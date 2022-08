Transformation numérique, transition énergétique... telle est la stratégie canarienne de formation professionnelle duale approuvée par le gouvernement régional

Cet accord fait des îles la première communauté autonome d'Espagne à disposer d'un document qui développe la loi organique 3/2022 sur l'organisation et l'intégration de la formation professionnelle. Quatre départements de l'exécutif autonome y ont participé: l'éducation, l'emploi, le tourisme et l'agriculture, qui proposent différentes modalités de formation.

La formation professionnelle duale combine des processus d'enseignement et d'apprentissage dans l'entreprise et dans le centre de formation et est généralement réalisée en alternance. Les projets réalisés dans le cadre de cette modalité visent à fournir aux étudiants la formation spécialisée et polyvalente requise et à rapprocher l'enseignement et la formation professionnels de la réalité socio-économique du marché du travail afin de répondre aux besoins de développement personnel et de qualification des différents secteurs productifs.

L'objectif de cet outil est d'améliorer les compétences des personnes et la compétitivité des entreprises, ainsi que d'adapter les formations spécialisées aux besoins immédiats du marché canarien, notamment dans les activités liées à l'économie bleue, à la transformation numérique, à la transition énergétique, aux industries créatives et à l'économie des soins. En bref, accélérer la transition vers un modèle d'apprentissage tout au long de la vie et un lien plus étroit avec les contrats de travail.

Parmi les objectifs stratégiques de cette initiative figurent la détermination d'un modèle canarien permanent de formation professionnelle duale, la promotion de l'intérêt des entreprises pour cette modalité, l'implication des enseignants dans ce type d'enseignement, la garantie de la qualité de l'apprentissage, la dotation des îles d'une réglementation propre et stable dans ce domaine, la valorisation de ce type de qualification par la société et l'encouragement de son utilisation par le biais de contrats de travail.

La promotion de la formation professionnelle duale est un engagement pris au début de la législature actuelle et un objectif inscrit dans l'Agenda de développement durable 2030 des Canaries.

Elle a déjà enregistré des étapes importantes depuis 2019, comme l'augmentation du nombre de groupes de 103 pour l'année académique 2020-2021 à 122 pour l'année académique 2021-2022, et aux 205 prévus pour l'année académique 2022-2023. Aussi, l'octroi pour la première fois de bourses d'études dans cette modalité de formation au cours de l'année académique 20/21 au profit de quelque 1 000 étudiants avec un budget de 500 000 euros, un montant qui a quintuplé pour atteindre trois millions d'euros dans la période académique qui vient de se terminer. Au début de cette mandature, 733 entreprises participaient au programme de formation professionnelle en alternance, elles étaient 1 098 pour l'année académique 2020-21, pour atteindre le chiffre de 1 373 en 2021-22.

En étendant pleinement la nature duale de la formation professionnelle, qui combine des processus d'enseignement et d'apprentissage en alternance entre le centre de formation et l'entreprise, le document signé vise à qualifier la population jeune avec l'objectif de faciliter son insertion professionnelle afin de maintenir la tendance à la baisse du chômage des moins de 25 ans, une baisse de 12% en mai par rapport à avril après cinq mois de la réforme du travail.