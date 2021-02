El Cabildo restaura dos libros de los siglos XVIII y XIX de la Biblioteca Insular José Pérez Vidal

El Centro de Conservación y Restauración de Documentos Gráficos del Cabildo de La Palma ha concluido la restauración de dos libros antiguos de la Biblioteca Insular José Pérez Vidal relacionados con la historia de Canarias: The history of the Discovery and conquest of the Canary Islands’ – La historia del descubrimiento y la conquista de las Islas Canarias- (1764), de George Glas; y ‘Essais sur les Isles Fortunées et l’antique Atlantide ou Précis de l’historie générale de l’Archipiel des Canaries’ (1803) -‘Ensayos sobre las islas afortunadas y la antigua Atlántida o Compendio de la Historia General de las Islas Canarias’ (1803)-, de Bory de Saint-Vincent, se informa en nota de prensa.

La restauración de sendas obras ha estado “muy enfocada” en su encuadernación, ya que los tomos se encontraban prácticamente desmontados y era precisa esta intervención para garantizar la conservación del cuerpo de los libros, según informa Manuel Cubero, restaurador del Centro de Conservación.

Los trabajos han sido muy minuciosos y han consistido en retocar todas las hojas del libro de Glas, reintegrando cortes y desgarros; se ha hecho una limpieza general, y se ha restaurado completamente la costura, los nervios y el cuerpo del libro. En el tomo de Bory de Saint - Vicent, la encuadernación consistía en una ilustración posterior a la época del libro, 1829, que no cumplía su función. “Lo que hemos hecho es sustituirla, restaurarla e incorporarla dentro del cuerpo del libro, y realizar una encuadernación aséptica para proteger la obra”, explicó Cubero.

Capítulo aparte merecen las cartografías que vienen incluidas y plegadas en estos dos libros. En el proceso de restauración ha habido que ordenar algunas de ellas que estaban desprendidas del cuerpo del libro y colocarlas en su lugar de origen, lo que ha permitido también devolver una coherencia al texto que se estaba perdiendo.

La consejera de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma, Jovita Monterrey, ha valorado el trabajo realizado por el Centro en la restauración de estas dos obras que pertenecen a la Biblioteca José Pérez Vidal, dentro de la línea de colaboración con instituciones públicas, en este caso de la propia Corporación, para la conservación del patrimonio documental de la Isla.