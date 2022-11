Marta Arocha von der Kanarischen Regierung: “Wir müssen mutig sein mit dem Leistungskatalog, den wir für unsere Zukunft wollen”

Marta Arocha, Generaldirektorin für Abhängigkeit und Behinderung der kanarischen Regierung, empfing uns Mitte Juni mit einer Fülle von Daten (“in letzter Zeit scheint jeder über Abhängigkeit Bescheid zu wissen und jeder gibt Daten an”), um das Gespräch auf Fakten und nicht auf Meinungen zu gründen. Und dies ist ein Interview mit zwei sehr unterschiedlichen Teilen. Im ersten Teil gehen wir auf den Wunsch von Marta Arocha ein, einen klaren Ausgangspunkt zu schaffen: “Die Entwicklung der Abhängigkeit auf den Kanarischen Inseln im Jahr 2022 ist sehr positiv, mit statistischen Daten aus dem Imserso, nicht weil ich es sage”. Im zweiten Teil befassen wir uns mit Aspekten wie der digitalen Transformation und Start-ups, die den Telecare-Sektor und das aktive Altern revolutionieren.

“Um die Entwicklung der Pflegebedürftigkeit auf den Kanarischen Inseln im Jahr 2022 zu sehen, beginnen wir im Jahr 2019 mit insgesamt 1.752 Anmeldungen in individuellen Pflegeprogrammen (PIA). Im Jahr 2020, denn ich denke, wir müssen alles zählen, waren es 1.680. Im Jahr 2021 gab es 1.717 Entlassungen. Jetzt haben wir das Jahr 2022 erreicht, und in fünf Monaten haben wir bereits alle PIA-Anmeldungen, die in einem der vorangegangenen Jahre gemacht wurden, im ganzen Jahr übertroffen”, betont der Generaldirektor für Abhängigkeit und Behinderung der Kanarischen Regierung.

“Ich denke, dass die Entwicklung des Abhängigkeitssystems im Jahr 2022 eine positive Entwicklung darstellt und wir noch einen weiten Weg vor uns haben, aber wir beginnen zu starten und das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wenn man in der Lage ist, 1.000 Menschen 6, 7, 8 Monate lang zu betreuen, dann geht es um eine wirklich große Anzahl von Menschen. Ich glaube, dass wir bis Juni so vielen Menschen auf den Kanarischen Inseln helfen können, wie in den beiden vorangegangenen Jahren zusammen, und ich denke, das ist sehr wichtig zu sagen. Wir müssen anfangen, eine positive Dynamik in Bezug auf die Abhängigkeit zu erzeugen”, sagte Marta Arocha.

“Wir müssen alle politischen Kräfte vereinen und wirklich über die Bedeutung der Abhängigkeit sprechen. Das hat mehrere Gründe. Der erste ist natürlich, dass wir uns um Menschen kümmern, die es verdienen. Aber auch, weil wir auf den Kanarischen Inseln Leistungen in Anspruch nehmen, die tatsächlich und in erheblichem Maße Arbeitsplätze schaffen. Wir konzentrieren uns sehr auf den wirtschaftlichen Nutzen, sowohl auf den Nutzen für die Pflege des familiären Umfelds als auch auf den Nutzen im Zusammenhang mit der Dienstleistung. Es handelt sich um einen Betrag von bis zu 750 Euro, den wir natürlich noch verbessern müssen, aber er schafft Arbeitsplätze, und das ist sehr wichtig”, bekräftigt Arocha.

“Ich habe Ihnen von der Bedeutung des Betreuungsgesetzes erzählt, jeder kennt es als solches, aber das Gesetz hat einen Namen und einen Nachnamen: das Gesetz zur Förderung der persönlichen Autonomie und der Betreuung von abhängigen Personen. Die Philosophie des Gesetzes ist es, die Menschen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung unter den bestmöglichen Bedingungen zu halten. Wie erreichen wir das? Mit einer aktiven Politik, mit einer Politik des aktiven Alterns. Das, was wir als Abhängigkeitsgesetz kennen, hat mein berufliches Leben geprägt, und ich habe es sogar im Stadtrat [von Santa Cruz de Tenerife] weitergegeben, als ich für Sozialpolitik zuständig war, denn sie haben mir erlaubt, den ersten Teil des Gesetzes zu fördern, die Förderung der persönlichen Autonomie”, sagt der regionale Generaldirektor für Abhängigkeit und Behinderung.

