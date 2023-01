Fábrica La Isleta acoge los conciertos estreno de las bandas Atacama y The Conqueror Project y los tributos a Iron Maiden y el Jazz entre amigos

Fábrica La Isleta acoge dos conciertos estreno de las bandas Atacama y The Conqueror Project además de celebrar un concierto tributo a Iron Maiden y el Jazz entre amigos con I Funk Blues Cuarteto y su posterior Underground Jam Session en un recorrido por estilos musicales que abarcan desde la canción latinoamericana al funk pasando por el reggae y el heavy metal.

Así, este viernes día 27, a las 20.30 horas, y desde Austria a Canarias vía Chile, tendrá lugar el estreno en Canarias del nuevo trabajo de la banda Atacama, “Originales”, tras su exitoso concierto de presentación en el Kulturzentrum Neruda en Viena, Austria.

La banda está integrada por Nelson Morales (Chile), Percusión; Jakob F. Kovacic (Viena), Batería; Roby Ster (Innsbruck), Bajo; Simon Pernerstorfer (Viena), Guitarra y voz; Manuel Pernerstorfer (Viena), Piano y voz; Florian Pernerstorfer (Viena), Voz y guitarra; Hermann Pernerstorfer (Viena), Quena y voz; Josef Pernerstorfer (Viena); Charango, guitarra y voz.

Y es que Atacama nació como un modesto proyecto en el corazón de una familia con vínculos latinoamericanos. Los hermanos Pernerstorfer querían mantener vivos unos hermosos recuerdos de los emocionantes años que habían vivido en Latinoamérica. Al mismo tiempo, la banda ha querido aportar un granito de arena apoyando los esfuerzos para lograr un futuro mejor para todo ese continente. Nada como la música para transmitir emociones y verdades en todo el mundo, porque su lenguaje es universal.

El mismo viernes, pero a las 22.30 horas, cambio radical de registro para acoger el concierto tributo I'M NOT MAIDEN que como su mismo nombre indica, “no son Iron Maiden, pero la ilusión y el trabajo para reproducir con la mayor fidelidad posible las canciones del popular grupo británico de heavy metal, les ha llevado a mostrar un repertorio que hasta la fecha ha tenido una gran respuesta, todo un reclamo para aquellos que han seguido a la banda original desde sus inicios.”

I'm not maiden lo componen: Dignoray, voz; Gustavo Mediavilla, guitarra; Carlos Falcón, guitarra; Álvaro Medina, bajo, y Fran López, batería.

El sábado día 28, a las 20.30 horas, nuevo estreno en Fábrica La Isleta en clave de reggae con la banda The Conqueror Project que presenta en Gran Canaria su su nuevo disco Dublab Vol2. Un nuevo trabajo que viene a representar la consolidación de la singular identidad un grupo compuesto por músicos veteranos de la escena reggae que han decidido poner el Dub en el centro de su proyecto. Años de conciertos en los que han trabajado hasta la fluidez la improvisación y la interacción constante entre productor y banda en directo. El disco, plasma estas dinámicas a la perfección dando más importancia que nunca a la mezcla Dub de Julio Armas (the Conqueror of Dub) y a la curiosidad por crear diferentes texturas y paisajes sonoros a través del uso de multitud de instrumentos adicionales (armónica, arpa, sitar, steel guitar) que aderezan cada tema. Un disco que ha de clasificarse bajo la etiqueta de Dub y que desmarca a la banda definitivamente de los clichés perpetuamente asociados al reggae.

The Conqueror Project son Diego Hdez -natural teacher-, guitarra, voz, armónica, steel, slide; Julio Armas, -the conqueror of dub-, dubmaster; Héctor Mesa, batería; Jaime Pérez, bajo; Jóse Pablo Rodrigo -Ösay-, guitarras; Eduardo Morales, teclados, y Carlos Pérez, percusión.

Finalmente, el domingo día 29 a las 20.00 horas, nueva entrega del ciclo 'Jazz entre amigos' con el concierto “I Funk Blues Cuarteto”, liderado por el bajista y cantante bávaro Hans Albert Kolanek y su repertorio abarca estilos tan diferentes como el funky y el blues. Su experiencia en multidud de conciertos avalan un magnífico y divertido directo garantizando el disfrute del público asistente a este concierto. Larga vida de directos que también comparten el resto de integrantes de la banda: Ernesto Rossger, (guitarra y voz); Jose Alberto Medina, (teclados), y Alejandro Ramos (batería).

Tras este concierto, aproximadamente a las 21.30 horas, dará comienzo la 'Underground Jam Session' que contará en su apertura con Jose Alberto Medina al piano, Nelson Saavedra al bajo y Alejandro Ramos a la batería, dando paso posteriormente a cuantos músicos, profesionales o no, quieran vivir la experiencia del directo, en un escenario real con público real.

Ya como avance de la próxima semana, el lunes día 30 a las 20.30 horas, Fabi Boss protagoniza la nueva entrega del siempre gratuito, 'Fábrica en Vivo'. El martes 31, a las 20.30 horas, cita especial con la 'Jam Session Alumnos Fábrica MAT', dedicada a los alumnos y maestros de escuelas y conservatorios, para disfrutar de los nuevos talentos emergentes. Una oportunidad para que los alumnos puedan familiarizarse con el escenario, tocar solos o en grupo y compartir experiencias con otros músicos, tanto amateurs como profesionales del mundo de la música. No importa el nivel ni la experiencia de cada alumno, el espacio estará preparado para que puedan expresarse a su gusto.

Además, nueva semana, nuevos destacados conciertos como los que ofrecerán Laura Low con su “Alma Vieja”, (viernes 3 de febrero a las 22.30 horas), o Georgina (sábado 4 de febrero a las 20.00 horas).

Todos los eventos relacionados se celebran en la nueva sede de Fábrica La Isleta. Un nuevo espacio, ubicado en el Polígono Industrial de Las Torres, concretamente en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, de fácil aparcamiento y bien conectado en los servicios públicos de transporte, que en aproximadamente 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, alberga 6 aulas de estudio, otra sala dedicada a la Fundación José Víctor González que José Alberto Medina proyectó en memoria de su querido amigo músico, y otro aula, de considerables dimensiones, que alberga el nuevo escenario. Asimismo, la nueva sede cuenta con cafetería además de una amplia terraza en la que disfrutar de sus promociones especiales todos los días de la semana, de 18.00 a 20.00 horas. Instalaciones de lujo para disfrutar de todos estos eventos cuyas entradas ya están disponibles en la web de Fábrica La Isleta.