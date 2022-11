Industrie 4.0 und nationale Strategie für die vernetzte Industrie: Instrumente für die Umgestaltung des Industriesektors

Yaiza Castilla eröffnet die CICAN 2022 mit der Zuversicht, dass das BIP des Sektors in fünf Jahren um 25 % steigen wird, wozu eine beispiellose Investition in die Modernisierung und Erweiterung des Sektors beiträgt. Der erste Industriekongress der Kanarischen Inseln füllt den Kammersaal des Auditoriums Adán Martín mit 420 angemeldeten Teilnehmern, etwa dreißig Rednern von nationalem und internationalem Ruf und Führungskräften von Industrieunternehmen auf den Kanarischen Inseln.

Bei der Eröffnung der CICAN 2022 betonte die Ministerin für Tourismus, Industrie und Handel der Regionalregierung, Yaiza Castilla, dass die Kanarischen Inseln über wichtige Stärken verfügen, um ihre Wirtschaft durch die Industrie als Motor des Wandels und der Innovation zu diversifizieren, und sie zeigte sich zuversichtlich, dass das Bruttoinlandsprodukt des Sektors deutlich ansteigen wird, sobald sich die ungünstigen globalen sozioökonomischen Bedingungen geklärt haben, sagte sie.

Der Regionalminister begrüßte die mehr als vierhundert Teilnehmer - darunter Redner, Unternehmer, Fachleute und Vertreter von Institutionen - zum 1. Kanarischen Industriekongress, CICAN 2022, der dieses jährliche Referenzereignis mit einem vollen Haus und Live-Streaming für die interessierte Öffentlichkeit eröffnet.

“In diesem Forum des Fachwissens wollen wir in enger Abstimmung mit dem Sektor die notwendigen Maßnahmen zur Verwirklichung eines neuen Industriemodells im Einklang mit den europäischen Leitlinien und den gegenwärtigen und künftigen Erfordernissen erörtern”, sagte sie und verwies auf drei wesentliche Instrumente, die zur Verfügung gestellt wurden.

Er verwies auf die Strategie zur industriellen Entwicklung der Kanarischen Inseln (EDIC 2022-27) und die “beispiellosen Haushaltsanstrengungen” zur Unterstützung der Modernisierung, Diversifizierung und Schaffung neuer Industrien auf den Kanarischen Inseln, die sich in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für 2022 auf insgesamt 12,8 Millionen Euro belaufen, im Vergleich zu fast 2 Millionen vor drei Jahren. In den letzten drei Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen haben diese Subventionen zu insgesamt 209 Industrieprojekten auf den Kanarischen Inseln geführt, sei es zur Neugründung, zur Diversifizierung von Produktionslinien oder zur Modernisierung, die insgesamt 7.045 Arbeitsplätze geschaffen haben.

Für die Ausschreibung 2022 wurden bereits 170 Bewerbungen eingereicht, das sind 32 % mehr Initiativen von Industrieunternehmen als im letzten Jahr. “Das ist äußerst positiv, sowohl für die Wertschöpfung und die Beschäftigung des Industriesektors in der kanarischen Wirtschaft als auch für seinen Beitrag zur Förderung des von uns angestrebten nachhaltigen und diversifizierten Entwicklungsmodells”, sagte er.

Als drittes wesentliches Instrument für die Entwicklung der Industrie verwies Castilla auf die Masterpläne für Industriegebiete, die bereits an die Gemeinden und Stadtverwaltungen übergeben wurden und die darauf abzielen, die Entwicklung einer angemessenen Politik der urbanisierten Industrieflächen zu erleichtern, unter Bedingungen, die es ermöglichen, sie in hoher Qualität und zu vernünftigen Preisen zu bebauen.

In Bezug auf die digitale Transformation des Sektors und die Ausbildung kündigte die Ministerin an, dass ihr Ministerium daran arbeitet, vor Ende des Jahres die Grundlagen für den Aufruf zur Förderung von Industrie 4.0 mit den zum ersten Mal aufgebrachten Bundesmitteln in Höhe von 18 Millionen Euro über fünf Jahre zur Verfügung zu stellen, mit der Idee, ihn Anfang 2023 in seiner ersten Auflage zu starten.

Der regionale Industriechef räumte ein, dass “noch eine große Aufgabe vor uns liegt, um die Ziele der weiteren Diversifizierung der kanarischen Wirtschaft durch die Industrie zu erreichen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass diese Arbeit begonnen hat und wir die ersten Ergebnisse sehen werden, sobald sich die ungünstigen sozioökonomischen Bedingungen weltweit bessern”.

