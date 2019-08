Los visitantes al Pino de la Virgen de El Paso podrán acceder a las ruinas de la antigua capilla de forma controlada

Las personas interesadas en visitar el Pino de la Virgen de El Paso podrán acceder a las ruinas de la antigua capilla de forma controlada a través de “un único recorrido” habilitado por el Ayuntamiento, informa el Consistorio. Los visitantes, hasta ahora, se indica en una nota de prensa, “cruzaban de forma descontrolada por la zona afectada por trabajos” de naturalización y mejora de las condiciones vitales emblemático árbol de más de 800 años.

En una nota de prensa se apunta que “el Ayuntamiento, a través de sus concejalías de Patrimonio, Medio Ambiente y Turismo, en coordinación con la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha iniciado una nueva acometida en torno a El Pino de la Virgen como respuesta al seguimiento y mantenimiento de las obras ejecutadas”.

Añade que “estas obras tuvieron como objetivos naturalizar y mejorar las condiciones vitales de este árbol emblemático de más de 800 años de antigüedad y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), donde se liberó un total de 721 metros cuadrados (m²) para facilitar la filtración del agua de lluvia al pino canario más antiguo de su especie en el mundo”. Una mesa técnica determinó las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora, entre las que se encuentra “la reconstrucción de las ruinas de la antigua capilla, descubiertas sorpresivamente durante las obras citadas anteriormente”.

Omar Hernández, concejal de Patrimonio, Medio Ambiente y Turismo de El Paso (d), en las ruinas de la antigua capilla del Pino de la Virgen.

Señala que “hoy la zona de naturalización se encuentra con un atraso no previsto, a pesar del gran trabajo realizado, debido a que visitantes y personas interesadas en acercarse al octocentenario pino, pues transitan en la zona afectada por la naturalización, afectando notablemente la evolución esperada por las especies de plantas que se han incorporado a la zona, y que, de forma particular, cada una de ellas tiene una misión específica y transversal, que confluyen en beneficios para el pino”.

En este sentido, señala Omar Hernández, concejal de Patrimonio, Medio Ambiente y Turismo, “la devoción a este árbol singular de Canarias es manifiesta por una gran multitud de visitantes, bien por su connotación religiosa, por su interés biológico, cultural o histórico. Causa por la cual recibe multitud de personas, y que, a pesar de tener barreras arquitectónicas en su alrededor, terminan saltando y pisando las especies que forman parte de este proceso de naturalización de la zona. Es nuestra misión informar puntualmente a la sociedad de los trabajos tan específicos que se están realizando a favor del pino, para que de una forma cívica y, entre todos, cuidemos algo que consideramos tan nuestro, pero también, dar en su medida respuestas a los visitantes para su correcta visita”.

Según Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso, “para dar solución a este inconveniente, desde el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, hemos vuelto a coordinar varias acciones encaminadas a la señalización e información del proyecto, a efectos de explicar in situ al visitante, sobre la importancia de esta naturalización. En este sentido, además, coincidimos con los técnicos encargados del seguimiento y mantenimiento del pino, donde no se prioriza el trabajo o acabado estético de la zona, sino mejorar las condiciones vitales del pino, que, en muchos casos, no pueden ir de la mano, a pesar de que a todos los que no tenemos perfil técnico en biología, nos hubiera gustado podar o hasta recoger la pinocha que rodea al pino; todo tiene su explicación técnica”.

En la nota se explica que “una pequeña senda estará disponible en las próximas semanas, donde los visitantes podrán acceder a la base del pino, donde se encuentran las ruinas de la antigua capilla”. De esta forma, los visitantes que hasta ahora cruzaban de forma descontrolada por la zona afectada por trabajos, utilizarán un único recorrido habilitado, ayudará a la evolución natural que se persigue, y contribuye a proteger el entorno, para que continúe su proceso el valorado Pino de la Virgen de El Paso”.