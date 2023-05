Lilith: ópera, cosmos, alma, luz y añil

La primera vez que vi a Lilith en persona, me acerqué y le pregunté: ¿Eres Lilith? Ella me respondió amablemente que sí, fue en la presentación del libro de Patricia Figuero ‘La fisura entra por las manos’ y es que, en territorio de Patri, sólo pasan cosas bonitas en la islita. Entonces no me atreví a pedirle que se sentara en mi ‘Chester’, pero siempre he querido a Lilith respaldada en este lugar imaginario, porque su obra es un todo, que incluye cada una de las partes del arte en mayúscula, ese que siempre he admirado. Y de pronto cerca del veranillo del veintitrés, aquí tengo a Lilith contándome cosas, para este penúltimo ‘chester’ de la temporada. Ella es cercana, dulce, con esa seguridad de quien insegura, le pregunta con la responsabilidad de hacerle una entrevista a la altura, y posee la humildad de quien es grande, porque es tal y como la imaginaba, una persona de cine, de trabajo, de entrega, de imaginar y lo que ella crea, recrea y salva.

Es ópera, cosmos, alma, luz y añil. Y ella no imagina lo importante que es hilvanar esta entrevista para mí, porque pronto el MAB iluminará la belleza que nos va a desvelar, porque la cultura es un regalo. Y quien la regala, te quiere bien y bonito. Hija de artistas, con un recuerdo de un castillo del Norte, abrazada por las esculturas de Manuel Pereda de Castro (Manel) su padre, que no puede elegir entre disciplinas artísticas, porque piensa que “son los distintos rostros de un único ente”. Pintora oficial del Paticano, con parte de su obra pictórica en museos, repartida entre Tenerife, y ese barrio madrileño, que tanto me gusta, el de Lavapiés, con dirección de obras de danza, con trabajos y obras de mecánica cuántica, esa mujer que dice “porque para entender el Universo, no basta con contar los Unos, también hay que contar los versos”. Bailarina, con premios de pintura rápida y premios a cortometrajes. Lilith hace esta reflexión: “Por lo menos, que cuando lleguemos a casa, encontremos paz, ternura y un sitio seguro y comprensivo para ser veraces y honestos”, y sí Lilith, por esa veracidad y honestidad te doy la bienvenida a mi ‘Chester’. Hoy te nombras volcán, en un lugar creado, para mis letras menudas, que te desea lo mejor en el camino, qué importante es dejar huella…En el fondo de todo, hay un padre y una madre orgullosos de que su niña se gestara entre bambalinas de sueños con arte. Eres como poesía de placenta. Gracias Lilith por sentarte en mi ‘Chester’.

¿Quién es Lilith? El origen de la mujer, el comienzo de la artista…

“Yo soy Lilith”. Cuando tengo baja la autoestima, o el valor propio, esa frase me empodera, me hace sentir poderosa y fuerte, me lleva a viajar por todo mi recorrido de aprendizaje y me da una panorámica de mis habilidades. Así que creo que cuando mejor estoy, ambos se unen y se mimetizan. Cuando la mujer y la artista se distancian, es porque se me ha olvidado quién soy, me vuelvo insegura, no me recuerdo a mí misma.

¿Te sientes artista desde la placenta? Eres hija de dos grandes, descendencia de artistas palmeros y cántabros…

Así es. Mi primer recuerdo artístico es en un castillo del Norte de España en el que mis padres prepararon una obra de danza expresionista. Yo no había cumplido aún los cuatro años. Crearon una decena de esculturas de escayola, con forma de bailarines a tamaño natural y las colocaron por todo el recibidor del castillo, un espacio de cien o doscientos metros cuadrados... Estaba jugando en los jardines y nos dijeron que entráramos... entré, se apagaron las luces y sólo quedaron iluminadas las esculturas de mi padre... Entonces, muchas de las esculturas empezaron a hacer danza contemporánea. Calculo que mis padres tendrían apenas 30 años y ya estaban trabajando una pieza vanguardista de ese nivel. Crecí con estas escenas sobrenaturales que sólo pueden crear la experiencia artística y la naturaleza sincrónica.

Veinte años de carrera, artista plástico, performer y cineasta. ¿Hay alguna disciplina dentro de lo multidisciplinar que es la andadura tan increíble que tienes, dónde te sientas más tú?

Ninguna. La música te atraviesa con la emoción, la pintura materializa la emoción, el cine te describe la emoción, la escritura analiza la emoción, la performance libera de tabúes la emoción y en la danza eres poseído por la emoción, que cobra vida usando tu cuerpo. Las disciplinas artísticas son los distintos rostros de un único ente.

