L'Office pour le transfert des résultats de la recherche (OTRI) présente ses services aux instituts et groupes de recherche de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria.

L'équipe qui compose le Bureau de Transfert des Résultats de la Recherche (OTRI) de l'Université de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), qui dépend du Bureau du Vice-président de la Recherche et du Transfert dirigé par le Professeur Marisol Izquierdo, a lancé le 21 juin une initiative qui l'amènera à visiter tous les instituts et groupes de recherche de l'ULPGC.

L'objectif de cette initiative est double, dans la mesure où il s'agit d'informer le personnel de recherche de l'ULPGC des services et instruments offerts par l'OTRI pour faciliter les processus d'innovation et de transfert de connaissances vers les secteurs public et privé, ainsi que de faire connaître, par le personnel de l'OTRI, les recherches qui sont menées dans les différents instituts et groupes de recherche de l'ULPGC avec un plus grand niveau de détail.

La première étape de cette série de visites a eu lieu à l'Institut universitaire des sciences et technologies cybernétiques (IUCTC), situé sur le campus Tafira de l'ULPGC. Au cours de cette visite, un dialogue a été établi entre les chercheurs de l'IUCTC et l'équipe de l'OTRI, identifiant un ensemble de résultats de recherche à partir desquels ils travailleront ensemble pour s'assurer qu'ils sont transférés à la société selon différentes modalités.

Ces visites de l'OTRI aux groupes et instituts de recherche de l'ULPGC se poursuivront dans les semaines à venir, bien que toutes les informations sur les services offerts par l'OTRI de l'ULPGC à la communauté universitaire et aux entreprises, ainsi que le catalogue de l'offre technologique de l'ULPGC, soient disponibles sur le site web https://otri.ulpgc.es/.