Daniela Garsal: “Supernova ha sido lo más bonito que he hecho en la música hasta ahora”

Daniela Garsal es una cantante natural de Las Palmas de Gran Canaria. Perteneciente a la nueva era de artistas del Archipiélago, Daniela es una de las voces más versátiles del panorama local y nacional. Recientemente, publicó su primer disco en formato EP, Supernova, que cuenta con 6 temas y varias colaboraciones.

Una parte importante, de cara a conocer a un artista, es su origen. En él, se esconde la identidad y la esencia musical. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? ¿Cómo surge la idea de adentrarte en esta aventura?

La verdad es que fue sin pensarlo mucho. Es decir, yo tenía claro que no había otra cosa que me gustara más, ni se acercaba, a lo que me encantaba la música. Empecé haciendo covers en Instagram y luego, con 17 años, comencé a ir a un estudio musical. Con todo ello, no publiqué mi música hasta los 20 o 21 años en mi propio canal de YouTube.

Es súper difícil cuando estás sola en esto y tú misma tienes que animarte y darte mil razones por las que no dejarlo

Los inicios, sean en el ámbito que sean, siempre son complejos. En la música, muchas veces es difícil comenzar y conseguir vivir de ello. ¿Cuáles son los principales obstáculos que te has encontrado en tu carrera musical hasta ahora? ¿Qué le aconsejarías a alguien que se inicia en la industria?

El principal obstáculo para mí ha sido no rendirme. Es súper difícil cuando estás sola en esto y tú misma tienes que animarte y darte mil razones por las que no dejarlo. La verdad que es un queme, pero vale la pena. A las personas que se inician en la industria, les aconsejaría que sigan siempre su instinto y que no se rindan si es lo que de verdad quieren, por mucho que aparezcan problemas por el camino.

El pasado 16 de junio lanzaste tu primer EP, Supernova, que cuenta con las colaboraciones de Linton, Dímelo Milo, BlueFire, Lucho RK, Aftermusic, Israel B, Spinnheli y J.Moods. ¿Cómo ha sido la experiencia de elaborar tu primer álbum? ¿Cómo fue el proceso de creación y las jornadas en el estudio?

Fueron meses en el estudio, muchos sentimientos encontrados y altibajos de emociones. Supernova ha sido lo más bonito que he hecho en la música hasta ahora y lo que más me ha llenado. En cuanto a lo creativo en el estudio, salió todo bastante rápido, ya que creo que poco a poco sabía cómo quería enfocarlo.

Básicamente, tenía que plasmar cómo me estaba sintiendo en cada canción a medida que pasaba el tiempo. Todo este proceso me abrió los ojos y me hizo confiar más en mí y en las cosas que puedo llegar a hacer.

Con el título de Supernova quisiste expresar un momento de explosión, de estallido. Este, necesariamente, no significa algo malo, también puede ser algo positivo. ¿Dirías que ha nacido una ‘nueva Daniela’ después del lanzamiento del disco? ¿Cómo te encuentras a nivel personal y musical en este momento?

Al principio sí que fue algo malo, pero todo el sentido de la mixtape es que de algo malo viene algo muy bueno. Diría que al 100% ha nacido una nueva Daniela, pero con su esencia de siempre.

A nivel personal y musical, me veo en un buen lugar. No en el máximo, pero me noto mucho mejor que antes y estoy muy contenta. No paro de hacer música y tengo muchas ganas de que escuchen lo nuevo que viene después de Supernova.

Recientemente, colaboraste en un tema que ha sonado bastante, ‘Queens League’. En él, además de ti, participan Vera GRV, Kristina, Metrika, Georgia Scott, L0rna y Nieto666. ¿Cómo se planteó la idea de hacer esta canción? ¿En un futuro tienen pensado colaborar todas de nuevo?

La idea nació de Kristina. Cada vez que nos veíamos en Madrid hablábamos de ello, hasta que un día surgió y logramos juntar a todas para componer el temazo (Queens League). Seguimos en contacto, todos los días charlamos de cosas que queremos hacer y, sin lugar a duda, habrá más temas juntas. Unas con las otras, por separado, y también en conjunto.

Siempre ha estado y siempre ha habido muchísimo talento, ya que tenemos influencias de todas partes, pero ahora se le está dando mucha más visibilidad

Entre otras cosas, has participado en el proyecto After Hour The Mixtape, en el que se unen muchos artistas de las Islas Canarias. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuál es tu visión de la escena musical del Archipiélago?

La experiencia fue increíble. Le doy las gracias a Saot ST por hacerme parte del proyecto porque, para mí, es historia canaria. A Saot lo conozco desde que tengo 14 años y le admiro mucho. Su pasión por lo que hace me inspira bastante y es un claro ejemplo de que puedes lograr lo que te propones.

La escena está creciendo cada vez más en las Islas y es algo precioso. Siempre ha estado y siempre ha habido muchísimo talento, ya que tenemos influencias de todas partes, pero ahora se le está dando mucha más visibilidad.

Tras haber lanzado el disco, has continuado dando conciertos, colaborando en temas de otros artistas y, en ese sentido, te has seguido moviendo. Además, cuentas con un gran talento y proyección a nivel musical. ¿Qué podemos esperar de Daniela Garsal en el futuro? ¿Qué proyectos o ideas tienes en mente?

Tengo mucha música por sacar y espero que ya empiece a salir dentro de poco. También, he comenzado a hacer un disco que todavía no sé cuándo saldrá a la luz, pero no paro de crear música y estoy muy feliz por ese lado. Me encuentro haciendo canciones y fluyendo en estilos que no había hecho antes, pero manteniendo mis gustos y mi esencia.