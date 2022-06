Cristóbal de Vera, ministre de l'agriculture du conseil insulaire de Fuerteventura : “La pandémie a accéléré le processus de numérisation dans tous les domaines”.

Cristóbal de Vera, ministre de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'eau du Cabildo de Fuerteventura, a analysé avec Impulsa Startups comment l'urgence sanitaire a influencé le système de production. Le conseiller a souligné que “COVID-19 a fortement influencé les formes traditionnelles de commercialisation. Avec la fermeture des établissements, tous les réseaux de commercialisation ont été coupés, les livraisons à domicile ont directement augmenté.”

Le conseiller de l'île a souligné comment la pandémie a affecté l'économie mondiale et a assuré que Fuerteventura n'était pas à l'abri de ces conséquences. Cristóbal de Vera a assuré que “l'administration a réagi et la canalisation de la production a été fondamentale, car d'une certaine manière la production locale devait être libérée. Le Cabildo de Fuerteventura a établi des lignes de commercialisation pour la production de l'île”.

La pandémie a incontestablement accéléré le processus de numérisation dans tous les domaines. Les réseaux sociaux sont passés d'une utilisation pour montrer votre quotidien, à “devenir un outil de travail fondamental pour de nombreux indépendants et entreprises où il était vraiment le seul moyen de se connecter avec le consommateur, où ils offrent leur produit et où une méthode de paiement sécurisé. Tout cela conduit à de nouvelles stratégies de marketing que beaucoup d'entre elles sont restées implantées. Certaines des mesures qui ont été prises en raison de la situation ont perduré, comme la commande à domicile.” Ce processus de transformation numérique a également affecté la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire de l'île, comme l'aide à la détection de problèmes dans les cultures grâce aux nouvelles technologies.

Cristóbal de Vera, a souligné les problèmes dont souffre actuellement le secteur agricole, “les parasites qui affectent les cultures de tomates et les cultures sous serre. Les agriculteurs s'efforcent d'effectuer des traitements intégrés pour lutter contre ces parasites. La rareté de l'eau fait qu'à certaines périodes de l'année, la culture n'a pas la vigueur nécessaire pour que la récolte soit aussi bonne qu'elle devrait l'être.”

En outre, le conseiller a assuré qu'“une plus grande coordination est nécessaire, pour enquêter et analyser les parasites afin d'utiliser les startups et les applications nécessaires. Au bout du compte, ce que veut la culture, c'est être productive et efficace pour pouvoir ensuite faire des bénéfices. Et bien souvent, l'agriculteur est seul, sans conseil direct”.

Le ministre de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des eaux du Cabildo de Fuerteventura a déclaré qu'aujourd'hui, la technologie peut être mise en œuvre dans le secteur primaire pour obtenir de plus grands bénéfices. En outre, il souligne que “les gens sont formés par l'Institut Canarien de Recherche Agricole, qui a d'importants développements de recherche dans certaines cultures.” Il ajoute “la nécessité d'avancer davantage dans ce processus, dans des cultures plus traditionnelles comme la tomate.”

Cristóbal de Vera conclut en soulignant l'importance de continuer à parier sur la formation des professionnels qui permettent d'apporter la technologie au secteur primaire de l'île, il assure que “ pour cette raison, nous avons dû utiliser d'autres ressources comme les cycles de formation pour essayer de couvrir cette partie du besoin de formation sur l'île de Fuerteventura ”. Ces cours, ajoute-t-il, sont approuvés par les directions de l'agriculture du gouvernement des îles Canaries“.