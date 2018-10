África, América y Europa confluyen en Canagua&energía para conocer lo último en energías limpias y gestión del agua

La Feria Internacional Canagua&energía reunirá en Gran Canaria a expositores y visitantes profesionales de 14 países de África, América y Europa, y convertirá a la Isla en el punto de encuentro para el fomento de las energías limpias y para dar a conocer nuevos modelos tanto en la eficiencia energética como en la utilización y la reutilización del agua, además de facilitar oportunidades de negocio a través de este escaparate.



Las dos primeras jornadas, los días 4 y 5 de octubre, estarán dedicadas en exclusiva a los profesionales y las empresas darán a conocer, por ejemplo, sistemas de bombeo de agua mediante energía solar y para el tratamiento y reutilización de las aguas residuales domésticas, además de envases desechables y biodegradables para el agua como el que elabora la inglesa Skipping Rocks Lab/Ohoo!, pionera en el uso de materiales naturales como alginato, un componente de las algas marrones.



La feria está dedicada en esta ocasión a los entornos aislados o independientes que no están conectados a grandes redes de transporte de energía, por lo que ofrecerá soluciones a esta situación y permitirá también mostrar la experiencia insular en el sector de la desalación, detalló el consejero de Desarrollo Económico y Energía del Cabildo, Raúl García Brink.



Las novedades en estos dos sectores, el del agua y la energía, ha atraído a empresas y visitantes particularmente de África y, de hecho, los países de este continente son mayoritarios en este evento. Estarán presentes en Infecar delegaciones de Cabo Verde, Ghana, Mauritania y Senegal, además de Marruecos, Etiopía y Mozambique, ya que el binomio energía-agua puede solucionar muchos de sus problemas, motivo por el que la ONU invitó hace unos años a la Mancomunidad del Sureste a dar a conocer su modelo.



Además, Canagua&energía centrará su mirada en África a través de una mesa redonda para debatir soluciones a la sequía que han aquejado históricamente a la mayor parte de sus países y que las previsiones estiman que se agravarán por el cambio climático.



Soluciones que pasan por fomentar la producción a través de las energías renovables, un binomio que también es clave en Gran Canaria y que ha llevado al Cabildo a poner en marcha el Plan Renovagua para instalar aerogeneradores y placas fotovoltaicas en las instalaciones del Consejo Insular de Aguas.



A este foro de debate asistirá el comisario de Energía y Minas de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, Sediko Douka, gracias a la colaboración de Casa África, al igual que una amplia representación de países del continente vecino.



La feria no solo mirará a África sino también lo hará hacia América con la conferencia de Gustavo Méndez, quien explicará la actividad de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y los retos a lo que se enfrenta Iberoamérica.



Este escaparate que ofrece Canagua&energía atraerá también a la isla a empresas y profesionales del resto del Archipiélago y la Península, además de Alemania, Estados Unidos, Portugal y Reino Unido.



Entre los 55 expositores que ya han confirmado su presencia, cinco son empresas extranjeras. Así, mostrarán su oferta las alemanas SunFarming GMBH y Kow Treatment GMBH, además de la ghanesa Sewerage Systems, la etíope Cambridge Industries y la inglesa Skipping Rocks Lab/Ohoo! A ellos se suma Enercon, una entidad alemana con representación en España que está en el Top 20 mundial de empresas eólicas.



Reuniones de negocio entre expositores y con visitantes profesionales



Además de actividades y de dar a conocer las propuestas innovadoras de las empresas, la Feria Internacional Canagua&energía ofrece a los expositores y a los visitantes profesionales la posibilidad de mantener reuniones gratuitas de negocio para establecer relaciones y ampliar su red de contactos a través de encuentros de 30 minutos.



Esta oferta es clave para los profesionales porque podrán conocer de forma más exhaustiva las propuestas de cada una de las empresas, y también lo es para los expositores no solo como escaparate de negocio para promocionar sus productos, sino también para descubrir las ofertas de otras empresas que podrían ser complementarias para la elaboración de proyectos o para optar a nuevos contratos.



Por tanto, las reuniones podrán ser entre los expositores y visitantes profesionales, y entre expositores entre sí en la primera jornada de 12.00 a 18.30 horas y en la segunda de 10.30 a 18.30 horas.



Esta Feria está impulsada por el Cabildo y organizada por Infecar con la colaboración de la Spegc. Cuenta con el patrocinio de Disa, Enercon, Aquialia y Cajasiete, la colaboración de la Unión Europea, el Gobierno español y el canario a través Proexca, el ITC y la Plocan.



También participa Casa África, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entreprise Europe Network, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal (Femepa), FuturEnviro y Entrées.com. Además, tiene el apoyo de los medios Retema, Aguasresiduales.info, Energética y Tecnoagua.



Canagua&energía estará abierta de 10 a 19 horas para los profesionales y la entrada será gratuita si están registrados, mientras que el público general podrá visitarla por 3,5 euros de 10 a 17 horas el día 6 de octubre.