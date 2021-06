Los 16 componentes de las ocho islas del equipo On Team viven un intenso fin de semana de concentración en El Paso

El Paso acogió este fin de semana la concentración del equipo The On Team. Los 16 componentes del proyecto, que tiene como finalidad preparar físicamente a personas no iniciadas en el mundo del deporte para que completen su primera carrera de trail o superen un importante reto personal, se dieron cita este fin de semana en el municipio palmero que celebra el próximo 7 de agosto la décima edición de Reventón El Paso Fred.Olsen Express, se informa en nota de prensa.

Durante el pasado viernes, llegados de todas las islas, Octavio y Miriam (Tenerife), Paloma y Tomás (El Hierro), Felipe y Alicia (La Gomera), Gabriela y Jorge (Gran Canaria), Giovanni y Micaela (Lanzarote), Lauretta y Joel (Fuerteventura), Óscar (La Graciosa), más los palmeros David, Alexia y Jennifer, conocieron de cerca algunos de los lugares más emblemáticos de El Paso, mientras que el sábado realizaron un entrenamiento en algunos de los tramos de la carrera.

A su llegada a La Palma, los 16 valientes se agruparon en el Hotel Monterrey de El Paso, donde fueron recibidos por parte del equipo organizativo de Reventón El Paso. Tras conocer de cerca sus historias, se trasladaron al Centro de Visitantes de La Caldera de Taburiente, donde recibieron una charla explicativa impartida por David, miembro del equipo y guía del Parque. Luego visitaron a las hilanderas del Museo de Seda y conocieron el funcionamiento del taller.

El sábado tocó reconocer un tramo de la modalidad Sprint, el reto al que se enfrentan la mayoría de componentes del equipo. Paco González, coach del proyecto y narrador de esta vivencia en los capítulos semanales que se ofrecen en la Televisión Canaria, guió el entrenamiento junto a Luis y Cristóbal, preparadores físicos de Forus Kec Balta Vida, centro de entrenamiento asociado al proyecto en La Palma. Recorrieron el antiguo Camino Real de Los Barros, recientemente recuperado por el Ayuntamiento de El Paso y una de las principales novedades que presenta el décimo Reventón El Paso Fred.Olsen Express.

Al finalizar el entrenamiento y haciendo balance de la concentración en La Palma, los componentes dejaban claro lo satisfactorio y motivante que ha sido para ellos la oportunidad de conocer las historias del resto de compañeros. “Poderles conocer, saber sus historia de cerca y compartir este fin de semana nos ha recargado de energía”, explicaba Paloma (El Hierro). “Ha sido una experiencia magnífica y maravillosa, tenemos muchísimas ganas de que llegue el 7 de agosto”, añadía Octavio (Tenerife), uno de los participantes que vivió la interrupción del proyecto en 2020 a causa de la pandemia.

Al equipo On Team le resta un mes y medio de preparación en sus respectivas islas antes de regresar a El Paso para afrontar la hora de la verdad. Un proceso de puesta a punto que seguirá siendo narrado semanalmente en la TV Canaria a través de la emisión en Macaronesia Sport. Con este proyecto, Reventón El Paso Fred.Olsen Express pretende transmitir el deporte, la vida sana y el respeto al entorno natural como valores vitales.