“Im Moment haben die Kanarischen Inseln dank der guten Entwicklung des Tourismus und seines großen Traktoreneffekts große Erwartungen, aber wir dürfen die Auswirkungen und Bedrohungen nicht aus den Augen verlieren, die unseren Fortschritt bedrohen”, fügte er hinzu.

Justo Artiles, stellvertretender Minister für Industrie, Handel und Verbraucherangelegenheiten der kanarischen Regierung, sprach im ersten Vortragsblock der CICAN 2022 über den EDIC, der den Fahrplan für die Förderung der regionalen Industrie festlegt.

Justo Artiles hob hervor, dass das Engagement der Exekutive für den Sektor in diesem Dokument (EDIC 2022-2027) umfassend definiert ist. Darin wird vorgeschlagen, die Zahl der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, der Industriearbeitsplätze und der Einrichtungen in den Hochtechnologiesektoren bis 2027 um 10 % zu erhöhen und das BIP auf 7,7 % der Bruttowertschöpfung zu positionieren - 25 % mehr als die derzeitigen 6,2 %, was 2.650 Millionen Euro Umsatz entspricht.

Innovation, Digitalisierung, Ausbildung, Nachhaltigkeit und Beziehungskapital der Unternehmen seien die Instrumente des Wandels, betonte Justo Artiles und stützte sich dabei auf die Stärken des Sektors: eine COVID-resistente Unternehmensstruktur, ein konsolidiertes und strategisches verarbeitendes Gewerbe, in dem mehr als 80 % der Unternehmen und 70 % der industriellen Arbeitsplätze auf den Inseln angesiedelt sind, ein Netz von Wissensinfrastrukturen und Innovationszentren sowie ein positives Gleichgewicht zwischen Gründung und Schließung von Unternehmen und andere Indikatoren.

Am Ende dieser Präsentation sprach der Generaldirektor für Industrie und KMU des Ministeriums für Industrie, Handel und Tourismus, Galo Gutiérrez, online, um auf die Unterstützung des industriellen Wandels und die Bemühungen der Zentralregierung um die digitale Transformation durch die nationale Strategie für die vernetzte Industrie einzugehen, die darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die industrielle Wertschöpfung zu erhöhen und qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen. Diese Bemühungen werden durch einen umfassenden Aktionsplan in strategischen Bereichen, Förderlinien und Programmen umgesetzt.

Die anschließende Podiumsdiskussion zum Thema Fertigung, an der Naveen Mehra, CEO der Compañía Cervecera de Canarias, Raquel Malo, CEO von Protisa, Javier Marrero, CEO von Biomca Química, und José Luis León, Generaldirektor von Aguas Minerales de Firgas, teilnahmen, beleuchtete Aspekte wie die Fähigkeit der kanarischen Industrie, im Laufe der Zeit nachhaltige und kontinuierliche Produktivitätssteigerungen zu erzielen, die Notwendigkeit, in Technologien und die Standardisierung von Prozessen zu investieren, sowie die Möglichkeit, die Trilogie der Prozesse zu verbessern, Er hob Aspekte wie die Fähigkeit der kanarischen Industrie hervor, im Laufe der Zeit nachhaltige und kontinuierliche Produktivitätssteigerungen zu erzielen, die Notwendigkeit, in Technologie und die Standardisierung von Prozessen zu investieren, und die Möglichkeit, das Trinom Industrie-Tourismus-Handel als Achse des Unternehmenswachstums zu stärken.

Talente und ihre Förderung durch Ausbildung als grundlegendes Kapital von Unternehmen standen im Mittelpunkt des nächsten Rundtischgesprächs der CICAN, bei dem die Schlüssel zur Steigerung des Ansehens des Sektors, seiner Berufe und der mit dem industriellen Ökosystem verbundenen strategischen Bereiche analysiert wurden. Moderiert wurde das Gespräch vom Präsidenten von ASINCA Canarias, Raúl García, und Rosa Aguilar, Vertreterin der Konferenz der Rektoren der spanischen Universitäten (CRUE) und Rektorin der Universität La Laguna; Vicente Marrero, Präsident des Regionalverbands der Metallunternehmer (CREM); Julen Elgeta, Präsident von HETEL, und Juan Ángel Gómez, Personaldirektor von Schreiber Foods Canarias.

Die CICAN 2022 wird in Zusammenarbeit mit dem Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), der Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) und der Asociación Española de Calidad (AEC) organisiert.