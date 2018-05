Gran Canaria proyecta un centro de animación, posproducción y efectos especiales

Gran Canaria contará en el futuro con un centro equipado específicamente para acoger a profesionales de la animación, la posproducción y los efectos especiales, enmarcado en la apuesta por atraer empresas audiovisuales del Cabildo de la isla, ha anunciado este martes su presidente, Antonio Morales.



Contar con un espacio que "se convierta en catalizador de todas las nuevas propuestas de implantación de la industria audiovisual en la isla", donde la animación ha ido ganando espacio tras varios años de incremento de la actividad cinematográfica impulsado por incentivos fiscales y otros apoyos públicos, como la construcción de estudios de rodaje proyectados por la corporación, es el fin de la iniciativa, ha explicado Morales.



"Gran Canaria reúne una serie de condiciones que hace que en estos momentos sea muy atractiva para la industria audiovisual", pues "hay incentivos fiscales, se están generando equipamientos e infraestructuras para acogerla, hay un clima extraordinario, con el que se puede trabajar durante todo el año, y se está formando también a jóvenes profesionales", ha sostenido Morales.



El planteamiento del presidente del Cabildo, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras inaugurar el Cartoon Business, un encuentro internacional que, tras celebrarse en años anteriores en otras ciudades europeas, acoge por primera vez la isla, ha sido respaldado por Yolanda Alonso, directora de la entidad Cartoon Masters, promotora de ese tipo de reuniones al amparo de la Comisión Europea.



La cual ha argumentado que el número de asistentes al Cartoon Masters, que reúne este martes y miércoles a 130 participantes llegados de 23 países, "es ya prueba de que los productores europeos están interesados en venir aquí".



Puesto que en el Cabildo, "desde la Film Commission, llevamos tiempo trabajando en una apuesta por acercar las posibilidades de Gran Canaria al sector, y eso ha conducido a que este evento, uno de los únicos cinco que se realizan al año en Europa, haya elegido como sede Gran Canaria", ha insistido su presidente.



Antonio Morales ha añadido que esa "apuesta decidida" de la Corporación por el sector audiovisual se ampliará próximamente con la creación de nuevas instalaciones destinadas a la animación que se suman a otras que ha puesto en marcha para impulsar el desarrollo de las producciones cinematográficas en general, como la construcción de estudios de rodaje.



Si bien ha rechazado dar detalles del nuevo proyecto, que ha explicado que se prevé presentar en el plazo de unas semanas.



El consejero del Cabildo Raúl García Brink, presidente de la Film Commission, ha avanzado, en todo caso, que lo que se planea es crear un espacio preparado para trabajar en "animación, posproducción, efectos especiales y todo ese sector".



"Sector que ya se está instalando en la Institución Ferial de Canarias", donde preparó las primeras instalaciones destinadas a la producción audiovisual la corporación, que, no obstante, actualmente considera que, "si las cosas siguen al ritmo esperado, podemos encontrarnos con problemas de espacio, y, por lo tanto, hay que ir buscando ya otros lugares donde instalar este sector", ha agregado García Brink.



El cual ha subrayado que el Cabildo apuesta por promover el desarrollo de la animación al entender que es "no solo un factor que puede contribuir a la diversificación económica de la isla sino, también, a una economía más sostenible, puesto que es un sector que no hace un uso excesivo de los recursos naturales".



"Por lo tanto, debemos trabajar de manera intensa para que un número de empresas cada vez mayor se instale en Gran Canaria", ha sentenciado.