardo Matos, el concierto previsto por la escuela agaetease se moverá por toda clase de ritmos, con temas como 'El lago de los cisnes', 'Piano blues', 'Over the rainbow' o 'Imagen' de John Lennon. Espacio para clásicos de Bach y Beethoven se alternarán con temas populares como 'La Pantera Rosa' de Henry Mancini, 'Una Mattina', 'La vida es bella' de Nicola Piovani, 'Romeo y Julieta' de Nino Rota, 'El último mohicano' de Trevor Jones, 'All of me' de Ella Fitzgerald o 'Con la miel en los labios' de Aitana.

La escuela Fantasías en Do, como ha explicado la profesora Lourdes González, busca la capacitación musical de los alumnos desde la diversión, la innovación, la experiencia y la adaptabilidad, relacionando la práctica del mindfulness con el contacto directo con el piano desde el primer día.