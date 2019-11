ENTREVISTA A DAVID ALBA, presidente de la Asociación Cultural Sad Hill

¿Cómo y cuándo se implicó la Asociación Sad Hill con el proyecto cinematográfico Once Upon a Time in Sad Hill?

El director, Rax Rinnekangas, suele viajar asiduamente a Santo Domingo de Silos. Podríamos decir que es el lugar que ha elegido para descansar, pensar y charlar consigo mismo. En uno de esos viajes se puso en contacto con nosotros, porque tenía la intención de rodar alguna secuencia en el Cementerio. Rax es un cinéfilo y, aunque su estilo difiere mucho del género Western, no dudó en valorar el lugar como un escenario mítico.

En un primer contacto, Rinnekangas nos explicó su proyecto y nosotros decidimos apoyarle. A partir de ese momento, el contacto entre el director y la asociación fue continuo. Hablamos durante la fase de pre-produccíon y apoyamos logísticamente en las jornadas de rodaje en Sad Hill.

© 2019 Black Lion Pictures Oy & Oy Bad Taste Ltd.

¿Qué les pareció la idea original del director y guionista finlandés Rax Rinnekangas?

La propuesta de Rax está totalmente fuera de los circuitos comerciales. Es un cine que nace de las entrañas del creador y que no se doblega ante ninguna moda. Rax tiene su estilo y a mí, personalmente, me gusta.

En uno de nuestros primeros encuentros nos regaló su filmografía en DVD y charlamos sobre su visión del cine. Tenemos gustos y directores en común (Tarkovski, Erice…) así que fue fácil congeniar y entrar en su universo.

Como asociación nos gusta colaborar en cualquier proyecto cultural al que seamos invitados, aunque aquellos fans del género Western que nos siguen en redes sociales no entenderán demasiado este tipo de cine.

Una vez aceptado el reto de colaborar en una producción cinematográfica, ¿cuál fue el papel de la Asociación Sad Hill en este proyecto?

Desde la Asociación trabajamos diferentes vías. Fuimos el enlace entre la productora, el director y el equipo de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León. Desde este organismo se conceden subvenciones y ayudas que permiten llevar a cabo este tipo de proyectos.

En la fase de pre-producción asesoramos al director sobre localizaciones, extras y material disponible. En las jornadas de rodaje estuvimos de apoyo logístico del equipo técnico.

Una vez acabada la fase de postproducción volvemos a ponernos en contacto para ayudar en las labores de difusión del proyecto a través de las redes sociales y organismos institucionales. Nos gustaría poder estrenar la película en la Filmoteca de Castilla y León y estamos trabajando para poder proyectarla en Burgos, o en alguno de los cines de la provincia.

© 2019 Black Lion Pictures Oy & Oy Bad Taste Ltd.

¿Hasta dónde se implicaron?

La Asociación se ha implicado en este proyecto, porque nos entusiasma el cine y estamos muy agradecidos de que un director finlandés elija nuestra comarca para rodar su película. A través de la Asociación hemos llevado a cabo labores de producción.

En mi caso, he trabajado con Rax en el rodaje y en la edición de los extras que aparecerán en el DVD. Gracias a ello he podido sumergirme en el entorno de Rax -no solo en el cine, sino también en su literatura y su fotografía- y conocer a Pascal Gaigne, autor de todas las bandas sonoras de las películas de Rinnekangas.

¿Qué es lo que más recuerdan de todo el trabajo?

Creo que lo más “impresionante” es el rodaje, aunque la fase de preparación y los primeros contactos han sido muy enriquecedores. Para el rodaje de Sad Hill se utilizaron 2 caballos y la secuencia quedó muy bonita.

© 2019 Black Lion Pictures Oy & Oy Bad Taste Ltd.

¿Han podido ver la película? Y si es así, ¿qué les ha parecido?

La película es una historia de parejas que buscan respuestas. El cine de Rax es universal y trata temas que a todos los seres humanos nos preocupan. El ritmo del film es pausado y deja tiempo para que el espectador analice y tome sus propias conclusiones. Creo que es una película que no dejará indiferente a nadie.

¿Qué opinan del duelo a cuatro bandas propuesto por el director nórdico?

Es una bonita metáfora de los enfrentamientos, los miedos y las preguntas sin respuesta que todos nos hacemos. Que el lugar elegido sea un círculo es casi profético de lo que es la vida y si ese círculo empedrado ya forma parte del imaginario del cine, no podemos pedir más.

En su rol de asociación empeñada en conservar el pasado cinematográfico nacional, ¿qué se siente al ver que alguien ajeno a nuestro país se interesa no sólo por el mítico emplazamiento, sino por su trabajo de recuperación?

Para nosotros es todo un orgullo poder colaborar con Rax y que se muestre tan ilusionado e interesado por la labor que estamos llevando a cabo con la reconstrucción del lugar. En estos años, nos hemos dado cuenta de que Finlandia es un país muy interesado por el género Western y eso nos ha sorprendido.

© 2019 Black Lion Pictures Oy & Oy Bad Taste Ltd.

¿Les gustaría poder colaborar en otros proyectos como éste? ¿Alguna cosa más que añadir?

La Asociación siempre está dispuesta a colaborar en este tipo de proyectos y para mí, personalmente, ha sido un verdadero placer trabajar y conocer a Rax Rinnekangas. Seguimos en contacto casi cada día, hablando de Once upon a time in Sad Hill, buscando nuevos proyectos en los que poder colaborar otra vez.

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2019

© 2019 Black Lion Pictures Oy, Oy Bad Taste Ltd, SolisterraeMusic S.L., y Asociación Cultural Sad Hill.