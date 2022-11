El 'Granca', a por su primer triunfo europeo a domicilio

El Gran Canaria buscará la primera victoria a domicilio del curso continental, y la tercera en la 7Days EuroCup, este miércoles en su visita al Halle Georges Carpenter de París, casa de Paris Basketball. Los de Lakovic se medirán a este novedoso equipo parisino a partir de las 19:30 horas.

Tras caer en su visita a Patras, el ‘Granca’ tratará de colocarse 3-1 en la tabla y dejar a su rival con un balance de 2-2, antes del parón por la disputa de partidos de selecciones. El conjunto claretiano, que ya se midió por primera vez en su historia la pasada semana a London Lions, volverá a tener como rival a un equipo inédito hasta ahora.

No es raro, no obstante, teniendo en cuenta que el club se fundó en 2018. Con David Kahn, ex director ejecutivo de los Minnesota Timberwolves, a la cabeza del proyecto, la idea de Paris Basketball es establecerse como el gran referente baloncestístico de la ciudad de París a corto plazo. De hecho, hace apenas dos cursos militaba en la ProB francesa, y el pasado curso fueron décimoquintos con un balance de 13-21 en la Betclic Elite, la máxima división gala.

La escuadra parisina debuta este curso en competición continental y, hasta ahora, lo hace con nota: dos triunfos en tres partidos y venciendo, además, a domicilio. El equipo dirigido por el estadounidense Will Weaver, con amplia experiencia NBA como entrenador asistente, ha derrotado a Dolomiti Energia Trento (86-91) y Turk Telekom Ankara (75-90) en este inicio de curso, mientras que en casa cayó por 86-100 ante Hapoel Tel-Aviv.

En las filas de la escuadra gala destacan hombres como el escolta Kyle Allman (20,0 puntos y 3,7 asistencias de media), el también escolta Tyrone Wallace (15,5 puntos, 5,0 rebotes, 5,0 asistencias por partido), el interior de 21 años Ismael Kamagate (11,3 puntos, 9,0 rebotes) y el internacional francés, con experiencia EuroLeague, Axel Toupane (13,3 puntos, 7,3 rebotes).