Los daños de las lluvias de 2017 retrasan el proyecto de Ibarrola en Garafía

El proyecto de Ibarrola en Garafía se encuentra paralizado a la espera de que concluyan las obras de reparación de los daños que ocasionaron las lluvias torrenciales registradas a finales de 2017 en la montaña de Los Lisianes, en la zona de La Piedra, y la canalización del entorno para evitar que se repitan los destrozos. “Hasta que no finalicen estos trabajos no se puede retomar la parte artística”, ha asegurado a La Palma Ahora la consejera de Turismo del Cabildo, Alicia Vanoostende. “Esperamos que este año esté todo concluido, pero no puedo adelantar fechas”, admitió.

El alcalde de Garafía, Yeray Rodríguez, manifestó a este digital que las referidas lluvias “hicieron mucho daño en la zona por lo que la Consejería de Turismo y el Consejo Insular de Aguas decidieron hacer obras de canalización de las aguas para que no volviera a pasar lo mismo”. “El agua se llevó mucha tierra de la parte donde se encuentran los amontonamientos de piedras; el terreno ya estaba preparado y firme para soportar la estructura, y la lluvia abrió canales”, explicó.

A este problema hay que añadir la reclamación que ha presentado un vecino al Ayuntamiento de Garafía al considerar que parte de los terrenos en los que se ejecuta el proyecto es de su propiedad. “Este tema no está resuelto todavía, porque en el Catastro y en el Registro de la Propiedad aparece como terreno público, por lo que estamos a la espera de que presente más documentación”, dijo el alcalde.

El proyecto de Ibarrola en Garafía está financiado por el Cabildo de La Palma y tiene un presupuesto de 160.000 euros. El artista Facundo Fierro, vinculado a esta intervención, ha asegurado que se trata de “un museo único y exclusivo en el mundo, porque este modo de contemplar y de tratar el arte contemporáneo más vanguardista no se ha hecho nunca”. “Este proyecto dará una nueva dimensión a la Isla, concretamente en un espacio natural tan increíble, en una obra de arte de la naturaleza como es Garafía, dentro de otra obra de la naturaleza que es La Palma”, afirmó.

La montaña de Los Lisianes, en La Piedra, y el barranco de La Luz, en la Fuente de la Huerta, son los dos enclaves elegidos por el artista vasco para ejecutar su propuesta. La intervención artística se inició en Los Lisianes a finales de 2017 y poco tiempo después, las lluvias provocaron importantes alteraciones en el terreno.