Lanzarote aumenta las restricciones ante la "preocupante" propagación de la COVID-19

La propagación de la COVID-19 se ha disparado en Lanzarote en los últimos días. Por ello, el Cabildo insular ha aprobado nuevas restricciones que se suman a las propias de las islas en un nivel de alerta 2. Quedan suspendidas todas las actividades de ocio, culturales, deportivas y de mayores organizadas por la máxima corporación insular y por los siete ayuntamientos. Además, se cerrarán todos los centros socioculturales, los parques infantiles y se limitará el aforo en los cementerios.

El Cabildo ha ordenado el cierre temporal de los establecimientos dependientes del organismo, como la biblioteca insular, la Casa Amarilla, la Ciudad Deportiva Lanzarote y la Casa Los Arroyos. En los espacios destinados al tratamiento de personas en situación de drogodependencia se evitarán las aglomeraciones de usuarios, autorizando la modificación de las pautas para la distribución de la metadona. En la unidad contra la drogodependencia de Zonzamas se reduce a dos el número de personas que pueden visitar a los usuarios, y dichas visitas tendrán que darse en espacios abiertos. También se han suspendido todas las visitas a los centros sociosanitarios de mayores.

La presidenta del Cabildo Insular, Dolores Corujo (PSOE), ha advertido también de que ha comenzado los contactos con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, y con el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, para incrementar el nivel de alerta en la isla y aplicar nuevas restricciones.

Este martes 12 de enero, la isla ha registrado la incidencia acumulada a 7 días más alta desde que estalló la pandemia, con 212,8 casos por cada 100.000 habitantes. El último pico data del 3 de septiembre de 2019, con 180,6 casos por cada 100.000 habitantes. Así, Lanzarote ha superado ya en este indicador a las dos islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, cuya incidencia acumulada en una semana se sitúa en 76 y 61,7 respectivamente. La incidencia acumulada a 14 días en Lanzarote se sitúa en 297,5 casos por cada 100.000 habitantes.

La presidenta del Cabildo insular ha ofrecido este martes una rueda de prensa ante el "preocupante" número de contagios que ha sufrido Lanzarote. Ha estado acompañada de forma telemática por todos los alcaldes y alcaldesas de la isla. Corujo ha insistido en que las cifras recuerdan al pico alcanzado durante el verano, pero subraya una diferencia crucial y alarmante: el elevado número de personas mayores de 65 años que están siendo contagiadas. "En torno a la mitad de las personas contagiadas se encuentran en la franja de edad más peligrosa", sentenció.

Según los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Lanzarote cuenta con 397 casos activos y arrastra nueve fallecimientos desde marzo. En este momento solo uno de sus municipios permanece libre del virus, Haría. Por el contrario, su capital, Arrecife, se mantiene como el municipio más afectado con un total de 369 positivos este martes. Le siguen Tías (17), Teguise (4), San Bartolomé (3), Yaiza (2) y Tinajo (2).

La presidenta del Cabildo explica que estas cifras se corresponden con los contagios que se produjeron en los primeros días de las fiestas navideñas, y advierte de que en los próximos días el dato seguirá creciendo. "Con una falsa percepción de seguridad no somos plenamente conscientes de lo que significa una pandemia. Cada vez que interactuamos con alguien tenemos la posibilidad de sufrir un contagio. Cualquiera de las personas de nuestro núcleo familiar puede haber tenido contacto con un positivo e introducir el virus en nuestra casa", recuerda.

En los municipios de Tías y Arrecife, según los datos ofrecidos por la presidenta del Cabildo insular, dos de cada tres personas contagiadas son mayores de 65 años. En el listado de municipios golpeados por el coronavirus en el Archipiélago, Arrecife se sitúa como el cuarto con más casos acumulados, solo por detrás de Las Palmas de Gran Canaria (9.957), Santa Cruz de Tenerife (6.161) y La Laguna (4.623).

Dolores Corujo ha destacado la labor que han realizado en los últimos días los médicos de familia y pediatras, que han tenido que localizar a más de 535 personas en un día por haber estado en contacto con positivos en el marco de las labores de rastreo.

47 camas COVID adicionales

El Hospital Doctor José Molina Orosa cuenta con 30 camas en la planta COVID y 10 camas en la UCI. En este momento 17 personas permanecen ingresadas en planta (46,7% de la ocupación) y 3 en UCI (30% de la ocupación). Por ello, se está habilitando una segunda planta COVID-19 con 47 nuevas camas.

Respecto al posible cierre de los centros comerciales, Corujo ha respondido en la rueda de prensa que ni el Cabildo ni los ayuntamientos tienen competencias en esta materia, que corresponde al Gobierno de Canarias.

Restricciones del nivel de alerta 2

Desde el pasado domingo, permanecen en vigor en Lanzarote las restricciones propias del nivel de alerta 2.

Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Se limita la libertad de circulación de las personas en horario nocturno de las 23:00 h a las 06:00 h todos los días.

Aforo entre no convivientes en espacios públicos y privados. Se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de 4 personas, salvo en el caso de convivientes. Si el grupo incluya tanto personas convivientes como no convivientes no excederá de 4 personas.

Medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías. Se reduce el número de comensales por mesa a 4 personas y el cierre al público antes de las 23.00 horas. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento queda prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, tales como bailes, karaokes, etc.

Práctica deportiva. Para las actividades colectivas en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros permanentemente, se permite un número máximo de 4 personas por grupo, incluido el monitor. Además, en espacios al aire libre no podrá practicarse deportes de equipo ni aquellas prácticas o ejercicios en los que no pueda garantizarse el mantenimiento de dicha distancia en todo momento. Para las actividades colectivas en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros permanentemente, se permite un número máximo de 4 personas por grupo, respectivamente, incluido el monitor.

Centros hospitalarios y centros de atención sociosanitaria. Se limitarán las visitas, que deberán ser supervisadas por personal de los centros, y se extremarán las medidas de prevención establecidas. Además, se recomienda, la utilización de mascarillas tipo FFP2 y pantallas protectoras faciales por parte del personal que tenga atención directa con los pacientes en estos centros, así como reforzar la ventilación.

Transporte público. En el transporte público regular terrestre urbano y metropolitano de viajeros, queda reducido su aforo al 50%. Se reforzará la vigilancia de los medios de transporte terrestres urbanos en las horas punta para evitar aglomeraciones. En las horas punta se evitará hacer uso del transporte público para desplazamientos no esenciales o aplazables. Se recomienda aumentar la frecuencia de horarios del transporte público, garantizando una adecuada ventilación y el cumplimiento de las medidas de prevención, que incluyen no comer ni beber y hacer un uso correcto de la mascarilla.