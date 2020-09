El presidente del Gobierno de Canarias descarta aplicar recortes en los servicios públicos en 2021

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que su gobierno "no ha tocado" a la baja la financiación de los servicios públicos y no tiene previsto que haya recortes en el presupuesto de 2021, a la espera de que se despeje la incertidumbre sobre los Presupuestos Generales del Estado y se produzcan unas entregas a cuenta que mantengan la financiación de la Comunidad Autónoma.

De esta manera Torres, durante la sesión de control en el pleno del Parlamento, respondió a la portavoz del Partido Popular (PP), Australia Navarro, quien pidió al presidente que "rectifique", sea "valiente" y traiga a la Cámara unas cuentas que no ahoguen la actividad económica, que no ataquen a las empresas, no recorten salarios y no suban impuestos, porque eso "pone en peligro" el estado del bienestar.

El presidente canario reivindicó que ya para 2020 el Gobierno de Canarias hizo "un presupuesto social como nunca antes" y sostuvo que no tiene previstos recortes para 2021, si bien Canarias depende de la financiación autonómica y fondos del Estado.

Torres pidió al PP que si quiere un buen presupuesto para Canarias colabore en la aprobación de los presupuestos del Estado, al tiempo que recordó que en las cuentas canarias estarán los 500 millones consignados como superávit.

Relaciones entre Canarias y el Gobierno central

En cuanto a las relaciones con el Gobierno central ante la crisis social y económica, Torres respondió al portavoz de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), Pablo Rodríguez, que hay aspectos que el ejecutivo de Pedro Sánchez debe mejorar, como la certidumbre con los fondos del Régimen Económico y Fiscal (REF) o la política migratoria.

Rodríguez también denunció que ante la crisis económica, social y migratoria el Gobierno de España ha dado la espalda a Canarias, como han hecho todos salvo que necesiten los votos de los nacionalista y criticó que el Gobierno de Canarias está más preocupado por justificar los "desplantes" del Estado que por defender los intereses de los canarios.

Al respecto, Torres replicó que ha afirmado que el "mejor" Gobierno que puede tener la mayoría social del Archipiélago es el Ejecutivo "progresista" de Pedro Sánchez, aunque admite que esto no significa que "no haya cosas que mejorar".

En su intervención, Torres indicó que hay algunos aspectos que deben mejorarse por parte del Gobierno de España, pero ha señalado que prefiere un gobierno que apueste por los ERTE y la singularidad canaria a otros gobiernos centrales que han abaratado el despido y aprobado la reforma laboral; que apostaron por el petróleo, o que retiraron los fondos del convenio de carreteras