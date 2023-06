“Puta, secuestradora de niños”: el pasado de maltrato del candidato valenciano de Vox que da al PP la presidencia del Consell

“Ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo, puta, te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo, ladrona”. Estas son solo algunas de las frases que recoge la sentencia emitida en septiembre de 2002 por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a un año de prisión a Carlos Flores Juberías por un “delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones” contra su expareja, de la que se separó en 1999, madre de sus hijos a la que, según el fallo, provocó un “quebranto psicológico”. Además del año de prisión, se le inhabilitó por el mismo periodo para ser elegido por sufragio pasivo, se le impuso una penalización por responsabilidad civil de 6.000 euros y se le prohibió acercarse a su exesposa durante tres años.

Cuando el candidato del PP en la Comunitat Valenciana decía que gobernar con Vox era "una línea roja"

Todo esto forma parte del oscuro pasado de Flores (València, 1964), Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València (UV), quien en diciembre fue elegido candidato a la presidencia de la Generalitat por Vox, un nombramiento no exento de polémica tanto a nivel interno como sobre todo externo, principalmente por parte de los partidos de izquierdas. Incluso, miembros de la formación de extrema derecha como el ya exconcejal de València Vicente Montañez criticaron abiertamente esta decisión del Comité Ejecutivo Nacional.

No era la primera vez que concurría a unos comicios. De hecho, Flores Juberías formó parte de las listas de Fuerza Nueva en las elecciones de 1982, partido ultra heredero de la dictadura franquista en el que militó durante su juventud. Más recientemente, ha ejercido desde el año 2016 como vocal del Consell Valencià de Transparència a propuesta del Partido Popular, así como vocal de la Junta Electoral Valenciana, cargos que dejó el pasado mes de abril con motivo del inicio de la campaña electoral. También en ese momento puso a disposición del Ministerio de Exteriores su cargo como cónsul honorario de Macedonia del Norte.

A sus 58 años, ha pasado de su labor como docente en las aulas a la primera línea política, con el primer ministro húngaro Viktor Orbán –bandera de la nueva extrema derecha internacional– como uno de sus referentes; tal y como confesó en una entrevista en El País, en la que también afirmó que pese a que es “una evidencia” que el clima “está cambiando”, es más “difícil de justificar” que por temor “a ese cambio climático deban desarrollarse determinadas políticas que impiden o ralenticen el desarrollo económico”.

La violencia “contra las mujeres”, tan condenable “como cualquier otra”

En la línea de lo que defiende el partido de Santiago Abascal, equiparó la “lacra social” de la “violencia contra las mujeres, tan condenable como la violencia contra cualquier otro sector social” y afirmó que “la ideología de género no es una medida de protección de la mujer”.

En los comicios del pasado 28 de mayo la derecha se impuso tras ochos años del Gobierno del Pacto del Botánico. El PP obtuvo 40 diputados, 21 más que en 2019, y Vox logró 13, tan solo tres más que en las pasadas elecciones, pero un resultado suficiente como para tener la llave de Gobierno mediante un pacto con los populares, puesto que la mayoría absoluta se obtiene con 50 escaños.

Pese a que el líder valenciano del PP y próximo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmó en diversas ocasiones durante la precampaña y la campaña que no incluiría a Vox en un posible Ejecutivo autonómico, han bastado un par de semanas no solo para saltarse esta línea roja, sino además otra impuesta desde la dirección nacional de Génova: negociar con un “maltratador”, una persona “que no debería dedicarse a la política” según, dijo el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en referencia a Carlos Flores.

Todas estas líneas rojas saltaron por los aires cuando este martes se sentaron Mazón y Flores, junto a sus respectivos equipos, y en poco más de dos horas sellaron un pacto de Gobierno que da al partido ultra cabida en el futuro ejecutivo, así como la presidencia de las Corts Valencianes.

Eso sí, finalmente Flores Juberías no estará en el Gobierno valenciano al haber sido designado número uno de Vox por València para las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Y es que, pese a que el líder ultra reconoció que se equivocó, que cometió “un error” que pagó “sobradamente” y que en estos momentos carece “de antecedentes penales”, ceder una vicepresidencia o portavocía a una persona que persiguió a su expareja hasta en 21 ocasiones tras haberse divorciado profiriéndole insultos, vejaciones y amenazas tanto en su vivienda como en el colegio de los hijos y por la calle, hasta el punto de generar un “quebranto psicológico” que sufrió la mujer, el “temor a su exmarido”, la “baja autoestima” y los “problemas de ansiedad e insomnio”, hubiera sido un lastre a todos los niveles difícil de llevar para Mazón.