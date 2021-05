Fisac se muestra satisfecho con la brillante recta final de campaña del Herbalife Gran Canaria

El preparador amarillo avisó de la dureza del rival andaluz y de su gran mejoría desde la llegada de Joan Plaza. “Debemos estar centrados porque tenemos delante un buen equipo que ha cambiado la dinámica con el cambio de entrenador. Han hecho un gran trabajo para revertir su situación y estar con tranquilidad en la tabla”, indicó Fisac.

En la ACB los claretianos encadenan una dinámica muy positiva de resultados. Desde el mes de abril los amarillos han sumado seis triunfos frente al Casademont Zaragoza, Juventut de Badalona, Burgos, Murcia, Bilbao Basket y Valencia. Tan solo el Barça Basket, Obradoiro y Andorra han logrado imponerse a los grancanarios.

Al respecto de esta gran racha, el preparador claretiano reconoció que lleva bastantes meses orgulloso y satisfecho por como está jugando su equipo. “Es un orgullo esta parte final. El domingo, después del partido, estaré contento si hemos ganado y cabreado si hemos perdido. No pensaré más allá”, indicó el técnico.

El segoviano manifestó que una de las claves para vencer al cuadro verdiblanco será mantener la concentración y estar pendientes de su partido. “Ahora mismo solo podemos pensar en ser competitivos. No habrá ni medio movimiento en el banquillo, y si veo medio movimiento habrá una sanción muy gorda”.

Fisac es consciente de que su equipo no depende de sí mismo para entrar en playoff, pero no dudó de la profesionalidad del Real Madrid, equipo que se mide al Unicaja. “Está claro que deseo una victoria de Real Madrid, igual que Ibón Navarro deseara una derrota nuestra y de Unicaja”.

Por otra parte, el entrenador aprovechó su intervención para ratificar la capitanía de Fabio Santa. El base isleño no ha tenido protagonismo esta temporada. No obstante, Fisac manifestó el buen papel del grancanario en el vestuario. "El capitán no es una persona que tenga que jugar de titular, sino que transmita una serie de cosas muy importantes para el grupo", zanjó.

Del cuadro bético, Fisac destacó el gran momento de forma de jugadores exteriores como Campbell, Borg o Randle. Además afirmó que el Coosur Betis cuenta con un grupo muy compacto y unido.