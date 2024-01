'Our Uniform', nominado a Mejor Corto de Animación en los Óscar 2024

Our Uniform, Gran Premio del Jurado Animayo Gran Canaria 2023, ha resultado nominado como Mejor Corto de Animación en los Premios Óscar 2024, dada la condición de Animayo como único festival español de animación declarado “Festival Califcador” de la Academia de Artes y Ciencias.

Así lo anunciaba esta madrugada de este mismo martes la Academia de Hollywood dando a conocer los nominados a los Premios Óscar 2024 en sus diferentes categorías, “un motivo de inmensa alegría y orgullo para el Festival Animayo” al conocer que su apuesta por Our Uniform ha resultado en convertirse en una de las cinco películas nominadas en su categoría. Según palabras del director de Animayo, Damián Perea: “Conseguir llevar una obra ganadora de Animayo, primero a la Shortlist de los Óscar, y que finalmente sea nominada es algo que reconforta y premia, de alguna manera, el trabajo de todo el equipo de programación del Festival, porque no solo aumenta la visibilidad y prestigio global de Animayo, sino que también atrae más atención al evento, generando interés de cineastas, patrocinadores y audiencias”.

Además, resalta “la calidad y el criterio de selección que una vez más hemos demostrado tener, lo que potencialmente atraerá más películas y talentos destacados en el futuro. Es una validación importante para nosotros, que influye positivamente en nuestra reputación a nivel internacional”.

Y es que Animayo vuelve a hacer gala de la magia que le caracteriza y que no es otra que su compromiso con la calidad y el talento en el sector del cine y la animación. Un Festival referente durante muchos años al destacar la excelencia a través de sus premios. Su historial incluye la selección de varias obras para la Preselección de los Óscar y la Shortlist, lo que subraya su compromiso con la calidad y el talento en el sector del cine y la animación, entre ellos: Late Afternoon, producido por Nuria González-Blanco y dirigido por Louise Bagnall, conquistó el máximo galardón en Animayo Gran Canaria 2018 y fue nominado a los Óscar.

De nacionalidad irlandesa, se trata de animación 2D y trata de la enfermedad del Alzhéimer de una manera diferente.

El corto Kapaemahu estuvo en la shortlist para los Óscar 2021 tras ganar el Gran Premio del Jurado Animayo 2020. Kapaemahu, (EE.UU., 2020), una colaboración entre la educadora y practicante cultural nativa hawaiana Hinaleimoana Wong-Kalu con los activistas cineastas premiados Emmy y GLAAD Dean Hamer y Joe Wilson, bajo la dirección de animación 2D del nominado a los Óscar Daniel Sousa.

Y en 2022 la obra australiana An Ostrich Told Me the World is Fake and I think I Believe It, del director Lachlan Pendragon, obtuvo una “Mención Especial de Animayo al Mejor Stop Motion” y estuvo nominada en la 95 edición de los Premios Óscar.

Procedentes de más de 80 países de todo el mundo, en Animayo 2023 se visionaron más de 2.000 obras de animación 2D, animación 3D, efectos visuales, cine experimental, piezas de publicidad, spots de animación, videoclips, cinemática de videojuegos y realidad virtual. Our Uniform, de la iraní Yegane Moghaddam y Amarradas, de la española Carmen Córdoba González, fueron las dos grandes triunfadoras del Palmarés Animayo 2023.

Todo ello, representado bajo el criterio de calidad y prestigio del Jurado Internacional Animayo 2023 en categoría de cortometrajes de animación, que estuvo representado por el director, productor y animador Andreas Deja (presidente del jurado), Jan Bubenicek. (director, animador y escritor), Denisa Grimmová (directora de stop motion, 2D y 3D), Albert Barba (director de animación) y Laura MacMahon (Senior 3D Animator).

Our Uniform es un corto realizado en técnica mixta de 07:23 minutos de duración en los que, con guion propio de Moghaddam, «una joven iraní rememora su época escolar a través de las arrugas y las costuras de su viejo uniforme». Su marcado tinte social es la baza fundamental de su trabajo, que nos adentra de una manera peculiar y particular en el uso del uniforme como manera de estandarizar una población.

El Jurado quedó encandilado no solo con la temática sino también por su técnica particular, utilizando el tejido como base para crear un universo de color y texturas. De hecho, también fue reconocida con el Premio Mejor Técnica Mixta.

Las cinco películas nominadas a Mejor Cortometraje Animado, ordenadas alfabéticamente por título, son:

Letter to a pig - Tal Kantor, Amit R. Gicelter.

Ninety-Five Senses - Jerusha Hess, Jared Hess.

Our uniform - Yegane Moghaddam.

Pachyderme - Stephanie Clément, Marc Rius.

War is Over! Inspired by the music of John & Oko - Dace Mullins, Brad Booker.

Finalmente, será en el transcurso de la gala de la 96 edición de los Premios Óscar, que se celebrará en Los Ángeles el 10 de marzo, cuando sabremos si Our uniform se alza con el preciado galardón.