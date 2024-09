Les obres de construcció del centre de dia d'Albaida porten 4 mesos aturades “perquè l'ajuntament no paga”

Les obres del centre de dia d'Albaida “fa més de 4 mesos que les obres estan aturades i, l’empresa ha decidit no continuar endavant donats els reiterats impagaments. L’adjudicatària del projecte no ha cobrat ni un cèntim des de l’inici de la construcció, arribant a una situació totalment insostenible”. Així ho denunciava el portaveu del PSPV, David Palací, en el ple municipal, criticant al govern del PP local.

Segons les explicacions donades per l’alcalde, Juan Carlos Roses, la Generalitat no transfereix els fons europeus amb que està finançat el projecte; tot malgrat haver enviat ja les corresponents certificacions d’obra justificatives.

Així doncs, Palací, ha acusat al PP “d’incompetència a l’hora de solucionar la problemàtica i de demostrar una manifesta incapacitat per fer-se escoltar o reivindicar, davant del govern de la Generalitat, les necessitats que pateix la població”.

D’aquesta manera, el regidor socialista preguntava i exigia saber “on estan els diners d’un projecte aprovat i finançat per Europa” i, alhora, recriminava, al govern municipal, “no tenir capacitat d’influència en València”.

“S’està evidenciant que hi ha poblacions de primera i de segona categoria; ja que, mentre Ontinyent rep subvencions directes -tramitades d’urgència i aprovades ipso-facto per la junta de govern de la Diputació-, al PP d’Albaida, els seus propis companys, no li fan ni cas” -remata el portaveu del PSPV-.

A més a més, segons Palací, “existeix un risc real i molt elevat de que, aquesta falta de pagament, puga acabar amb la sol·licitud de rescissió del contracte per part de l’empresa adjudicatària”. “Això, evidentment, seria terrible i suposaria, molt probablement, que la nostra ciutat es quedara, finalment, sense centre de Dia. Perdria així una subvenció de més d’un milió d’euros destinada a la seua construcció; esgotant els terminis concedits”.