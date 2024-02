Sofi de la Torre: “Es probable que ‘I’ll still throw a punch falling backwards’ sea lo más honesto que he escrito”

Sofi de la Torre, natural de Gran Canaria, es una de las artistas con mayor talento de las Islas. Ha desarrollado su carrera, además de en su lugar natal, en ciudades como Los Ángeles, Berlín o Londres, entre otras. Todo ello la ha enriquecido, tanto personal como musicalmente. Hace unos días, Sofi regalaba a sus fans un nuevo EP, I’ll still throw a punch falling backwards, escrito y producido íntegramente por ella y el cual supone el comienzo de un 2024 con mucha más música.

Llevas más de una década involucrada en el mundo de la música y eres, en la actualidad, una artista referente en Canarias, entre otros lugares. Para quien no te conozca, ¿cómo fueron tus inicios musicales? ¿Cuáles dirías que han sido los momentos clave en tu carrera?

Empecé a escribir canciones gracias a mi profesor de música en el colegio, ya que él nos mandó esa tarea. Cuando volví al día siguiente con mi canción y se la canté, me dio un teclado para que me lo llevara a casa y así aprender a tocar un instrumento para poder acompañar mis composiciones. Desde entonces hasta la fecha.

Creo que momentos clave en mi carrera han habido varios. El primero, que mi profesor me dijera que sabía escribir de manera especial y me animara a seguir aprendiendo. Mudarme a Berlín fue clave también, ahí empecé a vivir de la música y aprendí lecciones importantes que me fueron formando. En Berlín, conocí a mi productor Jonas, con el que he crecido como compositora y artista. Y luego la colaboración con Blackbear es algo que significó (y sigue significando) mucho para mí.

Has desarrollado parte de tu carrera, además de en Canarias, en Los Ángeles, en Londres, en Berlín o en Madrid. ¿Cómo dirías que esto ha influido en tu visión artística? ¿Cómo ha sido tu experiencia?

Ha sido súper importante desarrollarme en tantos sitios distintos, una suerte. Y de todos los lugares me llevo un recuerdo especial. Quizá Berlín y Los Ángeles han sido los que más han impactado mi vida artística, pero volver a Gran Canaria ha sido un poco un respiro. Llevaba muchos años lejos de la gente que quiero.

Seguramente, mi vuelta haya sido un tanto contraproducente en algunos aspectos, pero hay cosas que para mí hoy en día son inamovibles. Además, al final, esté donde esté, mi dinámica siempre ha sido la misma. Trabajo mucho sola desde mi estudio.

Cuentas con tu propio sello, Pop Done Right, que tiene sedes en Las Palmas de Gran Canaria, en Múnich y en Los Ángeles. ¿Cómo surgió este sello? ¿Cuál es tu objetivo a futuro con Pop Done Right?

Lo de Pop Done Right surgió por la necesidad de encasillar el tipo de música que hacía cuando me preguntaban. Nunca era pop a secas, tampoco urbano, ni indie… ni R&B al 100 %. Entonces, un día lo describí como “pop done right” en una entrevista y así se quedó. Siempre me ha hecho ilusión la idea de, en algún momento, usarlo para sacar música de artistas que me gusten.

El pasado 9 de febrero lanzaste tu último EP, I’ll still throw a punch falling backwards, que cuenta con cuatro canciones. ¿Qué es lo que deseas transmitir al oyente con este trabajo? ¿Cómo se fraguó este EP?

Este EP creo que habla por sí solo. Es probable que I’ll still throw a punch falling backwards sea lo más honesto que he escrito. También, con lo que más identificada me siento. Si fuera mi trabajo final, estaría orgullosa de que eso fuera lo último que la gente tuviera de mí.

Tu nuevo EP, I’ll still throw a punch falling backwards, está escrito y producido enteramente por ti. De hecho, sobre él afirmas que “this is the first body of work entirely produced by me”. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo ha sido crear este disco para ti?

Me he divertido como una niña chica. A lo largo de mi carrera, he tenido como 2 o 3 momentos de tener que cambiar algo en la manera de trabajar o perdía interés y motivación en seguir. Una de esas veces fue en Los Ángeles y de ahí que empezara a escribir en español. Y esta es, sin duda, otra de esas ocasiones. Siempre me gusta aprender y evolucionar. Creo que la comodidad no lleva a ninguna parte.

Cada vez es más necesario saber hacer un poco de todo. Esto es algo que se ha extendido a muchos ámbitos, entre ellos, el musical. ¿Sientes que los artistas actuales deben ser cada vez más multidisciplinares?

Supongo que sí. En mi caso es lo que llevo haciendo toda mi vida, entonces no me parece un concepto nuevo, pero sí es cierto que hoy en día los artistas tienen que ser súper espabilados. A mí me gusta eso. Creo que al final solo ayuda a que tu trabajo se acerque al máximo a lo que realmente quieres.

Hace unos meses colaboraste en el proyecto After Hour The Mixtape y, además, has colaborado con otros artistas canarios como Cruz Cafuné. ¿Cómo ves la escena de Canarias a nivel musical? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Me hace mucha ilusión que no sea una necesidad para un artista de aquí tener que irse a vivir fuera para dedicarse a la música. Creo que ahora es una elección el irte a Madrid, Barcelona… y que eso potenciará todavía más la escena. Espero que así sea por muchísimo tiempo. Pero también te digo que me gustaría ver crecimiento en el aspecto de la industria.

Es una realidad que ya hay una industria aquí, ahora más fuerte que nunca, creada por los artistas. Pues creo que el siguiente paso es construir una base sólida alrededor de lo que ya se ha generado para consolidarla y ayudar a los que vengan detrás. Llámalo managers, abogados, divisiones de discográficas… Me encantaría ver eso aquí.

Con la publicación de tu nuevo EP, has comentado que pronto volverás a lanzar nuevo material musical. ¿Qué podemos esperar de ti de cara a este 2024? ¿Tienes algún proyecto en desarrollo o en mente?

Sí, constantemente estoy haciendo cosas. Siempre pueden esperar más música de mí.