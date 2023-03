Transvulcania by UTMB se vuelca con los más pequeños en las Kids/Junior Races

El viernes 5 de mayo “los más pequeños de la casa serán los principales protagonistas de Transvulcania by UTMB®”, indica la organización del evento deportivo en una nota de prensa. A las 17:30 horas, señala, en la localidad de Villa de Mazo, se celebrarán las Kids /Junior Races. Dos horas de pruebas infantiles, en la que los niños de hasta 15 años, podrán disfrutar de diferentes distancias adaptadas a su edad, añde.

En su segunda edición, Transvulcania by UTMB® “vuelve a volcarse con estos jóvenes deportistas, con la filosofía de promocionar el valor natural de la isla de La Palma, promoviendo el contacto con el entorno. La prueba que el año pasado se realizó en Tijarafe, cambia en esta edición a la localidad de Villa de Mazo con el fin llevar la Transvulcania a otras localidades de la Isla”.

El consejero de Deportes del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho, asegura que este tipo de modalidad, “dentro de una prueba tan importante para nuestra Isla y el deporte en Canarias en general, inculca a las nuevas generaciones, tanto de la actividad física como el disfrute de la misma a través del medio natural que los rodea. De esta manera, los niños y niñas tienen una gran oportunidad para crecer en este deporte y a su vez descubrir una Isla tan espectacular como es La Palma”.

Además, se apunta en la nota, “se contará con la colaboración privada para apoyar las distintas carreras infantiles. La Palma Transfers & Tours apoyará la Transvulcania Kids/Junior con el fin de incentivar el deporte entre los más jóvenes”.

Las diferentes pruebas que tendrán lugar serán las siguientes:

· Sub 7: Distancia 250 metros / 25 metros positivos aproximadamente.

· Sub 9: Distancia 1.500 metros / 125 metros positivos aproximadamente.

· Sub 11: Distancia 2.000 metros / 170 metros positivos aproximadamente.

· Sub 13: Distancia 3.000 metros / 250 metros positivos aproximadamente. 2 vueltas al circuito de SUB 9.

· Sub 15: Distancia 4.000 metros / 340 metros positivos aproximadamente. 2 vueltas al circuito de SUB 11.

Las inscripciones ya están abiertas, añade,. Los dorsales podrán recogerse a partir del miércoles 3 de mayo, en el horario y lugar de la entrega de dorsales para todas las carreras de Transvulcania by UTMB®, en Los Llanos de Aridane, o el viernes 5 de mayo, a partir de las 16:00 horas, en Villa de Mazo, en la Plaza Pedro Pérez Díaz (plaza el ayuntamiento).

“Valoramos muy positivamente la celebración de esta prueba deportiva tan importante para La Palma y que se haya pensado en nuestro municipio para albergar la Transvulcania Kids en la que los pequeños y pequeñas serán los protagonistas del deporte. Además, la realización de este evento en Villa de Mazo será una gran oportunidad para promover el desarrollo social y económico de nuestro municipio”, ha indicado el concejal de Deportes de Villa de Mazo, Javier González.

Transvulcania by UTMB®, dentro del circuito Open Trail La Palma Kids

Open Trail La Palma kids, se indica en la nota, es la primera 'copa' oficial de Canarias de carreras por montaña que aglutina a niños desde los 6 a los 13 años, y que este año celebra su segunda edición.

Tanto las categorías sub 11 y sub 13 de las Kids / Junior Races de Transvulcania by UTMB® son puntuables para esta competición, mientras que las sub 7 y sub 9 son participativas y de promoción.

Transvulcania by UTMB®, señala, se une así a este circuito, con el objetivo de fomentar el deporte, y en concreto, el trail running, entre los más jóvenes.