El Clarinos Tenerife podría continuar en la Liga Femenina Endesa

El Campus Promete estaría planteándose renunciar a jugar en la Liga Endesa Femenina la próxima temporada y ceder sus derechos deportivos a otro club, con el Tenerife como principal candidato.

Así lo recogen diferentes medios de comunicación digitales especializados en baloncesto, como “basketinsular” o “al ritmo del aro”, que llegan a citar, incluso, que existiría una negociación económica entre los dos clubes.

El presidente del Clarinos Tenerife, Claudio García, en declaraciones a EFE, no ha negado el interés por seguir en la máxima categoría del baloncesto femenino español, pero ha incidido en que “en primer lugar debe hablar el Campus Promete” y “mientras ellos no digan que renunciar a su plaza no existe nada real”.

El Campus Promete, por su parte, no ha realizado manifestaciones, aunque su presidente, David Martín, reconoció que el entrenador César Aneas dejaba la entidad porque no le podían realizar una oferta competitiva para la próxima campaña y también que solo tienen una jugadora con contrato.

Así las cosas, el equipo de Logroño es ahora quien debe confirmar cual es su proyecto de futuro, si pasa por mantenerse en la Liga Endesa, en la que ha logrado la permanencia este año, o “permuta” su plaza con un equipo de la categoría inferior, como el Clarinos Tenerife.

Si se da esta última circunstancia los clubes implicados tendrían como única obligación el abono a la Federación Española de Baloncesto de 18.000 euros, aunque parte de esa cantidad revertiría después en las federaciones autonómicas.

El Campus Promete es el club que asumió la estructura del antiguo Las Gaunas para competir en categorías profesionales, la Liga Femenina 2 y la Liga Endesa Femenina; además tras el primer equipo tiene conjuntos de categorías inferiores -que han ganado varios de los campeonatos riojanos- y en Primera División, que esta temporada lucha por ascender.

Además, cuenta con una residencia de jugadoras que llegan de otras comunidades autónomas e, incluso, han llegado de diferentes países europeos.

Este club tenía como presidente hasta 2019 al empresario Luis Cacho, creador de la Fundación Promete, que dejó esta entidad al asumir el cargo de consejero de Educación de La Rioja; aunque no ocupa ese puesto desde el verano de 2020, pero, según él mismo ha asegurado a EFE, no forma parte de la gestión de la entidad.

Si finalmente el Campus Promete deja la máxima categoría sería el segundo proyecto de deporte femenino de elite de “cae” en La Rioja, tras la desaparición hace dos veranos del Club Voleibol Logroño, que desapareció después de ser durante más de un lustro el mejor equipo español de su deporte.