Patricia Figuero presenta su libro ‘La fisura entra por las manos’

Ay, Patricia, qué has hecho, la revolución con tu hijito rozando manos, alma, corazón y tripas. Esa escritora que afincada en la islita, nos regala arte por doquier así como certezas infinitas embarcada en tantos barcos, como mares, con el oleaje a su favor, sin naufragios posibles, cuando se escribe con verdad y elocuencia, esa que no va a pasar inadvertida entre mesillas de noche e insomnios con marcapáginas y té verde que no se enfría, si se posan las letras de Figuero entre tus manos, como reflexión acunada en mares infinitos, ella que ahora también sabe que la lava y la sal duelen, porque fue testigo en la isla resiliente.

No sabes la alegría que me da, como compañera de batallas de letras, tener el honor de escribirte unas letritas así, como tratando de que tu obra siga creciendo, como flores, porque pronto llegará la primavera. Dulce éxito, porque la suerte, ya la tienes y se llama talento.

Su editorial en redes sociales nos muestra un paseo bonito con estas palabras: “Patricia Figuero Correa desarrolla el caos de la infancia en el presente, con manos heridas, entre casas en llamas que recorren a toda prisa los cuerpos a los que siempre hemos estado unidos: esa genealogía de la carne. La autora, con una prosa poética apabullante, habla del hogar, del padre y de la madre, del mundo lésbico y de saberse mujer, mujer sin hijos, mujer a la que le imponen tener hijos desde el nacimiento primero. Desde el primer soplo de vida. Patricia nos presenta un libro salvaje, un libro lleno de amor y violencia, un libro a través del cual se regaló el sufrimiento para después poder reposar, aliviada. La fisura entra por las manos es un libro desobediente”.

La primera edición se ha agotado en tan solo tres días

El pasado viernes salió de imprenta y el lunes de estaba reimprimiendo.

Anoten esta fecha: Patricia presentará su libro el 4 de marzo en Los Llanos de Aridane y el 26 del mismo mes en el municipio de El Paso. ¡A por el mundo guerrera, a desobedecer con esa revolución!