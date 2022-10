El 'Granca' sufre su primer tropiezo en Málaga

El Gran Canaria visitaba el Martín Carpena menos de 48 horas después de sumar el primer triunfo del curso en la jornada inaugural ante el Barça. Jaka Lakovic repitió quinteto inicial con la salvedad del puesto de base, ocupado por Albicy en lugar de por Bassas.

La puesta en escena de los insulares fue notable, con un buen juego ofensivo comandado por Khalifa Diop, y una defensa que maniataba a Unicaja. Dos tiros libres de Nico Brussino (2-10, minuto 4) servían para abrir la primera brecha significativa de la tarde a favor de un Gran Canaria que parecía tener la situación bajo control. Unicaja no conseguía sumar desde más allá de 6,75, aunque Kendrick Perry trataba de animar a los suyos con su talento ofensivo. El primer acto transcurrió con cadencia lenta, con muchas interrupciones y con un ‘Granca’ que mantenía su ventaja con relativa comodidad (11-18).

La joven dupla formada por Diop y Kljajic tomó las riendas del arranque del segundo acto. Un mate del senegalés a pase del montenegrino, y dos triples del balcánico (13-26, minuto 15), permitían que el Gran Canaria doblara a su rival en el marcador llegados al ecuador de un parcial que, eso sí, seguía transcurriendo con más errores que acierto, y con un ritmo pausado. La máxima ventaja visitante fue de 14 puntos gracias a varias canastas consecutivas de John Shurna. El número de pérdidas era alto y los claretianos mantenían a raya cualquier reacción local. Sin embargo, un inverosímil triple de Perry sobre la bocina acercaba a Unicaja al descanso (28-36).

El paso por vestuarios no le sentó bien a un ‘Granca’ que, eso sí, logró recuperar en los compases iniciales del tercer cuarto los dobles dígitos de ventaja merced a un triple de John Shurna (30-41). Fue ese momento, no obstante, el final del control de partido que estaba ejerciendo la escuadra de Jaka Lakovic desde el saltó inicial. Los amarillos concedieron segundas oportunidades en su aro y Unicaja, con varios aciertos inverosímiles y otras tantas canastas en transición sin mucha oposición rival, fue recuperando terreno a marchas forzadas. El parcial en los últimos cinco minutos de cuarto fue de 25-5, y el Carpena rugía como en las grandes citas (55-46).

Tyson Carter había sido el nombre propio del tercer parcial con sus triples, y en el último cuarto se sumó Kalinoski. Unicaja fue cimentando su victoria en el acierto exterior y en las pérdidas de un Gran Canaria que, eso sí, no dio su brazo a torcer. Tras llegar a estar once abajo, un parcial de 0-7 permitió a los de Jaka Lakovic colocarse a tan solo cuatro puntos a falta de dos minutos y medio para el final. La remontada, sin embargo, no acabó de llegar y los amarillos sufrieron su primera derrota del curso.

70 UNICAJA (11+17+27+15): Perry (11), Kalinoski (8), Djedovic (11), Osetkowski (12), Lima (3) -quinteto inicial-, Alberto Díaz (6), Brizuela (0), Barreiro (1), Carter (10), Kravish (6) y Thomas (2).

63 GRAN CANARIA (18+18+10+17): Albicy (2), Kljajic (6), Brussino (4), Shurna (14), Diop (11) -quinteto inicial-, Miquel Salvó (8), Bassas (3), Inglis (12), Balcerowski (3) y AJ Slaughter (0).

ÁRBITROS: Víctor García, Asier Setién y Manuel Peña. Eliminaron a los locales Augusto Lima y David Kravish, y al visitante Andrew Albicy.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena ante 6.232 espectadores.