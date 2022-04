La nueva edición de Animayo vuelve a su formato presencial con especialistas de la serie 'The Witcher' o la película 'Encanto'

El Festival Internacional de Animación, Efectos visuales y Videojuegos o Animayo vuelve en su 17ª edición a su formato presencial en Las Palmas de Gran Canaria desde el 4 al 7 de mayo con el lema El futuro que viene, en el que participará el especialista de los Estudios de Animación Disney Luis Labrador, artífice junto a otros del éxito de la oscarizada Encanto, y el supervisor de efectos visuales de la aclamada serie de Netflix The Witcher, Matt Tokarz, junto a otras “estrellas invitadas”.

Animayo, el único designado en España como Festival Calificador por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Oscar en la categoría de animación, desarrollará sus actividades en el Centro de Iniciativas Culturales de la Caja de Canarias (Cicca) y el Teatro Guiniguada. El productor y director de Animayo, Damián Perea, señaló durante la presentación de su programación que “este es un festival que se ha transformado de forma natural; hace dos años fuimos el primer festival del mundo en hacer un festival de animación enteramente virtual con avatares, ya estábamos en el metaverso. Ahora toca informar, formar y debatir para seguir creando esa masa crítica tan necesaria”.

Durante el acto, se ofrecerá la oportunidad de charlar con especialistas del sector y aprender de ellos a través de clases magistrales y debates que conforman la mayor parte de su programación, en la que también se incluyen proyecciones de películas de reciente factura y hasta estrenos mundiales. El número de títulos que finalmente se exhibirán es solo una pequeña muestra de “2.000 películas de todo el mundo”, según ha señalado Perea, que la organización recibió de aspirantes a disputarse los galardones de Animayo Gran Canaria.

El festival introduce una importante novedad como son los Debates Animayo, con la intervención de sus “estrellas” invitadas en los que el público podrá realizar sus preguntas. Serán totalmente interactivos y “surgen como respuesta directa a la necesidad de generar una serie de conclusiones vía el conocimiento”, explica Perez. Animayo trae a especialistas del metaverso, añade Perea, quien resalta que también se incluye una perspectiva de género abordando el papel de la mujer en la industria que solo alcanza un 30% de visibilidad en los altos cargos“.

En el Teatro Guiniguada se celebrarán tres debates desde las 18.15 a las 20.00 horas: La mujer en la industria audiovisual (jueves 5), Metaverso, Realidad virtual, NFTs, ¿qué nos deparará el futuro? (viernes 6) y Ética y moral en la inteligencia artificial (sábado 7).

Esta edición también incluye el estreno de una exposición en realidad aumentada únicamente visible enfocada con un dispositivo móvil; los NFTs en sí mismos, “que se podrán adquirir siendo el 100% de los beneficios destinados a asociaciones y ONGs que ayudan a los refugiados de Ucrania”, explica Perea. Una exposición dedicada al corto de animación 2D, de estética pictórica. Y Amanece la Noche más Larga, basado en un relato del tres veces ganador del Goya, Ángel de la Cruz, y cuyos directores, Carlos Fernández De Vigo y Lorena Ares acudirán al festival como invitados.

El 80% de la programación, destinado a la formación

Este año, Animayo dedica más del 80% al auténtico corazón de este festival que es la formación, con actividades didácticas que se desarrollarán en el Centro de Iniciativas Culturales de la Caja de Canarias (Cicca), en diferentes franjas horarias, comenzando a las 10.00 y finalizando a las 20.00 horas, y que estarán a cargo de un plantel de “23 prestigiosos invitados”. Entre otros, y a demás de Labrador o Tokarz, destaca a Henri Magalon, nominado a los Oscar y con proyectos destacados como Ernest & Celestine, Calamity o Long Way North, ganadora del Premio del Público en Annecy; Claus Toksvig, con proyectos como la nominada a los Premios Oscar Song of the Sea, ganadora del Premio del Público en Annecy o Aurora Jiménez, que cuenta con proyectos destacados como The Bad Guys, Vivo, Hotel Transilvania 3 o The Emoji Movie. En este enlace pueden consultarse todos los ponentes.

En su conjunto, son artistas, productores, ingenieros y creadores internacionalesque han trabajado con míticos estudios como DreamWorks Animation, Walt Disney Animation Studios o Sony Pictures, entre otros. También participarán especializados en las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el Metaverso, la realidad virtual o los NFTs a cuyo cargo correrán, entre otras actividades, 10 recruitments -para la captación de perfiles para puestos de trabajo en productoras internacionales como Skydance Animation o The Spa Studios, entre otros.

Además, el festival volverá a adjudicar más de 500.000 euros en Becas al Talento Animayo para formación presencial y on line con acceso a las universidades y escuelas, nacionales e internacionales, más importantes relacionadas con el sector y colaboradoras de Animayo para el curso 2022-2023. Entre ellas, U-tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, Madrid); UDEM (Universidad de Monterrey, México); SCAV (Escuela Superior de Arte y Comunicación Audiovisual, Granada), y Pixelodeon 3D Schoo (Escuela online de Artes Digitales). Para más información, consultar este enlace.

Cine de animación

Y tras la formación y los debates, cada día de 20.30 a 21.30 horas, el público podrá disfrutar del mejor cine de animación para adultos “que solo puede ser visto en festivales independientes como es Animayo”, anunció Perea. El Teatro Guiniguada acogerá las proyecciones de los cortometrajes correspondientes a las cinco secciones oficiales internacionales a concurso. Serán más de 60 piezas provenientes de más veinte países de todo el mundo que también serán visionadas por los 15 miembros del Jurado Internacional Animayo quienes fallarán el Palmarés. El corto que se alce con el Gran Premio del Jurado Internacional obtendrá el pase directo a la preselección del Óscar a Mejor Cortometraje de Animación.

Por tercer año consecutivo, también se proyectará la sección oficial internacional a concurso Mi Primer Festival (día 7 de 12.00 a 13.30 h.) donde el público infantil, a partir de los 6 años, podrá votar el Mejor Cortometraje Infantil 2022 entre una serie de piezas que buscan inculcar la importancia de respetar los sentimientos propios o la naturaleza inherente a cada uno, haciendo prevalecer la individualidad como rasgo diferenciador entre los jóvenes. Este acto es de carácter gratuito previa reserva de entradas en el correo electrónico animayo@animayo.com con el asunto 'Reserva Mi Primer Festival' indicando nombre, email y teléfono de los adultos asistentes y número de menores que asistirán.

A esto se suma la denominada Sin Salir del Aula que cuenta con más de 8.500 alumnos inscritos y está dirigida a escolares de primaria, secundaria, bachillerato y escuelas de arte, con actividades que combinan animación y efectos visuales con proyecciones gratuitas, una sección oficial a concurso y master classes formativas, también gratuitas, en formato TV.