492 Millionen Euro für die Kreislaufwirtschaft in Industrie- und Geschäftsprozessen

Die PERTE-Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, den Übergang zu einem effizienteren und nachhaltigeren Produktionssystem bei der Verwendung von Rohstoffen zu beschleunigen. Die Kreislaufwirtschaft ist ein neues Produktions- und Verbrauchsparadigma, bei dem die Ressourcen optimiert und Abfälle minimiert werden. Es geht um die Förderung eines Übergangs vom derzeitigen linearen Wirtschaftsmodell, das auf dem Prinzip “produzieren - verbrauchen - wegwerfen” basiert, zu einem Modell, bei dem der ökologische Fußabdruck durch die Förderung von Maßnahmen wie Recycling und Wiederverwendung von Produkten verringert wird.

Die Kreislaufwirtschaft hat das Potenzial, etwa 700.000 Arbeitsplätze in Europa zu schaffen, von denen mindestens 10 % in Spanien geschaffen werden könnten. Diese Strategie begünstigt nicht nur diese Beschäftigungsnischen, sondern sorgt auch für Widerstandsfähigkeit, indem sie die Abhängigkeit der spanischen Wirtschaft von der Außenwelt verringert, insbesondere in Zeiten der Unsicherheit über die Verfügbarkeit von Rohstoffen.

Das Europäische Konjunkturprogramm dehnt diesen Ansatz auf alle produktiven Sektoren sowie auf den Verbrauch und die Abfallwirtschaft aus. Die geplanten Investitionen umfassen Fördermittel in Höhe von 492 Mio. EUR und sollen bis 2026 Mittel in Höhe von über 1,2 Mrd. EUR mobilisieren.

Die meisten Zuschüsse gehen an Sektoren, die sich den Herausforderungen der Nachhaltigkeit stellen, wie Textilien, Kunststoffe und Investitionsgüter aus erneuerbaren Energien. Die Zuschüsse dienen auch der Förderung von Ökodesign, Wiederverwendung und Abfallbewirtschaftung sowie der Digitalisierung von Unternehmen zur Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation.

Dieses strategische Projekt konzentriert sich auf 18 Instrumente, die sich auf zwei Aktionslinien verteilen:

Maßnahmen in Schlüsselsektoren: Textilien, Kunststoffe und Investitionsgüter für die Industrie der erneuerbaren Energien. Übergreifende Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in Unternehmen. Dazu gehören auch Beihilfen für Projekte zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in allen Sektoren, die Unterstützung zur Ergänzung ihrer Bemühungen benötigen. Die Beihilfen werden in vier Kategorien verteilt, die auf die Verringerung des Rohstoffverbrauchs, die Entwicklung des Ökodesigns, die Abfallwirtschaft und die Digitalisierung abzielen.

Die Förderung der Kreislaufwirtschaft begünstigt neue Tätigkeits- und Beschäftigungsnischen, die vor allem mit dem Recycling-, Reparatur- und Dienstleistungssektor verbunden sind, da mehr Dienstleistungen anstelle von Produkten verbraucht werden. Diese Arbeitsplätze erfordern in einigen Fällen keine hohen Qualifikationen, was dazu beitragen kann, die Arbeitslosigkeit unter den von sozialer Ausgrenzung bedrohten Gruppen zu verringern, während andere mit neuen Qualifikationen und Technologien verbunden sein werden.

Die Europäische Union hat die Förderung der Kreislaufwirtschaft zu einem der Eckpfeiler ihrer Wirtschafts- und Umweltpolitik gemacht. Gemäß den Leitlinien der Europäischen Kommission verabschiedete Spanien im Juni 2020 die spanische Strategie für die Kreislaufwirtschaft - Spain Circular 2030 (PDF), eine langfristige Strategie als Schlüsselelement des ökologischen Übergangs, die einen Dekalog mit quantitativen Zielen festlegt, die bis 2030 erreicht werden sollen.

Dieses PERTE weist Synergien mit anderen bereits vorgestellten Projekten auf, wie z. B. dem Projekt für erneuerbare Energien, erneuerbaren Wasserstoff und Speicherung (ERHA), dem Projekt für landwirtschaftliche Lebensmittel und dem Projekt für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen und vernetzten Fahrzeugen (EV).

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana