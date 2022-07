Marta Arocha, directrice générale de la dépendance et du handicap du gouvernement des îles Canaries: “Nous devons être courageux avec le catalogue de prestations que nous voulons pour l'avenir”

Marta Arocha, directrice générale de la dépendance et du handicap du gouvernement des îles Canaries, nous accueille à la mi-juin, une pile de documents remplis de données à la main (“ces derniers temps, il semble que tout le monde connaisse la dépendance et que tout le monde fournisse des données”) avec l'intention de poser les bases de notre entretien sur des faits et non sur des opinions. Et cela marque une interview avec deux parties bien différenciées. Premièrement, nous creusons profondément la volonté de Marta Arocha de fixer un point de départ clair: “ la progression de la Dépendance aux Canaries en 2022 est très positive, avec des données statistiques tirées de l'Imserso [Institut des personnes âgées et des services sociaux], ce n'est pas parce que je le dis. ” Ensuite, nous abordons des aspects comme la transformation numérique et les startups qui révolutionnent le secteur des téléservices ou le vieillissement actif.

“ Pour voir l'évolution de la Dépendance aux Canaries en 2022, on vient d'avoir un total de 1 752 demandes de Programmes d'attention individuelle (PIA) en 2019. En 2020, puisque je pense que tout doit être dit, il y en avait 1 680. En 2021, il y a eu 1 717 demandes. Maintenant nous arrivons à 2022 et en 5 mois nous avons dépassé les demandes de PIA que nous avons reçues n'importe laquelle des années précédentes pendant toute l'année ”, souligne le directeur général de la dépendance et du handicap du gouvernement des Canaries.

“Je pense que dans l'évolution du système de dépendance jusqu'en 2022, nous pouvons identifier une évolution positive, bien qu'il y ait encore un long chemin à parcourir. Cependant, nous commençons à décoller et à voir la lumière au bout du tunnel. Parvenir à accueillir 1 000 personnes pendant 6, 7, 8 mois, c'est vraiment un grand nombre de personnes. Je pense qu'au mois de juin, nous aurons réussi à accueillir autant de personnes aux Canaries que la somme des deux années précédentes, et je pense que c'est une chose très importante à dire. Nous devons commencer à créer une dynamique positive dans la Dépendance”, déclare Marta Arocha.

“Nous devons unir toutes nos forces politiques et parler réellement de l'importance que revêt la dépendance. Pour diverses raisons - la première étant, évidemment, le fait que nous prenons soin des personnes qui le méritent. Mais aussi parce que nous utilisons en ce moment aux Canaries des prestations sociales qui sont génératrices d'emplois et qui créent des emplois de manière réelle et significative. Nous misons beaucoup sur les prestations économiques, non seulement pour prendre soin de l'environnement familial, mais aussi pour offrir la prestation liée au service. Cette aide implique une quantité allant jusqu'à 750 euros, que nous devrons améliorer -bien sûr-, mais qui génère de l'emploi, et c'est très important”, affirme Arocha.

“ Je parle de l'importance de la loi de la dépendance. Tout le monde l'appelle ainsi, mais elle a en fait un nom et un prénom: Loi de promotion de l'autonomie personnelle et d'attention aux personnes dépendantes. La philosophie de cette loi est de maintenir les personnes dans les meilleures conditions le plus longtemps possible et dans leur environnement habituel. Comment y parvenir ? Avec des politiques actives, des politiques de vieillissement actif. Celle que nous connaissons sous le nom de loi sur la dépendance a marqué ma vie professionnelle et je l'ai transmise même à la mairie [de Santa Cruz de Tenerife] lorsque je m'occupais des politiques sociales, car elle me permettait de promouvoir la première partie de la loi, la promotion de l'autonomie personnelle”, a déclaré le directeur général de la région Dépendance et Handicap.

Pour Marta Arocha, “aux Canaries, nous sommes dans une situation tellement compliquée que les personnes dépendantes, lorsqu'elles sont prises en charge, sont normalement dans des situations de grande dépendance, ce qui fait que nous ne pouvons pas aborder la première partie de la loi, la promotion de l'autonomie personnelle. S'occuper des gens avant qu'ils n'atteignent ce type de vieillissement est vraiment génial. Cette chose que nous avions l'habitude de faire à la mairie, les politiques de vieillissement actif. Bien sûr, tout cela dépend du fait que nous parvenions ou non à travailler avec ces personnes dans un premier temps, avec des centres de jour, avec des services de promotion de l'autonomie personnelle... Nous pourrions atteindre une population qui vieillit plus tard et d'une meilleure manière. Nous travaillons pour cette première partie de la loi et cette philosophie. Il est vrai qu'une loi qui fournit des services dans laquelle nous lisons sur les centres socio-sanitaires, mais ce n'est pas la philosophie réelle de la loi. Sa philosophie est d'atteindre l'étape précédente qui consiste à prendre soin des personnes dans leur environnement dans les meilleures conditions possibles; ne pas les sortir de chez elles, mais les garder chez elles, dans leur environnement, dans de bonnes conditions, et c'est ce qui nous donne cette première partie de la loi”.

“Poser les bases avec une vision d'avenir, une vision de nouveaux concepts”.

Dans cette partie de l'interview, nous nous tournons déjà du côté de la transformation numérique et de l'innovation qu'apportent les startups. Marta Arocha souligne: “ aux Canaries, nous nous trouvons dans une situation défavorisée, et nous sommes tellement en retard par rapport aux autres communautés autonomes que lorsque nous parlons d'innovation numérique, lorsque nous parlons de politiques plus évoluées, j'ai le vertige, car nous devons jeter les bases. Mais il est vrai que nous devons poser les fondations avec une vision d'avenir, une vision de nouveaux concepts”.

“Lors des réunions que j'ai avec le CERMI (Comité espagnol des représentants des personnes handicapées), nous finissons par arriver à la conclusion qu'il faut être courageux, qu'il faut commencer à inclure dans le catalogue l'avenir que nous voulons pour les Canaries, sans oublier le fait qu'il nous manque beaucoup de bases. Dans la dépendance, dans le handicap, il est très difficile pour nous d'aller un peu plus loin”.

“Je vais à des réunions avec d'autres communautés autonomes, et elles parlent de téléservice avancé, et je croise les doigts pour que les spécifications techniques de mon téléservice de base arrivent et que je puisse atteindre le plus grand nombre de Canariens possible. Mais je ne veux pas oublier la possibilité de réaliser des projets de téléservice avancé comme ceux que nous sommes sur le point de réaliser, par exemple, à Lanzarote. Il est vrai que nous partons d'une situation compliquée, mais nous devons essayer d'aller plus loin. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire que les îles Canaries sont la communauté autonome la plus arriérée d'Espagne. Nous devons essayer de servir le plus grand nombre de personnes possible et, entre-temps, essayer de progresser vers des politiques innovantes”.

Pour Marta Arocha, “en ce moment, c'est un moment très important pour nous en matière de handicap. Nous sommes en train de faire un diagnostic de la situation de dépendance. Une fois que nous avons ce diagnostic, il va nous aider à déterminer les solutions possibles en matière de handicap. C'est un moment où l'approche du handicap est ouverte pour innover, pour faire un pas de plus dans les îles Canaries”.

“Toutes les personnes handicapées n'ont pas besoin des mêmes choses. Il y a des personnes handicapées qui ont besoin de tout le contraire de ce que nous leur donnons, pas de ces politiques d'assistance ou d'aide. Je vais vous donner un exemple: nous sommes prêts pour un projet pour la Journée internationale du handicap en décembre, et le titre sera 'Femmes avec de grandes capacités', car je pense que, finalement, les personnes handicapées sont des personnes avec de grandes capacités, des personnes qui développent d'autres capacités pour aider le handicap qu'elles ont”, conclut le directeur général de Dépendance et Handicap régional.