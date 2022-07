Yolanda Díaz Villarubia parle du rôle des femmes dans l'entrepreneuriat et dans l'écosystème des startups.

Yolanda Díaz revendique un profil multidisciplinaire. Elle est psychologue et économiste, ce qui “a conditionné mon avenir professionnel”. Elle a travaillé dans les ressources humaines en tant que coach et, ces dernières années, elle a travaillé en tant qu'entrepreneur et investisseur. Elle a également son propre projet, Idea BE Hubs, dans le cadre duquel elle a travaillé avec des start-ups et spin-off (initiatives commerciales promues par des membres de la communauté universitaire) pour financer le coaching et la communication marketing et contribue à exporter les projets dans d'autres pays.

Elle affirme que l'environnement des spin-offs est fondamental pour elle, “il y a aussi un niveau de repérage très important dans ce type de projet, avec une base technologique très élevée, et c'est un souci personnel de promouvoir la science”. Bien qu'elle n'ait pas eu d'expérience dans le domaine des start-ups issues de la formation professionnelle, elle estime que ces possibilités devraient être davantage développées pour les futurs entrepreneurs et investisseurs.

Pour Yolanda, être entrepreneur est la meilleure profession qui soit, même si elle affirme que c'est très compliqué et qu'il faut avoir une motivation principale pour franchir le pas. Comme conseil pour ceux qui veulent se lancer dans ce monde, elle dit que la première chose à faire est de faire des recherches sur le produit et de le comparer avec des experts du secteur et avec d'autres entrepreneurs qui ont plus d'expérience.

Son travail en Amérique latine

Une grande partie de sa carrière dans l'écosystème entrepreneurial s'est déroulée en Amérique du Sud. Elle y a géré des plans d'affaires pour des start-ups et des spin-offs et a créé des centres d'entrepreneuriat dans des universités. Malgré cela, Yolanda tient à souligner que toutes les startups ne doivent pas se concentrer sur les mêmes pays, “il y a d'autres marchés qui sont aussi très intéressants, et ici en Espagne nous avons toujours tendance à aller en Amérique du Sud et il peut y en avoir d'autres qui sont meilleurs pour l'activité de la startup ou de la spin-off”.

Bien qu'elle ne connaisse pas l'écosystème d'innovation des îles Canaries, l'investisseuse avoue qu'elle aimerait l'approfondir. Elle souligne qu'aux îles Canaries, il existe de grands parcs et instituts technologiques qui développent des projets très intéressants et qu'à La Palma, en raison de sa zone de biodiversité, les possibilités pour les investisseurs peuvent être nombreuses. Elle a également souligné l'importance du secteur du tourisme dans les îles.

Le rôle essentiel des femmes

Si nous faisons une recherche, nous trouvons très peu de femmes parmi les business angels en Espagne. Il est donc important de souligner le rôle des femmes dans le monde de l'investissement. Au sein des startups, la variété est essentielle, “il est important qu'une startup soit composée de profils différents, qu'ils soient masculins, féminins, avec des expériences professionnelles différentes et aussi de cultures différentes”. L'un des projets dans lesquels Yolanda est impliquée est WA4STEAM (Women Angel For Steam), un réseau de 120 femmes business angels qui cherchent à promouvoir le rôle des femmes investisseurs, ce qu'elle qualifie de “fondamental”.

De janvier de l'année dernière à janvier 2022, les investissements dans l'écosystème des startups ont doublé. Yolanda a tendance à investir dans les phases d'amorçage, avec un certain niveau de maturité, dans des start-ups dans l'environnement scientifique ou technologique et avec des équipes diverses. Elle estime que les startups qui en sont encore à ce stade doivent disposer d'un investissement minimum, de la part de partenaires ou d'investisseurs de confiance, avant de commencer à rechercher des investissements. Il conseille à tous ceux qui veulent commencer à investir dans des startups en phase de démarrage d'évaluer l'équipe fondatrice et l'équipe de direction, ainsi que leurs compétences. Et aussi l'équipe elle-même, “que l'équipe ait une cohésion, qu'elle ait une vision très alignée sur l'avenir de la startup et qu'elle partage les mêmes valeurs”. C'est pourquoi, dit-il, le coaching est très important au sein d'une entreprise.