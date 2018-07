La Agencia Estatal de Seguridad Aérea sostiene que "se han puesto los medios para que no se repita" un accidente como el de Spanair

La directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Isabel Maestre, ha afirmado este jueves, en su comparecencia en la Comisión de Investigación en el Congreso del accidente del vuelo de Spanair en agosto de 2008, que "se han puesto los medios para que no se repita" un hecho similar.



Maestre, que ha recordado que AESA no existía en la fecha del accidente, ha asegurado que los aviones no podrán volver a sufrir un accidente, como el citado de Spanair por las mismas causas siempre que se cumplan las actuales recomendaciones de seguridad.



Con respecto a las causas del accidente, la portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, del Grupo Mixto en el Congreso, ha recordado que después de diez años y en cuanto a la responsabilidad penal ya concluyó la vía judicial que culpa del siniestro a un despiste de los pilotos del avión.



En este sentido, Maestre se ha remitido a los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) y a los autos judiciales que concluyen, ha recordado, que el accidente se produjo por una "falta de atención de los pilotos para preparar el vuelo".



La portavoz de CC ha comentado que "se echó la culpa a dos pilotos muertos" y ha insistido en que los familiares "tienen derecho a saber la verdad, a saber que se han corregido los errores y a tener garantías de que no va a pasar más el futuro".



La exdirectora de Navegación Aérea en 2008 y exsecretaria general de Transportes, Carmen Librero, ha asegurado que las actuaciones de los técnicos encargados de supervisar las condiciones del avión siniestrado antes del despegue se desarrollaron "con normalidad y sin incidencias".



Librero, que siempre se ha referido a los informes oficiales en su comparecencia, ha reconocido "algunas irregularidades" en las actuaciones posteriores al accidente del avión "pero en ningún caso en aspectos sobre la incidencia del mismo".



Preguntada por si se han subsanado las anomalías del terreno colindante a la pista de despegue y la proximidad del arroyo en el que murieron ahogadas muchas de las víctimas, ha afirmado que se han hecho modificaciones para mejorar la seguridad pero no ha especificado la tipología.



El portavoz de ERC Joan Olóriz ha dicho en su turno de intervención que "mucha gente ha querido cerrar en falso" lo ocurrido en el accidente del avión de Spanair "por miedo a la verdad".



En su respuesta, la directora de AESA se ha remitido nuevamente al informe de la Ciaiac del que, ha dicho, "concluye claramente los hechos y lo que ocurrió" en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en agosto de 2008, durante la maniobra de despegue del vuelo JK 5022 de Spanair, en el que fallecieron 154 personas y otras 18 resultaron heridas graves.



Maestre ha señalado que confía "plenamente" en las organizaciones nacionales y supranacionales que investigaron los hechos.



Ha concluido que en los próximos años se va a producir "un crecimiento brutal" del tráfico aéreo en el mundo y "muy especialmente" en España, por lo que ha abogado por la creación de una "autoridad más potente" que la actual en materia de seguridad aérea.



Sobre esta cuestión, Maestre ha comentado que "hay que dar otra vuelta de tuerca para alinearse correctamente con lo que va a venir".



Ha recordado que la ley de agencias de seguridad quedará derogada antes de octubre de 2019 y ha solicitado al poder legislativo la "transformación" de AESA en otro organismo.



Librero ha señalado que durante los últimos diez años y en materia de seguridad aérea se ha avanzado en los ámbitos de las operaciones, investigación de accidentes, infraestructuras y organismos como AESA, entre otros, y ha destacado la publicación del manual de asistencia a las víctimas y familiares del año 2013.



La comisión de investigación fue solicitada el pasado mes de noviembre por Unidos Podemos y ERC, a petición expresa de la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022, que fue aprobada por el pleno del Congreso el 6 de febrero, con la abstención del PP.