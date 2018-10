El Gobierno desconoce si la rebaja de cuatro puntos del IGIC ha descendido los precios de los productos culturales

El consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, dijo este miércoles que el Ejecutivo desconoce si el descuento del IGIC cultural en 2017, que bajó del 7% al 3%, se ha traducido en un descenso en los precios de los productos culturales.



"Es esperable" que una rebaja fiscal se traduzca en un descenso de precios, pero "eso es un planteamiento de teoría económica" y en una economía de mercado "no hay control posterior de precios ni en la cultura ni en otros productos", según contestó el consejero a una pregunta de la diputada regional del PP Josefa Luzardo en comisión parlamentaria.



La representante del PP quería saber si el Gobierno tiene algún mecanismo que garantice que la rebaja en el IGIC se traslade a los precios de las entradas en los eventos culturales o al precio de los libros, por ejemplo, lo cual según su criterio no ha ocurrido pese a la rebaja era de cuatro puntos porcentuales.



También subrayó que hay deficiencias en el seguimiento de los efectos de la rebaja fiscal por parte de la Agencia Tributaria y se preguntó si el descenso de recaudación en 800.000 euros que había calculado el Gobierno que costaba el descuento ha llegado a los ciudadanos como se había anunciado.



Pese a desconocer el impacto en los precios de los productos culturales de la rebaja del IGIC, el consejero mostró su convencimiento en que la medida ha beneficiado a la industria cultural, porque las empresas del ramo pasaron de 411 en 2016 a 497 en 2017 y la base imponible declarada pasó de 102 millones de euros a 139 millones en ese periodo.



A falta de estudios más específicos, estos datos muestran una posible incidencia positiva de la rebaja del IGIC, dijo Castellano, aunque admitió que hay otros factores que inciden en el desarrollo de la industria cultural asociados a la recuperación económica.

No ve probable que el Brexit paralice la movilidad aérea

Isaac Castellano también habló sobre cómo afectará el Brexit y se mostró convencido de que el Reino Unido no dejará de ser "un mercado importantísimo" para el sector turístico canario a pesar de su salida de la Unión Europea.



En respuesta en comisión parlamentaria al diputado de ASG Jesús Ramos, el consejero dijo que en unas recientes jornadas celebradas para analizar los posibles escenarios del Brexit se concluyo que es "altamente improbable" que se paralice la movilidad aérea con el Reino Unido incluso si la salida se produjera sin acuerdo.



El mercado británico sigue siendo un tercio del turismo canario, con una facturación en 2017 de 5.500 millones de euros, dijo Castellano, quien señaló que ante la incertidumbre sobre el resultado final de las negociaciones Canarias tiene que estar preparada para adaptarse rápidamente a cualquiera de los escenarios que se puedan presentar.



De momento, no se vislumbran incidencias en el mercado británico y de hecho para la próxima temporada de invierno hay un aumento de la conectividad, destacó el consejero.



"El Brexit introduce incertidumbre y nos plantea más preguntas que respuestas, pero de momento parece que habrá una solución global, no una solución a la carta" en la que la aviación sea un asunto separado del conjunto del acuerdo final si se produce, comentó.



Pese a que en los últimos años se ha hecho una estrategia de diversificación de mercados que ha aumentado la llegada de visitantes desde otros países, Castellano explicó que los británicos siguen siendo en torno a un tercio del total, porque a su vez ha seguido aumentando el número de turistas del Reino Unido.