Pintora oficial del Paticano (suena genial). Nos cuentas…

Leo es una persona excepcional. Nos conocimos hace quince años, me vio pintando en Tabacalera y se me acercó... Mi trabajo con Leo Bassi es pintar cuadros al óleo con estilos clásicos para el Paticano. Tuve que llamar varias veces a mis padres con dudas técnicas y aprendí muchos secretos de la pintura de la antigua escuela. ¿Sabías que para realizar un claroscuro estilo Rembrandt, hay que darle una capa de óleo al fondo color verde vejiga? Aprendí muchísimo reinterpretando a los grandes pintores de la historia del arte, y me encanta decirte que el que más me costó fue pintar una reproducción fidedigna al temple del ecce homo del Cristo de Borja. Así entendí lo difícil que es copiar algo que está mal pintado, porque una sombra de dos milímetros cambiaba completamente la expresión del personaje... Me daban ataques de risa.

La obra pictórica se encuentra en museos. ¿Dónde podemos contemplar la manera que tienes de entender el arte?

Tenemos mis obras en el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl de Tenerife y en el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo con una obra premiada. También en la Catedral de La Laguna, y por supuesto puedes ver mis obras de reinterpretación en el barrio de Lavapiés, en el Paticano, donde Leo Bassi da misa todos los domingos. Tengo allí piezas muy elaboradas como ‘El Entierro del Conde Orgaz’ o un episodio muy famoso de La Capilla Sixtina.

Dentro de la vida artística, tienes la dirección de cuatro obras de danza.

Sí, si contamos mis trabajos en la Universidad con la compañía felinista ‘Leche de Cabra’, y una vez realicé una coreografía para la conocida compañía palmera ‘Cruzado Mágico’. Luego en Madrid codirigí ‘El Dragón de Las Muñecas’ con Maya Behotegui. Aparte de eso, todo ha sido danza performática, sobre todo con body painting, y las improvisaciones de danza butoh con mi personaje favorito ‘La Niña China Muerta’. Durante la década que viví en Madrid, Behotegui me consiguió cuatro becas de danza en distintas academias de la ciudad.

Creadora y directora del proyecto multidisciplinar de divulgación científica ‘El Uno y el Verso del Universo’ y todo a través de un documental. Somos todo oídos…

Esa es mi obra maestra... La considero mi ‘Misión’, creo que vine al planeta con el objetivo de hacer esa pieza. Llevo oficialmente trabajando en esta obra veinte años, pero mi primer recuerdo donde ya supe que lo haría es a los ocho años, en el Mayantigo, en clase de religión con Don Raúl. Era mi profesor favorito y todo lo que decía me parecía una cátedra. Pero un día él nos habló de misterios que jamás tendrían explicación y en ese momento yo sentí una inmensa determinación de recorrer mi cuerpo y supe que estaba equivocado. Me dije a mí misma: “Se equivoca porque yo he venido para descifrar los misterios. Ese y todos los misterios de la humanidad”. Y por eso este título... ‘El Uno y el Verso del Universo’, porque para entender el Universo, no basta con contar los Unos, también hay que contar los versos.

¿La mecánica cuántica también tiene lugar en la obra de Lilith?

Evidentemente, es fundamental para explicar el Universo. Estoy total y apasionadamente enamorada de esta parte de mi Gran Obra. ‘El Uno y El Verso’ tiene varias etapas, la etapa tesis doctoral, que era un plomo ensayístico, la etapa ‘El Uno y El Verso del Universo’, la versión documental hiperrealista, donde explico la relatividad... Y ahora está la etapa en la que estoy trabajando desde hace un año: El Extraordinario Cuento del Espacio Tiempo. Narra una historia de aventuras de un personaje muy tierno pero muy inteligente que se llama Espacio-Tiempo. Durante su aventura, si quiere sobrevivir a la Inflación Cósmica y recuperar a su amada ‘Density’, va a tener que crear la mecánica cuántica... Así, nuestro protagonista, mientras lucha contra los tres Villanos del Cosmos, va a ir creando las cuatro leyes fundamentales (gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil), a las partículas intermediadoras: (la interacción electromagnética con los fotones, la interacción fuerte con los gluones y la interacción débil con los bosones WyZ) y por supuesto aparecerán las partículas con masa: los quarks Up con sus sesgos egocentristas, los excéntricos Down y los irreverentes y dramáticos electrones. Ya está a punto de caramelo así que espero que podamos estrenar este proyecto a finales de año.

Bailarina del maestro coreógrafo Elo Shogren en Newe Europa, Newe España y nada más y nada menos que performer para la presentación de perfumes de Jesús del Pozo y Carolina Herrera…

Sí... Los primeros años en Madrid me sacaba algo de dinero trabajando como modelo, azafata y gogó en distintas discotecas y así apareció Animatix que me contrató para estos eventos muy mal pagados. Pero Elo era aparte, él era mi profesor de ballet, y con él aprendí muchísimo sobre la creación escénica. Él era hijo de dos bailarines profesionales y durante su juventud fue uno de los discípulos de Pina Bausch.

Tres premios de pintura rápida y cinco premios a cortometrajes en festivales de cine…

No ganaba premios cuando era joven. Para ser multidisciplinar como profesión, tienes que alcanzar un mínimo de calidad en distintos caminos, mientras que, si te especializas en un camino solo, puedes alcanzar la maestría en menos tiempo. Aun así no me gusta presentarme a concursos. Me encanta ganar y me da la risa perder, pero sólo en los juegos. En mi profesión no le veo la gracia a perder en un concurso.

¿Qué sientes en estos tiempos convulsos? ¿Una artista como tú tiene una reflexión que quiera compartir como ser humano, mujer y creadora de cultura…?

Estamos en un proceso global muy agitado. Vivimos en el umbral de la era de la información. Nuestras mentes han pasado por una batidora, y culturalmente hay mucha información nueva que reorganizar. Lo importante es que aprendamos a desconectar de todos y todo para recuperar el equilibrio antes de volver a salir a la vida. Imagínate que somos peonzas, muy muy agitadas, y unidas entre nosotros con cuerdas... Por lo menos, que cuando lleguemos a casa, encontremos paz, ternura y un sitio seguro y comprensivo para ser veraces y honestos... Aunque vivamos solos. El caso es que podamos centrar nuestro eje de giro... y para ello hay que soltar los lazos con las peonzas que parecen tornados. Ya mañana, será otro día.

A modo de curiosidad personal, ¿qué música escuchas para crear o prefieres silencio?

Pues escucho todo tipo de música, a veces necesito escuchar reggaetón, otras necesito escuchar a Rahul Vellal, otras veces escucho cantautores, otras escucho flamenquito y otras veces no soporto los sonidos. Según mi energía del día.

¿Tienes alguna lectura de mesita de noche, un director o directora de cine, una película de culto?

Para dormir es determinante lo que lees, escuchas y ves. En la Grecia clásica se decía “cuida tu ensoñación”, pues no sólo marca tus sueños y el día siguiente, pues día a día se define tu hábito y el hábito define tu futuro. A veces me pongo meditaciones guiadas, otras veces documentales (relajados, no fatalistas) sobre el Cosmos... Y también aprovecho para quejarme de la luz. Por favor, por la noche la luz blanca es una aberración estética, pero también es perjudicial para la salud porque el cerebro relaciona el tipo de luz con el tipo de actividad interna. ¡¡¡Hay restaurantes con luz de supermercado!!! Es como si los dueños de los restaurantes pensaran: “Dame la que alumbre más por el mismo precio”. Y llegas a cenar a un restaurante y le ves los poros de la piel a tus amigas que se pusieron tan guapas y piensas... Dios, yo debo parecer Golum.

Vamos a hablar de lo que viene pronto, el estreno el viernes día 2 de junio en el Museo Benahoarita (MAB) a las 19.3 horas. ‘Opera Trap’, ‘12cuentos dadaístas de la Dama Añil Oscuro’ dentro del II Festival Nombrarse Volcán, que tendrá una segunda presentación en un lugar al que personalmente amo, Tazacorte el, 17 de junio las 20:00 horas en Teatro Casa de la Cultura.

Pues la responsable es Patricia Figuero. Patri me ha reinsertado en los escenarios directa e indirectamente. Ella dirige el principal, y veces el único, nexo que tiene esta isla con la escena de vanguardia. Y me invita a subir al escenario cada vez que hay ocasión, como hacía Maya Behotegui. Al regresar a La Palma, aprendí a pasar inadvertida y para cuando quise volver al escenario, había desarrollado pánico escénico. Tras dos años liberándome de las cadenas artísticamente destructivas de “el qué dirán”, por fin noto algo de valor resurgir en mi corazón, así que me lanzo a la piscina y estreno el viernes 2 de junio en el honorable Festival Nombrarse Volcán!!, las 19:30 horas, en el Museo Benahoarita con las gigantescas alas del maestro Pedri en la dirección de la iluminación. La siguiente representación será el 17 de junio en la Sala de Teatros de la Casa de la Cultura de Tazacorte a las 20.00 horas. De momento, estas son las fechas, pero trataré de llevar el espectáculo a los distintos municipios de la isla. Presento un género musical al que he llamado ‘Trap Dadaísta’ y, para ello he creado una puesta en escena con formato ópera. De modo que sí, en la isla de La Palma será la presentación mundial de un nuevo género escénico llamado ‘La Opera Trap’ donde el personaje principal, ‘la dama Añil Oscuro’, es una narradora de cuentos que hace alquimia con los escenarios. Podéis esperar mucho color y un poco de fantasía.

Este espacio es para ti, para agradecer, compartir, decir lo que quieras, sin guion…

Pues lógicamente quiero agradecerte a ti por tu apoyo y calidez conmigo y con el resto de artistas y bellas personitas de la isla en tus entrevistas. Nos haces sentir muy cómodos, valorados y libres para decir y expresar... eso se agradece muchísimo.