Für Marta Arocha “ist die Situation auf den Kanarischen Inseln so kompliziert, dass die pflegebedürftigen Personen, wenn wir sie schon betreuen, in der Regel sehr abhängig sind und es uns nicht erlauben, den ersten Namen des Gesetzes, die Förderung der persönlichen Autonomie, anzusprechen. Die Pflege von Menschen, bevor sie das Alter erreichen. Das ist es, was wir im Stadtrat gemacht haben, die Politik des aktiven Alterns. All dies hat natürlich damit zu tun, ob es uns gelingt, mit den Menschen am Anfang zu arbeiten, mit Tageszentren, mit Diensten zur Förderung der persönlichen Autonomie? Wir erreichen eine Bevölkerung, die später und besser altert. Wir arbeiten also an diesem ersten Teil des Gesetzes und an dieser Philosophie. Es stimmt, dass es sich um ein Gesetz handelt, das Dienstleistungen anbietet, das von sozio-medizinischen Zentren spricht, aber es ist nicht wirklich die Philosophie des Gesetzes, die darin besteht, den ersten Schritt zu tun, nämlich die Menschen in ihrer Umgebung unter den besten Bedingungen zu betreuen, sie nicht aus ihren Häusern zu lassen, sondern sie in ihren Häusern, in ihrer Umgebung, unter guten Bedingungen zu halten, und das ist es, was uns den ersten Teil des Namens des Gesetzes gibt”.

“Mit einer zukunftsorientierten Vision und neuen Konzepten die Grundlagen schaffen”

In diesem Teil des Interviews wenden wir uns dem Bereich der digitalen Transformation und der Innovation zu, die Startups mit sich bringen. Marta Arocha unterstreicht: “Auf den Kanarischen Inseln sind wir in einer so benachteiligten Situation und liegen so weit hinter dem Rest der autonomen Gemeinschaften zurück, dass mir ganz schwindelig wird, wenn wir über digitale Innovation und über fortschrittlichere Politiken sprechen, denn wir müssen erst die Grundlagen schaffen. Aber es stimmt, dass wir die Grundlagen mit einer zukunftsweisenden Vision, mit neuen Konzepten schaffen müssen”.

“Bei den Treffen, die ich mit dem CERMI (Spanisches Komitee der Vertreter von Menschen mit Behinderungen) abgehalten habe, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir mutig sein müssen, dass wir damit beginnen müssen, die Zukunft, die wir uns für die Kanarischen Inseln wünschen, in den Katalog aufzunehmen, ohne zu vergessen, dass uns eine Menge Vorarbeit fehlt. Bei der Abhängigkeit, bei der Behinderung ist es für uns sehr schwierig, ein wenig weiter zu gehen”.

“Ich gehe zu Treffen mit anderen autonomen Gemeinschaften und sie sprechen über fortgeschrittene Telebetreuung, und ich drücke die Daumen, dass ich die technischen Spezifikationen für meine grundlegende Telebetreuung erhalte und dass ich so viele Kanaren wie möglich erreichen kann. Ich möchte aber auch nicht die Möglichkeit fortschrittlicher Telecare-Projekte vergessen, wie wir sie zum Beispiel auf Lanzarote einrichten werden. Es ist wahr, dass wir von einer komplizierten Situation ausgehen, aber wir müssen versuchen, weiter zu gehen, wir können nicht weiterhin in diesem ”die Kanarischen Inseln sind die Autonome Gemeinschaft mit dem größten Rückstand in Spanien“ verankert bleiben. Wir müssen versuchen, so viele Menschen wie möglich zu betreuen, aber wir müssen auch versuchen, mit innovativen Maßnahmen voranzukommen”.

Für Marta Arocha ist “gerade jetzt ein sehr wichtiger Moment für uns, was das Thema Behinderung angeht. Wir stellen eine Diagnose der Abhängigkeitssituation. Sobald wir diese Diagnose haben, wird sie mögliche Lösungen für die Behinderung bestimmen. Es ist eine Zeit, in der der Umgang mit Behinderungen offen für Innovationen ist, um auf den Kanarischen Inseln einen weiteren Schritt nach vorne zu machen”.

“Nicht alle Menschen mit Behinderungen brauchen dasselbe. Es gibt Menschen mit Behinderungen, die genau das Gegenteil von dem brauchen, was wir ihnen geben, nicht diese Sozialpolitik, nicht diese Hilfspolitik. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir bereiten ein Projekt für den Internationalen Tag der Behinderung im Dezember vor, und der Titel wird lauten: ”Frauen mit großen Fähigkeiten“, denn ich glaube wirklich, dass Menschen mit Behinderungen letztendlich Menschen mit großen Fähigkeiten sind, die andere entwickeln, um ihr Handicap zu kompensieren”, schließt der regionale Generaldirektor für Abhängigkeit und Behinderung.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana