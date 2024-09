El Ayuntamiento de València reconoce en unos premios de igualdad al diputado de Vox condenado por maltrato Carlos Flores

El Ayuntamiento de València, gobernado por PP y Vox, reconoce al diputado de la ultraderecha condenado por maltrato en un certamen de relatos de igualdad. Carlos Flores Juberías, condenado por violencia psicológica contra su exmujer en 2002, quedó finalista en el concurso Beatriu Civera que organiza la Concejalía de Igualdad y que premia a las obras que luchan contra los estereotipos de género. Los finalistas verán sus relatos impresos en un libro colectivo bajo el amparo del Ayuntamiento, tras una ceremonia de entrega de premios que se celebra el próximo 1 de octubre.

El premio reconoce los textos que destacan valores como el empoderamiento femenino y la superación de estereotipos de género, una función que queda en entredicho tras denunciar Compromís este jueves que el condenado por violencia machista sea uno de los finalistas. La pregunta que queda en el aire es: ¿Cómo es posible que una persona con una condena en firme por violencia machista y que profirió insultos contra su exmujer como “puta, secuestradora de niños” se haya podido presentar al certamen e incluso quedar entre los cinco finalistas de su categoría?

En primer lugar, las bases no establecen ningún tipo de filtro en este sentido. Tan solo establece que “podrá participar cualquier persona física mayor de edad residente en alguno de los municipios de la Comunitat Valenciana, que no esté incursa en alguna de las causas de prohibición para obtener la condición de persona beneficiaria del art. 13 de la LGS y la disposición adicional segunda de la OGS” y añade que “no podrán presentarse quienes ya hayan sido premiadas en ediciones anteriores y cada participante solo podrá presentar al certamen un relato”. El objeto del certamen es, según la convocatoria, “la redacción de una narración breve, original, inédita y no premiada en concursos anteriores, con un contenido que trate sobre la superación de los estereotipos asignados a las mujeres y su empoderamiento, la visibilización de figuras femeninas que se puedan tomar como referentes, la presencia de mujeres en ámbitos masculinizados y los obstáculos que tienen que superar en su trayectoria vital”. No parece haber filtro alguno sobre los premiados más que ser ciudadanos con derecho a recibir subvenciones públicas.

Por otra parte, los escritos son anónimos, por lo que el jurado desconocía la identidad de los participantes hasta desvelarse las obras premiadas. En esta edición, el jurado, que falló en junio, estuvo conformado por Marina Mayor, Tania Ruiz, Francisco Pecino y José Miguel Vigar, bajo la presidencia de la concejala de Igualdad en la capital valenciana, Rocío Gil, del PP.

Sin embargo, no ha sido hasta este jueves cuando se ha hecho público que uno de los finalistas es Flores Juberías, según avanzado Radio Valencia Cadena SER y ha confirmado elDiario.es. Una situación que ha generado indignación entre los partidos de la oposición. Según ha denunciado la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, el relato se incluye en el libro editado por la Concejalía de Igualdad, una publicación que recoge los relatos ganadores junto con el de los finalistas, 5 en cada una de las dos categorías -menores de 30 y mayores de 30-.

Robles ha afirmado que “es muy grave que María José Catalá publique, en un certamen de relatos sobre igualdad, un texto de un reconocido diputado de Vox condenado por maltrato a su mujer. Es la máxima vergüenza a la que se nos podría someter a las valencianas. La insensibilidad, el cinismo y el menosprecio que Catalá demuestra repetidamente en un asunto tan serio como la igualdad de género es intolerable y un auténtico escándalo”.

Compromís ha exigido a Catalá que pare la edición de este libro que se publica para el día del acto de entrega de premios. Robles exige que no usen dinero público para blanquear a un maltratador: “Es una operación de burla para desacreditar estos premios que destacan valores como el feminismo y la superación de los estereotipos de género”. Los valencianistas han pedido acceso a las bases de los premios, las actas del jurado y al expediente municipal para conocer los detalles que han llevado a Catalá a premiar al diputado de Vox, el partido ultra con el que gobierna en el Ayuntamiento.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuan, ha exigido a la alcaldesa de València, María José Catalá, que no publique el libro del condenado por violencia machista y diputado de Vox, Carlos Flores Juberías: “Esta es la enésima burla y provocación que María José Catalá permite a la extrema derecha contra las mujeres y, en específico, contra las víctimas de violencia machista”, ha denunciado y ha señalado que una alcaldesa “permita que en unos premios de Igualdad se premie no solamente a un maltratador, sino a una persona que niega la violencia machista y que además dedica su día a día político a luchar contra los derechos de las mujeres, le hace indigna del cargo que ostenta”.

Sanjuan ha lamentado que además “la concejala de Igualdad supiera el resultado de la deliberación como presidenta del jurado y no dijera absolutamente nada”. “Esperamos que Catalá y Gil pidan perdón públicamente por consentir esta burla hacia las víctimas de violencia de género y por la cobardía que tienen frente a estos ultras a los que están permitiendo marcar el relato y los hechos en esta ciudad contra las mujeres”.

Fuentes municipales del equipo de Gobierno del PP y de Vox han insistido en que de acuerdo con las bases establecidas, el jurado está compuesto por cuatro miembros, respetando criterios de paridad y diversidad entre los que habían investigadoras, periodistas, lingüistas y escritores.

Además han recordado que todas las obras se presentaban bajo pseudónimo y, por tanto, el jurado desconocía la identidad de los autores. Como marcan las bases desde 2017 y en el certamen se valora, de forma anónima, la calidad de las obras. Con todo, han asegurado que se van a estudiar jurídicamente “todos los escenarios sobre la publicación del texto, teniendo en cuenta las bases convocadas por el anterior equipo de Gobierno”.